ELMS Portekiz: Racing Team Turkey, sezonun son yarışında bu sezonki ilk pole pozisyonunu kazandı
Avrupa Le Mans Serisi'nin Portekiz'de gerçekleştirilecek sezonun son yarışı öncesinde pole pozisyonu Salih Yoluç'un mücadele ettiği Racing Team Turkey ekibinin oldu.
Avrupa Le Mans Serisi'nde mücadele eden Racing Team Turkey, bu sene Pro-Am klasmanında şampiyonluk kovalıyor. Son yarışa 105 puanla Pro-Am sınıfında lider olarak gelen Racing Team Turkey, en yakın rakibinin 22 puan önünde yer alıyor.
Bugün gerçekleştirilen sıralamalarda Racing Team Turkey sürücülerinden Jack Aitken, son turda attığı 1:32.375'lik derecesiyle en hızlı isim oldu ve 4 saatlik yarış öncesinde takımına pole pozisyonunu kazandırdı.
Racing Team Turkey böylece sezonun son yarışında, bu sezonki ilk pole pozisyonunu kazanmayı başardı ve Pro-Am şampiyonluğu yolunda büyük avantaj sağladı.
Genel şampiyonada lider durumda bulunan Prema Racing, pole pozisyonunu kazanabilseydi 1 puan alacaktı ve yarınki yarışa gerek kalmadan genel klasmanda şampiyonluğunu ilan edecekti ancak ikinci sırada kalarak bu şansı kaçırdı.
LMP3 sınıfında Malthe Jakobsen, bu sezon gerçekleştirilen 6 sıralamanın 6'sından da pole pozisyonu ile ayrıldı ve seride bunu başaran ilk pilot oldu.
GTE sınıfında 83 numaralı Iron Lynx Ferrari ile mücadele edecek Sarah Bovy pole pozisyonunu kazandı ve ELMS'de pole pozisyonu kazanan ilk sürücü olma unvanını ele geçirdi.
Yarış Pazar günü Türkiye saati ile 15:00'da başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
| Jack Aitken
Charlie Eastwood
Salih Yoluç
|0
|1'32.375
|181.334
|2
| Juan Correa
Louis Deletraz
Ferdinand Habsburg
|0
|1'32.447
|0.072
|0.072
|181.193
|3
| John Falb
Alexander Peroni
James Allen
|0
|1'32.551
|0.176
|0.104
|180.989
|4
| Nico Jamin
Job Uitert
Julien Canal
|0
|1'32.592
|0.217
|0.041
|180.909
|5
| Philip Hanson
Tom Gamble
Duncan Tappy
|0
|1'32.638
|0.263
|0.046
|180.819
|6
| Philippe Cimadomo
Mathias Beche
Tijmen van der Helm
|0
|1'32.742
|0.367
|0.104
|180.617
|7
| David Heinemeier Hansson
Fabio Scherer
Pietro Fittipaldi
|0
|1'32.787
|0.412
|0.045
|180.529
|8
| Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Patrick Pilet
|0
|1'32.878
|0.503
|0.091
|180.352
|9
| François Perrodo
Alessio Rovera
Nicklas Nielsen
|0
|1'32.920
|0.545
|0.042
|180.271
|10
| Rodrigo Sales
Matthew Bell
Ben Hanley
|0
|1'32.934
|0.559
|0.014
|180.244
|11
| Ye Yifei
Niklas Krütten
Nicolas Lapierre
|0
|1'33.032
|0.657
|0.098
|180.054
|12
| Francesco Dracone
Sergio Campana
Markus Pommer
|0
|1'33.120
|0.745
|0.088
|179.884
|13
| Matthias Kaiser
Thomas Laurent
Ugo De
|0
|1'33.137
|0.762
|0.017
|179.851
|14
| Rob Hodes
Ian Rodriguez
Gabriel Aubry
|0
|1'33.218
|0.843
|0.081
|179.694
|15
| Memo Rojas
Richard Bradley
Rui Andrade
|0
|1'33.374
|0.999
|0.156
|179.394
|16
| Bent Viscaal
Filip Ugran
|0
|1'33.421
|1.046
|0.047
|179.304
|17
|Malthe Jakobsen
Maurice Smith
Mike Benham
|0
|1'37.100
|4.725
|3.679
|172.510
|18
|Nicolas Pino
Charles Crews
Guilherme Oliveira
|0
|1'37.275
|4.900
|0.175
|172.200
|19
| Jim McGuire
Kay Berlo
Andrew Bentley
|0
|1'37.570
|5.195
|0.295
|171.679
|20
|Sebastian Alvarez
Alexander Bukhantsov
Tom van
|0
|1'37.676
|5.301
|0.106
|171.493
|21
|Jean-Ludovic Foubert
Antoine Doquin
Nicolas Maulini
|0
|1'37.806
|5.431
|0.130
|171.265
|22
| Horst FelbermayrJr.
Austin McCusker
Valentino Catalano
|0
|1'37.883
|5.508
|0.077
|171.130
|23
| Xavier Lloveras
Miguel Cristovão
|0
|1'37.886
|5.511
|0.003
|171.125
|24
|Bailey Voisin
Finn Gehrsitz
Joshua Caygill
|0
|1'37.923
|5.548
|0.037
|171.060
|25
| James Dayson
Noam Abramczyk
Mateusz Kaprzyk
|0
|1'38.149
|5.774
|0.226
|170.667
|26
| Alex Kapadia
Nick Adcock
Michael Jensen
|0
|1'38.153
|5.778
|0.004
|170.660
|27
| Terrence Woodward
Ross Kaiser
Santiago Concepción
|0
|1'38.228
|5.853
|0.075
|170.529
|28
| Tony Wells
James Littlejohn
|0
|1'38.579
|6.204
|0.351
|169.922
|29
| Max Koebolt
Jérôme de
|0
|1'38.689
|6.314
|0.110
|169.733
|30
| Sarah Bovy
Michelle Gatting
Doriane Pin
|0
|1'41.888
|9.513
|3.199
|164.404
|31
| Giacomo Petrobelli
Matthew Payne
Sean Hudspeth
|0
|1'41.916
|9.541
|0.028
|164.358
|32
| Pierre Ehret
Diego Alessi
Nicolás Varrone
|0
|1'42.015
|9.640
|0.099
|164.199
|33
| Ahmad AlHarthy
Samuel de
Marco Sorensen
|0
|1'42.084
|9.709
|0.069
|164.088
|34
| Christian Ried
Lorenzo Ferrari
Gianmaria Bruni
|0
|1'42.273
|9.898
|0.189
|163.785
|35
| Michael Fassbender
Zacharie Robichon
Richard Lietz
|0
|1'42.585
|10.210
|0.312
|163.287
|36
| Takeshi Kimura
Frederik Schandorff
Mikkel Jensen
|0
|1'42.651
|10.276
|0.066
|163.182
|37
| Christian Hook
Fabrizio Crestani
Jeroen Bleekemolen
|0
|1'43.457
|11.082
|0.806
|161.910
|38
| Matteo Cressoni
Davide Rigon
Claudio Schiavoni
|0
|1'43.644
|11.269
|0.187
|161.618
|39
| John Hartshorne
Henrique Chaves Jr.
Jonathan Adam
|0
|1'44.408
|12.033
|0.764
|160.435
|40
| Andrew Haryanto
Martin Rump
Alessio Picariello
|0
|1'45.299
|12.924
|0.891
|159.078
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