Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, Asya Le Mans Serisi'ne katılacak!
Ayhancan Güven ve Salih Yoluç, Şubat ayında gerçekleştirilecek olan Asya Le Mans Serisi'nde mücadele edecek.
Seri 11-12 Şubat'ta Dubai'de düzenlenecek Dubai 4 Saat ile başlayacak ve ertesi hafta Yas Marina'da Abu Dhabi 4 Saat gerçekleşecek.
Ekip öncelikle Racing Team Turkey olarak bu şampiyonada yer almayı planlamıştı. Ancak Daytona 24 saat yarışının organizatörleri, oraya olan başvurularının olumsuz olduğunu çok geç açıklayınca ekibin Asya Le Mans'a Racing Team Turkey olarak başvurma şansı kalmadı.
Bu nedenle Salih Yoluç ve Ayhancan Güven seride DKR Engineering adına mücadele edecek.
Yarış koltuğunda Salih Yoluç ve Ayhancan'a ek olarak başarılarıyla dikkat çeken Charlie Eastwood olacak.
Bu, Ayhancan'ın da prototip araçlarla ilk yarış deneyimi olacak.
#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Jack Aitken, Charlie Eastwood, Salih Yoluc
Fotoğraf: Eric Le Galliot
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