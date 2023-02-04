Röportaj: Salih Yoluç ile 2022 özeti

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Bir sürücü olarak daha önce bireysel başarılar yaşamıştın, bir Türk takımı ile şampiyon olmanın nasıl bir farkı oldu? Ulusal bir başarıya imza atmış olmak sana nasıl hissettirdi?

- "Çok mutluyum tabii ki, kişisel başarılardan daha çok haz veren bir başarı oldu bu benim için. Tabii ki ben çıktığım her yarışta ülkemi ve bayrağımı temsil ediyorum, ancak komple bir ekip olarak bunu yapabiliyor olmak muhteşem."

Racing Team Turkey oldukça başarılı bir ekip olduğunu gösterdi, takımın uzak gelecek için planları var mı?

- "Takımın hedefleriyle benim hedeflerim örtüşüyor. Tabii ki RTT ile Le Mans kazanmak istiyorum. Ancak WEC Dünya Şampiyonluğu en önemli hedefimiz."

Bunu daha önce de sormuştum sana ama belki geçtiğimiz iki senede fikrin değişmiştir. Bir gün gelip yarışmayı bıraktığın zaman takım patronu olmak gibi bir planın veya isteğin var mı?

- "Hem de hiç yok. Arabanın içinde olmayacaksam pek bir manası yok benim için açıkçası."

Artık oldukça uzun bir motorsporları kariyerine sahipsin ve bir çok pilot ile birlikte yarışma şansın oldu. Aralarında en hızlısı kimdi? Hız konusunda istersen sıralama turları ve yarış için farklı isimler verebilirsin.

- "Ben benim kariyerimin çok uzun olduğunu düşünmüyorum. Hala çıktığım her pistte tecrübesizlerden biriyim. Bu 8. sezonum, sanırım 130 kadar yarış yapmışımdır. Ancak rakiplerimin çoğu 400-500 yarış bandındalar. 18 yaşında gelen çocuğun bile en az 300 tane karting yarışı vardır hali hazırda"

"Onun dışında takım arkadaşlarımdan beni en çok etkileyen Charlie olmuştur. Belki ne sıralamada ne yarışta en hızlısı olmamıştır, ancak gösterdiği gelişim inanılmaz. Özellikle geçen seneyle bu sene arasında dağlar kadar fark var. 1 senede bu gelişimi göstermek çok sağlam mental kuvvet gerektirir. Onun dışında Nicki Thiim, Jack Aitken, Felix Rosenqvist var takım arkadaşlarımdan. Ama en beğendiğim pilot (takım arkadaşım olmasa da) Nyck de Vries. Geçen sene son anda Monza F1 daveti gelmeseydi SPA’da bizimle olacaktı Will Stevens yerine."

ELMS başarısının ardından Racing Team Turkey ile tam sezon WEC düşünüyor musununuz?

- "WEC bize büyük kazık attı aslında. Bizim klasmanımızı hem ELMS hem de WEC’de açtılar, biz de takım olarak yatırım ve hazırlık yaptık. Hedefimiz 1 veya 2 sene ELMS, sonrasında ise WEC idi. Ancak WEC’ten kategoriyi kaldırdılar 1 yıldan sonra. 2025’de ise LMP2’nin tamamen kaldırılacağı da konuşuluyor. O yüzden şu an biraz zor gibi. Zaten WEC planı, sponsor desteksiz hali hazırda çok zor."

Başarı kazandığın hangi aracını daha çok seviyorsun? Le Mans kazandığın Aston mu yoksa ELMS kazandığın prototip mi?

- "Kullanma açısından LMP2’yi seviyorum, ama Aston tabii ki ayrı bir yerde."

Bugüne kadar seni en çok etkileyen araç hangisi oldu? En hızlısı olmak zorunda değil cevabın.

- "LMP2’yi ilk 2018’de Asya Le Mans’da kullanmıştım. Orada henüz LMP2’lere güç azaltması yapmamışlardı, ve hala Michelin lastikler kullanılıyordu. Arabanın karakteri şu an ki LMP2’den çok çok farklıydı ve çok daha iyiydi. Sanırım oydu en çok etkilendiğim."

Toprak Razgatlıoğlu, Ayhancan Güven ve sen, farklı kategorilerde Türk motorsporlarını dünyaya tanıtan isimler oldunuz. Türk motorsporları tarihinde böyle bir yerin olması sana neler hissettiriyor?

- "Mutluyum tabii ki, umarım daha da ileriye taşıyabilirim. Toprak ve Ayhancan’ın önlerinde uzun kariyerleri var ve ikisi de müthiş yetenekli. İkisi de kariyer tercihlerini doğru yapıp doğru insanlar tarafından yönlendirilirlerse zaten bu ülkede zirvedeki iki isim olacaklardır hiç şüphesiz. Umarım buna dikkat ederler."

Racing Team Turkey ile olan başarılarının, Türk basınında yeterince yer aldığını düşünüyor musun?

- "Hayır. En büyük motorsporları sayfası olarak siz de bile yeterince ilgi görmüyor. Başkaları ne yapsın? Ama her zaman sağolsun takip eden, destek veren bir kemik kitlemiz var. Az sayıda da olsalar onlar benim için yüz binlerden daha kıymetli. O yüzden problem yok."

Seni ne zaman Nürburgring de göreceğiz? Artık dayanıklılık şampiyonalarında bir orası kaldı katılmadığın.

- "Hiç ilgimi çekmiyor orası ya. 200 tane viraj ezberlemek zor geliyor."

Asya ve Avrupa'daki birçok pistte yarıştın veya test yaptın, burada da araç kullanmak istiyorum dediğin neresi kaldı?

- "Suzuka’da LMP2 kullanmayı müthiş derece de isterim. Ya da herhangi bir single seater."

Peki bugüne kadar gittiğin pistler arasında en sevdigin, sana en çok keyif veren hangisi?

- "Açık ara SPA. Birgün Suzuka’da LMP2 ile çıkarsam buraya edit gelebilir tabii."

Köpekler ve genel olarak sokak hayvanlarına karşı çok duyarlı olduğunu biliyoruz. Yarış dünyasından kazandığın ünü kullanarak Türkiye'de bir barınak açmayı düşündün mü?

- "Böyle bir hayalim ve projem var, evet. Belki bir noktada bir sürpriz yaparım."

Son olarak, bize kendin hakkında bilmediğimiz bir şey söyler misin?

- "Vejetaryen olmaya çalışıyorum."