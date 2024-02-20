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WEC

AF Corse, 2024 WEC sezonunda sarı renkli bir Ferrari ile yarışacak

AF Corse, bu yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda müşteri olarak kullanacağı Ferrari 499P için ağırlıklı olarak sarı renkte bir renk düzeni tanıttı.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Robert Shwartzman

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Robert Shwartzman

AF Corse

#83 numaralı Ferrari 499P öncelikle İtalyan üreticinin memleketi Modena'nın rengi olan Giallo sarısına boyanırken, kokpitin etrafındaki ve aracın yanlarındaki kırmızı şeritler de aracın görünümünü tamamlıyor.

AF Corse ile birlikte yürütülen fabrika Ferrari takımının da bu yıl iki 499P'sine daha fazla sarı renk yer alıyor.

AF Corse'nin sponsorluğunu, takımla sözleşme imzalayan Robert Kubica'nın kişisel sponsoru olan Polonyalı petrol devi Orlen üstleniyor.

Kubica, takım arkadaşları Robert Shwartzman ve Yifei Ye'nin her ikisi de fabrika Ferrari kadrosunun bir parçası olduğundan, bu yıl kadrosunu üç araca arttıran İtalyan ekibin doğrudan sözleşme imzaladığı tek sürücü oldu.

AF Corse, renk düzeninin amacının, müşteri tarafından işletilen üçüncü aracı, 2024'te WEC'in Hypercar sınıfında da yarışacak olan iki fabrika aracından ayırmak olduğunu belirtti.

Ekip, Le Mans 24 Saat'te zafere ulaşan 2023 Ferrari'nin renk düzenini tersine çevirerek aracında kullanırken Ferrari'nin zengin yarış tarihinin her zaman bir parçasını oluşturan kırmızı rengi korurken sarı bir görünüm verdi.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Robert Shwartzman

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Robert Shwartzman

Photo by: AF Corse

Bu renk düzeni, bir Ferrari'nin ağırlıklı olarak sarı rengi ağırlıklı olarak kullandığı ilk araç değil. 1961 Belçika GP'sinde, o zamanlar üç kez Le Mans galibi olan Olivier Gendebien, tamamen sarıya boyanmış bir Ferrari 156 Formula 1 aracıyla yarıştı.

On yıllar boyunca, bazı spor otomobilleri de sarı rengi Ferrari'nin ünlü kırmızısına tercih etti.

AF Corse önderliğindeki üçüncü Ferrari aracı, İtalyan markasının WEC'teki ikinci sezonundaki hedeflerini güçlendiriyor.

Yıllar sonra Le Mans'a döndüğü ilk yılda tarihi bir zafer kazanmayı başarsa da, takvimin geri kalan altı yarışında Toyota'ya karşı bir varlık ortaya koyamadı.

AF Corse, 2024 yılında 19 araçtan oluşan genişletilmiş Hypercar gridindeki üç müşteri takımından biri olacak ve Proton Competition ile Jota da diğer iki bağımsız takım olarak yarışacak.

Proton, bir Porsche 963 kullanırken, Jota 2024'te Alman markasından iki aracıyla grideki yerini alacak. 

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Robert Shwartzman

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Robert Shwartzman

Photo by: AF Corse

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Robert Shwartzman

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Robert Shwartzman

Photo by: AF Corse

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Rachit Thukral
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