ELMS Portekiz: Racing Team Turkey, sezonun son yarışında bu sezonki ilk pole pozisyonunu kazandı

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Avrupa Le Mans Serisi'nde mücadele eden Racing Team Turkey, bu sene Pro-Am klasmanında şampiyonluk kovalıyor. Son yarışa 105 puanla Pro-Am sınıfında lider olarak gelen Racing Team Turkey, en yakın rakibinin 22 puan önünde yer alıyor.

Bugün gerçekleştirilen sıralamalarda Racing Team Turkey sürücülerinden Jack Aitken, son turda attığı 1:32.375'lik derecesiyle en hızlı isim oldu ve 4 saatlik yarış öncesinde takımına pole pozisyonunu kazandırdı.

Racing Team Turkey böylece sezonun son yarışında, bu sezonki ilk pole pozisyonunu kazanmayı başardı ve Pro-Am şampiyonluğu yolunda büyük avantaj sağladı.

Genel şampiyonada lider durumda bulunan Prema Racing, pole pozisyonunu kazanabilseydi 1 puan alacaktı ve yarınki yarışa gerek kalmadan genel klasmanda şampiyonluğunu ilan edecekti ancak ikinci sırada kalarak bu şansı kaçırdı.

LMP3 sınıfında Malthe Jakobsen, bu sezon gerçekleştirilen 6 sıralamanın 6'sından da pole pozisyonu ile ayrıldı ve seride bunu başaran ilk pilot oldu.

GTE sınıfında 83 numaralı Iron Lynx Ferrari ile mücadele edecek Sarah Bovy pole pozisyonunu kazandı ve ELMS'de pole pozisyonu kazanan ilk sürücü olma unvanını ele geçirdi.

Yarış Pazar günü Türkiye saati ile 15:00'da başlayacak.