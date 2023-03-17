WEC Sebring: Sezonun ilk pole pozisyonu Ferrari'nin!
Ferrari, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Sebring 1000 mil yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanarak, 2023 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ilk yarışına ilk sıradan başlama hakkını elde etti.
Antonio Fuoco, Ferrari'nin yeni 499P Le Mans Hypercars aracı ile serinin en üst sınıfına döndüğü ilk yarış öncesinde 1:45.067'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
50 numaralı Ferrari aracını Miguel Molina ve Nicklas Nielsen ile paylaşan Fuoco'nun tur zamanı, en yakın rakibi 8 numaralı Toyota sürücüsü Brendon Hartley'in turundan 0.214 sn daha iyi geldi.
Toyota'nın 7 numaralı aracındaki Kamui Kobayashi, pole pozisyonunun 0.481 sn gerisinde 3. olurken onun arkasında 51 numaralı Ferrari'den Alessandro Pier Guidi yer buldu.
Cadillac, Chip Ganassi Racing tarafından çalıştırılan tek V.Series.R aracıyla sıralamalarda 5. olurken onun arkasında iki Porsche LMDh ve iki Peugeot sürücüleri yer aldılar. Hayal kırıklığı yaşayan Peugeot'un en iyi turu pole turundan 2.4 sn daha yavaştı.
11 araçlık Hypercars sınıfında son iki sırada Glickenhaus ve Vanwall yer aldılar.
United Autosports, Iron Dames diğer sınıfların liderleri
LMP2 sınıfında pole pozisyonunu United Autosports'un 23 numaralı aracından Oliver Jarvis kazandı. Jarvis'in 1:49.974'lük derecesi, JOTA'dan Pietro Fittipaldi'nin derecesinden 0.093 sn daha iyiydi.
GTE sınıfında geçen senelerin aksine tek kategori olacak. Bu sınıfta pole pozisyonunu 85 numaralı Iron Dames Porsche ekibi Sarah Bovy, Rahel Frey ve Michelle Gatting kazandı.
#85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey
Photo by: Porsche Motorsport
WEC Sebring - Hypercar sıralama sonucu
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|50
| Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari 499P
|1'45.067
|2
|8
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|1'45.281
|0.214
|3
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|1'45.548
|0.481
|4
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|Ferrari 499P
|1'45.874
|0.807
|5
|2
| Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|1'46.082
|1.015
|6
|6
| Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche 963
|1'47.193
|2.126
|7
|5
| Dane Cameron
Michael Christensen
Frédéric Makowiecki
|Porsche 963
|1'47.210
|2.143
|8
|94
| Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot 9X8
|1'47.455
|2.388
|9
|93
| Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|1'48.205
|3.138
|10
|708
| Romain Dumas
Ryan Briscoe
Olivier Pla
|Glickenhaus 007
|1'49.164
|4.097
|11
|4
| Tom Dillmann
Esteban Guerrieri
Jacques Villeneuve
|Vanwall Vandervell 680
|1'49.329
|4.262
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WEC Sebring - LMP2 sıralama sonucu
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Ortalama Süre
|Fark
|1
|23
| Josh Pierson
Tom Blomqvist
Oliver Jarvis
|Oreca 07
|1'49.974
|2
|28
| David Heinemeier Hansson
Pietro Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|Oreca 07
|1'50.067
|0.093
|3
|31
| Sean Gelael
Ferdinand Habsburg
Robin Frijns
|Oreca 07
|1'50.155
|0.181
|4
|36
| Matthieu Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi
|Oreca 07
|1'50.174
|0.200
|5
|48
| David Beckmann
Ye Yifei
Will Stevens
|Oreca 07
|1'50.218
|0.244
|6
|41
| Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Deletraz
|Oreca 07
|1'50.291
|0.317
|7
|22
|Frederick Lubin
Philip Hanson
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|1'50.408
|0.434
|8
|9
|Filip Ugran
Bent Viscaal
Andrea Caldarelli
|Oreca 07
|1'50.417
|0.443
|9
|10
| Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry
|Oreca 07
|1'50.710
|0.736
|10
|63
| Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat
|Oreca 07
|1'50.726
|0.752
|11
|34
| Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|Oreca 07
|1'50.889
|0.915
|12
|35
| André Negrao
Memo Rojas
Olli Caldwell
|Oreca 07
|1'51.284
|1.310
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WEC Sebring - GTE Am sıralama sonucu
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Ortalama Süre
|Fark
|1
|85
| Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|Porsche 911 RSR - 19
|1'58.949
|2
|33
| Ben Keating
Nicolas Varrone
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|1'59.345
|0.396
|3
|25
| Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|Aston Martin Vantage AMR
|1'59.657
|0.708
|4
|83
| Luis Perez-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|1'59.733
|0.784
|5
|21
| Stefano Costantini
Simon Mann
Ulysse De
|Ferrari 488 GTE EVO
|1'59.992
|1.043
|6
|56
|PJ Hyett
Gunnar Jeannette
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR - 19
|2'00.588
|1.639
|7
|57
| Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|2'00.591
|1.642
|8
|98
| Paul DallaLana
Axcil Jefferies
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|2'00.807
|1.858
|9
|777
| Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii
|Aston Martin Vantage AMR
|2'00.941
|1.992
|10
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|2'01.041
|2.092
|11
|77
| Christian Ried
Mikkel Pedersen
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|2'01.054
|2.105
|12
|86
| Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|2'02.588
|3.639
|13
|60
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|2'02.820
|3.871
|14
|88
| Ryan Hardwick
Zacharie Robichon
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
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