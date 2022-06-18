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DTM / Imola Sıralama turları raporu

Imola DTM: Rast, seriye dönüşünden bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı

Audi sürücüsü Rene Rast, Imola'da gerçekleştirilen sıralama turlarında en iyi zaman imza attı ve bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı.

James Newbold
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Imola DTM: Rast, seriye dönüşünden bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı
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Imola'da gerçekleştirilecek ilk yarışın gridini belirleyecek sıralama turlarının başlangıcında, Audi sürücüsü Ricard Feller 1:41.323'lük bir zaman turu çıkararak kendisini zirveye çıkardı.

Rene Rast, bir süre sonra en iyi dereceyi eline geçirdi ve önce 1:40.687, sonra ise 1:40.221 yaptı. Ancak Clemens Schmid 1:40.198 ile Alman pilotu geride bıraktı.

Seans bu şekilde bitecek gibi görünse de, son anlarda Rast'tan harika bir tur geldi ve Alman pilot 1:39.817'lik turuyla pole pozisyonunu kazandı.

Rast bu sonuçla 1:40'ın altına inen tek isim olarak bu yılki ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Onu 0.188 saniye geriden Nico Müller takip ederken, Porsche sürücüsü Thomas Preining 0.222 saniye geride ilk üçü tamamladı.

Schimid son anlarda derecelerin gelişmesinin ardından dördüncü sırada yer aldı. Feller ve Mirko Bortolotti ilk altıyı tamamlayan isimler oldular. Fakat Bortolotti, aldığı  grid cezası nedeniyle bugünkü yarışa gerilerden başlayacak.

Kelvin van der Linde'nin yedinci olduğu seansta ilk onu Marco Wittmann, Sheldon van der Linde ve Lucas Auer tamamladı.

DTM hafta sonunun ilk yarışı bugün TSi 14:30'da gerçekleştirilecek.

Sıralama turları sonucu:

Poz.  Nº   Sürücü Araç Derece  Fark
33  René Rast Audi 1'39.817  
51  Nico Müller Audi 1'40.005 0.188
24  Thomas Preining Porsche 1'40.039 0.222
85  Clemens Schmid Lamborghini 1'40.121 0.304
Ricardo Feller Audi 1'40.137 0.320
63  Mirko Bortolotti Lamborghini 1'40.180 0.363
K.van der Linde Audi 1'40.348 0.531
11  Marco Wittmann BMW 1'40.409 0.592
31  S.van der Linde BMW 1'40.431 0.614
10  22  Lucas Auer Mercedes 1'40.474 0.657
11  88  Maro Engel Mercedes 1'40.570 0.753
12  94  Dennis Olsen Porsche 1'40.597 0.780
13  37  Nick Cassidy Ferrari 1'40.626 0.809
14  19  Rolf Ineichen Lamborghini 1'40.631 0.814
15  Luca Stolz Mercedes 1'40.661 0.844
16  92  Laurens Vanthoor Porsche 1'40.787 0.970
17  25  Philipp Eng BMW 1'40.800 0.983
18  50  Timo Glock BMW 1'40.927 1.110
19  36  Arjun Maini Mercedes 1'40.935 1.118
20  Maximilian Götz Mercedes 1'40.958 1.141
21  66  Marius Zug Audi 1'41.063 1.246
22  55  Mikaël Grenier Mercedes 1'41.127 1.310
23  18  Maximilian Buhk Mercedes 1'41.301 1.484
24  74  Felipe Fraga Ferrari 1'41.310 1.493
25  27  David Schumacher Mercedes 1'41.392 1.575
26  12  Dev Gore Audi 1'41.396 1.579
27  10  Esteban Muth BMW 1'41.397 1.580
28  Alessio Deledda Lamborghini 1'42.065 2.248
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