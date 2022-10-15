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European Le Mans / Portimao Sıralama turları raporu

ELMS Portekiz: Racing Team Turkey, sezonun son yarışında bu sezonki ilk pole pozisyonunu kazandı

Avrupa Le Mans Serisi'nin Portekiz'de gerçekleştirilecek sezonun son yarışı öncesinde pole pozisyonu Salih Yoluç'un mücadele ettiği Racing Team Turkey ekibinin oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
ELMS Portekiz: Racing Team Turkey, sezonun son yarışında bu sezonki ilk pole pozisyonunu kazandı
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Avrupa Le Mans Serisi'nde mücadele eden Racing Team Turkey, bu sene Pro-Am klasmanında şampiyonluk kovalıyor. Son yarışa 105 puanla Pro-Am sınıfında lider olarak gelen Racing Team Turkey, en yakın rakibinin 22 puan önünde yer alıyor.

Bugün gerçekleştirilen sıralamalarda Racing Team Turkey sürücülerinden Jack Aitken, son turda attığı 1:32.375'lik derecesiyle en hızlı isim oldu ve 4 saatlik yarış öncesinde takımına pole pozisyonunu kazandırdı.

Racing Team Turkey böylece sezonun son yarışında, bu sezonki ilk pole pozisyonunu kazanmayı başardı ve Pro-Am şampiyonluğu yolunda büyük avantaj sağladı.

Genel şampiyonada lider durumda bulunan Prema Racing, pole pozisyonunu kazanabilseydi 1 puan alacaktı ve yarınki yarışa gerek kalmadan genel klasmanda şampiyonluğunu ilan edecekti ancak ikinci sırada kalarak bu şansı kaçırdı.

LMP3 sınıfında Malthe Jakobsen, bu sezon gerçekleştirilen 6 sıralamanın 6'sından da pole pozisyonu ile ayrıldı ve seride bunu başaran ilk pilot oldu.

GTE sınıfında 83 numaralı Iron Lynx Ferrari ile mücadele edecek Sarah Bovy pole pozisyonunu kazandı ve ELMS'de pole pozisyonu kazanan ilk sürücü olma unvanını ele geçirdi.

Yarış Pazar günü Türkiye saati ile 15:00'da başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Jack Aitken
Ireland Charlie Eastwood
Turkey Salih Yoluç 		0 1'32.375     181.334
2 United States Juan Correa
Switzerland Louis Deletraz
Austria Ferdinand Habsburg 		0 1'32.447 0.072 0.072 181.193
3 United States John Falb
Alexander Peroni
Australia James Allen 		0 1'32.551 0.176 0.104 180.989
4 France Nico Jamin
Netherlands Job Uitert
France Julien Canal 		0 1'32.592 0.217 0.041 180.909
5 United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Tom Gamble
Duncan Tappy 		0 1'32.638 0.263 0.046 180.819
6 Philippe Cimadomo
Switzerland Mathias Beche
Netherlands Tijmen van der Helm 		0 1'32.742 0.367 0.104 180.617
7 Denmark David Heinemeier Hansson
Switzerland Fabio Scherer
Brazil Pietro Fittipaldi 		0 1'32.787 0.412 0.045 180.529
8 France Paul Lafargue
France Paul-Loup Chatin
France Patrick Pilet 		0 1'32.878 0.503 0.091 180.352
9 France François Perrodo
Italy Alessio Rovera
Denmark Nicklas Nielsen 		0 1'32.920 0.545 0.042 180.271
10 United States Rodrigo Sales
United Kingdom Matthew Bell
United Kingdom Ben Hanley 		0 1'32.934 0.559 0.014 180.244
11 China Ye Yifei
Germany Niklas Krütten
France Nicolas Lapierre 		0 1'33.032 0.657 0.098 180.054
12 Italy Francesco Dracone
Italy Sergio Campana
Germany Markus Pommer 		0 1'33.120 0.745 0.088 179.884
13 Switzerland Matthias Kaiser
France Thomas Laurent
Ugo De		 0 1'33.137 0.762 0.017 179.851
14 United States Rob Hodes
Ian Rodriguez
France Gabriel Aubry 		0 1'33.218 0.843 0.081 179.694
15 Mexico Memo Rojas
United Kingdom Richard Bradley
Portugal Rui Andrade 		0 1'33.374 0.999 0.156 179.394
16 Netherlands Bent Viscaal
Filip Ugran		 0 1'33.421 1.046 0.047 179.304
17 Malthe Jakobsen
Maurice Smith
Mike Benham		 0 1'37.100 4.725 3.679 172.510
18 Nicolas Pino
Charles Crews
Guilherme Oliveira		 0 1'37.275 4.900 0.175 172.200
19 United States Jim McGuire
Netherlands Kay Berlo
Andrew Bentley		 0 1'37.570 5.195 0.295 171.679
20 Sebastian Alvarez
Alexander Bukhantsov
Tom van		 0 1'37.676 5.301 0.106 171.493
21 Jean-Ludovic Foubert
Antoine Doquin
Nicolas Maulini 		0 1'37.806 5.431 0.130 171.265
22 Austria Horst FelbermayrJr.
United States Austin McCusker
Valentino Catalano		 0 1'37.883 5.508 0.077 171.130
23 Spain Xavier Lloveras
Miguel Cristovão		 0 1'37.886 5.511 0.003 171.125
24 Bailey Voisin
Finn Gehrsitz
Joshua Caygill		 0 1'37.923 5.548 0.037 171.060
25 Canada James Dayson
Noam Abramczyk
Poland Mateusz Kaprzyk 		0 1'38.149 5.774 0.226 170.667
26 United Kingdom Alex Kapadia
United Kingdom Nick Adcock
Michael Jensen		 0 1'38.153 5.778 0.004 170.660
27 United Kingdom Terrence Woodward
United Kingdom Ross Kaiser
Santiago Concepción		 0 1'38.228 5.853 0.075 170.529
28 United Kingdom Tony Wells
United Kingdom James Littlejohn 		0 1'38.579 6.204 0.351 169.922
29 Netherlands Max Koebolt
Jérôme de		 0 1'38.689 6.314 0.110 169.733
30 Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Doriane Pin		 0 1'41.888 9.513 3.199 164.404
31 Giacomo Petrobelli
Matthew Payne
Sean Hudspeth 		0 1'41.916 9.541 0.028 164.358
32 Germany Pierre Ehret
Diego Alessi
Argentina Nicolás Varrone 		0 1'42.015 9.640 0.099 164.199
33 United Kingdom Ahmad AlHarthy
Samuel de
Denmark Marco Sorensen 		0 1'42.084 9.709 0.069 164.088
34 Germany Christian Ried
Lorenzo Ferrari
Italy Gianmaria Bruni 		0 1'42.273 9.898 0.189 163.785
35 Germany Michael Fassbender
Canada Zacharie Robichon
Austria Richard Lietz 		0 1'42.585 10.210 0.312 163.287
36 Japan Takeshi Kimura
Switzerland Frederik Schandorff
Denmark Mikkel Jensen 		0 1'42.651 10.276 0.066 163.182
37 Germany Christian Hook
Italy Fabrizio Crestani
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		0 1'43.457 11.082 0.806 161.910
38 Italy Matteo Cressoni
Italy Davide Rigon
Italy Claudio Schiavoni 		0 1'43.644 11.269 0.187 161.618
39 United Kingdom John Hartshorne
Portugal Henrique Chaves Jr.
United Kingdom Jonathan Adam 		0 1'44.408 12.033 0.764 160.435
40 Indonesia Andrew Haryanto
Estonia Martin Rump
Belgium Alessio Picariello 		0 1'45.299 12.924 0.891 159.078
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