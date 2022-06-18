Imola DTM: Rast, seriye dönüşünden bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı

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Imola'da gerçekleştirilecek ilk yarışın gridini belirleyecek sıralama turlarının başlangıcında, Audi sürücüsü Ricard Feller 1:41.323'lük bir zaman turu çıkararak kendisini zirveye çıkardı.

Rene Rast, bir süre sonra en iyi dereceyi eline geçirdi ve önce 1:40.687, sonra ise 1:40.221 yaptı. Ancak Clemens Schmid 1:40.198 ile Alman pilotu geride bıraktı.

Seans bu şekilde bitecek gibi görünse de, son anlarda Rast'tan harika bir tur geldi ve Alman pilot 1:39.817'lik turuyla pole pozisyonunu kazandı.

Rast bu sonuçla 1:40'ın altına inen tek isim olarak bu yılki ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Onu 0.188 saniye geriden Nico Müller takip ederken, Porsche sürücüsü Thomas Preining 0.222 saniye geride ilk üçü tamamladı.

Schimid son anlarda derecelerin gelişmesinin ardından dördüncü sırada yer aldı. Feller ve Mirko Bortolotti ilk altıyı tamamlayan isimler oldular. Fakat Bortolotti, aldığı grid cezası nedeniyle bugünkü yarışa gerilerden başlayacak.

Kelvin van der Linde'nin yedinci olduğu seansta ilk onu Marco Wittmann, Sheldon van der Linde ve Lucas Auer tamamladı.

DTM hafta sonunun ilk yarışı bugün TSi 14:30'da gerçekleştirilecek.

Sıralama turları sonucu:

Poz. Nº Sürücü Araç Derece Fark 1 33 René Rast Audi 1'39.817 2 51 Nico Müller Audi 1'40.005 0.188 3 24 Thomas Preining Porsche 1'40.039 0.222 4 85 Clemens Schmid Lamborghini 1'40.121 0.304 5 7 Ricardo Feller Audi 1'40.137 0.320 6 63 Mirko Bortolotti Lamborghini 1'40.180 0.363 7 3 K.van der Linde Audi 1'40.348 0.531 8 11 Marco Wittmann BMW 1'40.409 0.592 9 31 S.van der Linde BMW 1'40.431 0.614 10 22 Lucas Auer Mercedes 1'40.474 0.657 11 88 Maro Engel Mercedes 1'40.570 0.753 12 94 Dennis Olsen Porsche 1'40.597 0.780 13 37 Nick Cassidy Ferrari 1'40.626 0.809 14 19 Rolf Ineichen Lamborghini 1'40.631 0.814 15 4 Luca Stolz Mercedes 1'40.661 0.844 16 92 Laurens Vanthoor Porsche 1'40.787 0.970 17 25 Philipp Eng BMW 1'40.800 0.983 18 50 Timo Glock BMW 1'40.927 1.110 19 36 Arjun Maini Mercedes 1'40.935 1.118 20 1 Maximilian Götz Mercedes 1'40.958 1.141 21 66 Marius Zug Audi 1'41.063 1.246 22 55 Mikaël Grenier Mercedes 1'41.127 1.310 23 18 Maximilian Buhk Mercedes 1'41.301 1.484 24 74 Felipe Fraga Ferrari 1'41.310 1.493 25 27 David Schumacher Mercedes 1'41.392 1.575 26 12 Dev Gore Audi 1'41.396 1.579 27 10 Esteban Muth BMW 1'41.397 1.580 28 6 Alessio Deledda Lamborghini 1'42.065 2.248