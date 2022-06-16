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Resmi: Ayhancan, Red Bull ile DTM'in Norisring ayağına katılacak!

Red Bull, temsilcimiz Ayhancan Güven'in önümüzdeki ay Norisring'de gerçekleştirilecek olan DTM yarışında Nick Cassidy'nin yerini alacağını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Resmi: Ayhancan, Red Bull ile DTM'in Norisring ayağına katılacak!
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24 yaşındaki Ayhancan, AF Corse tarafından yönetilen ve AlphaTauri renklerini taşıyan #37 Ferrari 488 GT3 Evo'yu sürecek ve burada Red Bull'un ilk aracını süren Felipe Fraga'ya katılacak.

Red Bull sporcusu olan Ayhancan, kariyerinin çoğunu Porsche araçlarıyla yarışarak geçirmiş ve 2018-19'da arka arkaya iki sezon Carrera Cup Fransa şampiyonluğunu alarak dikkatleri üzerine çekmişti. 2020'de Porsche Supercup'a geçen Ayhancan, üç yıl boyunca burada yer aldı.

Ayhancan aynı zamanda Porsche fabrika takımının sürücülerinden birisi ve bu yıl ADAC GT Masters'ta mücadele ediyor.

Ayhancan'ın DTM anlaşması sadece Norisring'i kapsıyor. Normalde aracı Cassidy sürecekti fakat aynı hafta sonunda Envision ile Formula E'de yarışması gerektiği için yarışta yer alamayacak. Red Bull bundan ötürü Ayhancan'a yöneldi.

Bu, Cassidy'nin mevcut görevleri nedeniyle kaçırdığı ikinci yarış olacak. Portimao'daki yarışta da Yeni Zelandalı sürücünün yerini Sebastien Loeb almıştı. Ayrıca Cassidy'nin Eylül ayındaki Spa yarışını da kaçırması bekleniyor.

Norisring yarışı 2-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Biz de Motorsport.com Türkiye ekibi olarak temsilcimiz Ayhancan Güven'e hafta sonu için başarılar diliyoruz.

#91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R: Ayhancan Güven

#91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R: Ayhancan Güven

Photo by: Alexander Trienitz

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