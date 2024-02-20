AF Corse, 2024 WEC sezonunda sarı renkli bir Ferrari ile yarışacak
AF Corse, bu yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda müşteri olarak kullanacağı Ferrari 499P için ağırlıklı olarak sarı renkte bir renk düzeni tanıttı.
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Robert Shwartzman
AF Corse
#83 numaralı Ferrari 499P öncelikle İtalyan üreticinin memleketi Modena'nın rengi olan Giallo sarısına boyanırken, kokpitin etrafındaki ve aracın yanlarındaki kırmızı şeritler de aracın görünümünü tamamlıyor.
AF Corse ile birlikte yürütülen fabrika Ferrari takımının da bu yıl iki 499P'sine daha fazla sarı renk yer alıyor.
AF Corse'nin sponsorluğunu, takımla sözleşme imzalayan Robert Kubica'nın kişisel sponsoru olan Polonyalı petrol devi Orlen üstleniyor.
Kubica, takım arkadaşları Robert Shwartzman ve Yifei Ye'nin her ikisi de fabrika Ferrari kadrosunun bir parçası olduğundan, bu yıl kadrosunu üç araca arttıran İtalyan ekibin doğrudan sözleşme imzaladığı tek sürücü oldu.
AF Corse, renk düzeninin amacının, müşteri tarafından işletilen üçüncü aracı, 2024'te WEC'in Hypercar sınıfında da yarışacak olan iki fabrika aracından ayırmak olduğunu belirtti.
Ekip, Le Mans 24 Saat'te zafere ulaşan 2023 Ferrari'nin renk düzenini tersine çevirerek aracında kullanırken Ferrari'nin zengin yarış tarihinin her zaman bir parçasını oluşturan kırmızı rengi korurken sarı bir görünüm verdi.
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Robert Shwartzman
Photo by: AF Corse
Bu renk düzeni, bir Ferrari'nin ağırlıklı olarak sarı rengi ağırlıklı olarak kullandığı ilk araç değil. 1961 Belçika GP'sinde, o zamanlar üç kez Le Mans galibi olan Olivier Gendebien, tamamen sarıya boyanmış bir Ferrari 156 Formula 1 aracıyla yarıştı.
On yıllar boyunca, bazı spor otomobilleri de sarı rengi Ferrari'nin ünlü kırmızısına tercih etti.
AF Corse önderliğindeki üçüncü Ferrari aracı, İtalyan markasının WEC'teki ikinci sezonundaki hedeflerini güçlendiriyor.
Yıllar sonra Le Mans'a döndüğü ilk yılda tarihi bir zafer kazanmayı başarsa da, takvimin geri kalan altı yarışında Toyota'ya karşı bir varlık ortaya koyamadı.
AF Corse, 2024 yılında 19 araçtan oluşan genişletilmiş Hypercar gridindeki üç müşteri takımından biri olacak ve Proton Competition ile Jota da diğer iki bağımsız takım olarak yarışacak.
Proton, bir Porsche 963 kullanırken, Jota 2024'te Alman markasından iki aracıyla grideki yerini alacak.
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Robert Shwartzman
Photo by: AF Corse
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Robert Shwartzman
Photo by: AF Corse
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Kubica, AF Corse ile Ferrari WEC Hypercar ekibine katılıyor
Kubica, AF Corse ile Ferrari WEC Hypercar ekibine katılıyor Kubica, AF Corse ile Ferrari WEC Hypercar ekibine katılıyor
WEC Sebring: Sezonun ilk pole pozisyonu Ferrari'nin!
WEC Sebring: Sezonun ilk pole pozisyonu Ferrari'nin! WEC Sebring: Sezonun ilk pole pozisyonu Ferrari'nin!
Ferrari, yeni hypercar aracını Imola'da test ediyor
Ferrari, yeni hypercar aracını Imola'da test ediyor Ferrari, yeni hypercar aracını Imola'da test ediyor
Son Haberler
Leclerc: "Performans konusunda çıkarımda bulunmak için erken"
Leclerc: "Performans konusunda çıkarımda bulunmak için erken" Leclerc: "Performans konusunda çıkarımda bulunmak için erken"
Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"
Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti" Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"
Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"
Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!" Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"
Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"
Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu" Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar