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WEC Sebring: Sezonun ilk pole pozisyonu Ferrari'nin!

Ferrari, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Sebring 1000 mil yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanarak, 2023 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ilk yarışına ilk sıradan başlama hakkını elde etti.

Jamie Klein
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WEC Sebring: Sezonun ilk pole pozisyonu Ferrari'nin!
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Antonio Fuoco, Ferrari'nin yeni 499P Le Mans Hypercars aracı ile serinin en üst sınıfına döndüğü ilk yarış öncesinde 1:45.067'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

50 numaralı Ferrari aracını Miguel Molina ve Nicklas Nielsen ile paylaşan Fuoco'nun tur zamanı, en yakın rakibi 8 numaralı Toyota sürücüsü Brendon Hartley'in turundan 0.214 sn daha iyi geldi.

Toyota'nın 7 numaralı aracındaki Kamui Kobayashi, pole pozisyonunun 0.481 sn gerisinde 3. olurken onun arkasında 51 numaralı Ferrari'den Alessandro Pier Guidi yer buldu.

 

Cadillac, Chip Ganassi Racing tarafından çalıştırılan tek V.Series.R aracıyla sıralamalarda 5. olurken onun arkasında iki Porsche LMDh ve iki Peugeot sürücüleri yer aldılar. Hayal kırıklığı yaşayan Peugeot'un en iyi turu pole turundan 2.4 sn daha yavaştı.

11 araçlık Hypercars sınıfında son iki sırada Glickenhaus ve Vanwall yer aldılar.

United Autosports, Iron Dames diğer sınıfların liderleri

LMP2 sınıfında pole pozisyonunu United Autosports'un 23 numaralı aracından Oliver Jarvis kazandı. Jarvis'in 1:49.974'lük derecesi, JOTA'dan Pietro Fittipaldi'nin derecesinden 0.093 sn daha iyiydi.

GTE sınıfında geçen senelerin aksine tek kategori olacak. Bu sınıfta pole pozisyonunu 85 numaralı Iron Dames Porsche ekibi Sarah Bovy, Rahel Frey ve Michelle Gatting kazandı.

#85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey

#85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey

Photo by: Porsche Motorsport

WEC Sebring - Hypercar sıralama sonucu

Sıra # Pilotlar Araç Zaman Fark
1 50 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 499P 1'45.067  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid 1'45.281 0.214
3 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid 1'45.548 0.481
4 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi 		Ferrari 499P 1'45.874 0.807
5 2 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook 		Cadillac V-Series.R 1'46.082 1.015
6 6 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor 		Porsche 963 1'47.193 2.126
7 5 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 963 1'47.210 2.143
8 94 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller 		Peugeot 9X8 1'47.455 2.388
9 93 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne 		Peugeot 9X8 1'48.205 3.138
10 708 France Romain Dumas
Australia Ryan Briscoe
France Olivier Pla 		Glickenhaus 007 1'49.164 4.097
11 4 France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
Canada Jacques Villeneuve 		Vanwall Vandervell 680 1'49.329 4.262
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WEC Sebring - LMP2 sıralama sonucu

Sıra # Pilotlar Araç Ortalama Süre Fark
1 23 United States Josh Pierson
United Kingdom Tom Blomqvist
United Kingdom Oliver Jarvis 		Oreca 07 1'49.974  
2 28 Denmark David Heinemeier Hansson
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark Oliver Rasmussen 		Oreca 07 1'50.067 0.093
3 31 Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg
Netherlands Robin Frijns 		Oreca 07 1'50.155 0.181
4 36 France Matthieu Vaxivière
France Julien Canal
France Charles Milesi 		Oreca 07 1'50.174 0.200
5 48 Germany David Beckmann
China Ye Yifei
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 1'50.218 0.244
6 41 Portugal Rui Andrade
Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz 		Oreca 07 1'50.291 0.317
7 22 Frederick Lubin
United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 1'50.408 0.434
8 9 Filip Ugran
Netherlands Bent Viscaal
Italy Andrea Caldarelli 		Oreca 07 1'50.417 0.443
9 10 Ireland Ryan Cullen
Matthias Kaiser
France Gabriel Aubry 		Oreca 07 1'50.710 0.736
10 63 France Doriane Pin
Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat 		Oreca 07 1'50.726 0.752
11 34 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Spain Albert Costa 		Oreca 07 1'50.889 0.915
12 35 Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas
United Kingdom Olli Caldwell 		Oreca 07 1'51.284 1.310
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WEC Sebring - GTE Am sıralama sonucu

Sıra # Pilotlar Araç Ortalama Süre Fark
1 85 Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Switzerland Rahel Frey 		Porsche 911 RSR - 19 1'58.949  
2 33 United States Ben Keating
Nicolas Varrone
Netherlands Nick Catsburg 		Chevrolet Corvette C8.R 1'59.345 0.396
3 25 United Kingdom Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood 		Aston Martin Vantage AMR 1'59.657 0.708
4 83 Argentina Luis Perez-Companc
France Lilou Wadoux
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO 1'59.733 0.784
5 21 Italy Stefano Costantini
France Simon Mann
Ulysse De		 Ferrari 488 GTE EVO 1'59.992 1.043
6 56 PJ Hyett
United States Gunnar Jeannette
Italy Matteo Cairoli 		Porsche 911 RSR - 19 2'00.588 1.639
7 57 Japan Takeshi Kimura
United States Scott Huffaker
Brazil Daniel Serra 		Ferrari 488 GTE EVO 2'00.591 1.642
8 98 Canada Paul DallaLana
Zimbabwe Axcil Jefferies
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR 2'00.807 1.858
9 777 Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Japan Tomonobu Fujii 		Aston Martin Vantage AMR 2'00.941 1.992
10 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon 		Ferrari 488 GTE EVO 2'01.041 2.092
11 77 Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 2'01.054 2.105
12 86 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR - 19 2'02.588 3.639
13 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello 		Porsche 911 RSR - 19 2'02.820 3.871
14 88 United States Ryan Hardwick
Canada Zacharie Robichon
United Kingdom Harry Tincknell 		Porsche 911 RSR - 19    
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