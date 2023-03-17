WEC Sebring: Sezonun ilk pole pozisyonu Ferrari'nin!

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Antonio Fuoco, Ferrari'nin yeni 499P Le Mans Hypercars aracı ile serinin en üst sınıfına döndüğü ilk yarış öncesinde 1:45.067'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

50 numaralı Ferrari aracını Miguel Molina ve Nicklas Nielsen ile paylaşan Fuoco'nun tur zamanı, en yakın rakibi 8 numaralı Toyota sürücüsü Brendon Hartley'in turundan 0.214 sn daha iyi geldi.

Toyota'nın 7 numaralı aracındaki Kamui Kobayashi, pole pozisyonunun 0.481 sn gerisinde 3. olurken onun arkasında 51 numaralı Ferrari'den Alessandro Pier Guidi yer buldu.

Cadillac, Chip Ganassi Racing tarafından çalıştırılan tek V.Series.R aracıyla sıralamalarda 5. olurken onun arkasında iki Porsche LMDh ve iki Peugeot sürücüleri yer aldılar. Hayal kırıklığı yaşayan Peugeot'un en iyi turu pole turundan 2.4 sn daha yavaştı.

11 araçlık Hypercars sınıfında son iki sırada Glickenhaus ve Vanwall yer aldılar.

United Autosports, Iron Dames diğer sınıfların liderleri

LMP2 sınıfında pole pozisyonunu United Autosports'un 23 numaralı aracından Oliver Jarvis kazandı. Jarvis'in 1:49.974'lük derecesi, JOTA'dan Pietro Fittipaldi'nin derecesinden 0.093 sn daha iyiydi.

GTE sınıfında geçen senelerin aksine tek kategori olacak. Bu sınıfta pole pozisyonunu 85 numaralı Iron Dames Porsche ekibi Sarah Bovy, Rahel Frey ve Michelle Gatting kazandı.

#85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey Photo by: Porsche Motorsport

WEC Sebring - Hypercar sıralama sonucu

WEC Sebring - LMP2 sıralama sonucu

WEC Sebring - GTE Am sıralama sonucu