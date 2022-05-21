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DTM / Lausitzring Sıralama turları raporu

Lausitzring DTM: Auer, van der Linde'yi geride tutarak pole pozisyonunu aldı

Winward Mercedes sürücüsü Lucas Auer, Lausitzring'deki DTM yarışında Sheldon van der Linde'nin Schubert BMW'sini 0.025 saniye farkla geride bırakarak pole pozisyonunu aldı.

James Newbold
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Lausitzring DTM: Auer, van der Linde'yi geride tutarak pole pozisyonunu aldı
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Partimao yarışını kazanan ve doğu Almanya pistinde üç DTM galibiyeti olan Auer, 20 dakikalık seansın ilk yarısında 1:30.654 yaptı ancak zamanını daha fazla geliştiremedi.

Seansın yarısında Avusturyalı'nın 0.25 saniye gerisinde olan Van der Linde, Auer'den onda bir saniye daha yavaş iki tur attı ancak ilk dörtte Mercedes olmayan tek sürücü olarak ikinci sıraya yerleşti.

Güney Afrikalı'nın pole alma çabaları, Maro Engel'i üçüncü sıraya geriletti. GruppeM Mercedes sürücüsü, Auer'den 0.067 saniye daha yavaştı, Luca Stolz ise lider HRT Mercedes'te dördüncü oldu.

Fakat Stolz, pit çıkışında beyaz çizgiyi geçtiği için inceleme altında.

Felipe Fraga, Red Bull Ferrari'de seansın sonlarına doğru üçüncü sırada yer alıyordu ancak beşinciliğe geriledi ve üçüncü çizgiyi Stolz'un takım arkadaşı Arjun Maini ile paylaşacak. 

Philipp Eng, son ADAC GT Masters şampiyonu Ricardo Feller'in önünde ikinci Schubert BMW ile yedinci sırada yer alacak.

İsviçreli, 1:31.147 yaparak şampiyona lideri Mirko Bortolotti'nin Grasser Racing Lamborghini'si ile aynı zamanı elde etti ancak turu ilk atan sürücü olduğu için önde başlayacak.

Üç kez DTM şampiyonu Rene Rast ilk onu tamamladı ve Auer'den 0.494 saniye geride, Feller ve Bortolotti'den yalnızca 0.001 saniye daha yavaş kaldı.

En iyi Porsche, 11. sıraya yerleşen Dennis Olsen'in sürdüğü SSR Performance oldu. Nick Cassidy, ikinci Red Bull Ferrari ile ilk çıkışında 12. oldu.

Portimao hafta sonunda çifte zafer alan Nico Muller, piste çıkmak için son sekiz dakikaya kadar beklese de, Bortolotti'nin Portimao'da başarıyla denediği taktiği istediği gibi uygulayamadı.

İsviçreli, son şampiyon Maximilian Gotz'un Winward Mercedes'inin hemen arkasında, Team Rosberg Aud ile en hızlı 14. zamanını elde edebildi.

Üçüncü Winward Mercedes'teki David Schumacher için benzer bir strateji en hızlı 17. zamanı sağladı.

Lausitzring DTM - Sıralama sonuçları:

 Sıra  Nº   Sürücü  Araç  Zaman  Fark
22  Lucas Auer Mercedes 1'30.654  
31  Sheldon van der Linde BMW 1'30.679 0.025
88  Maro Engel Mercedes 1'30.721 0.067
Luca Stolz Mercedes 1'30.864 0.210
74  Felipe Fraga Ferrari 1'30.971 0.317
36  Arjun Maini Mercedes 1'30.987 0.333
25  Philipp Eng BMW 1'31.118 0.464
Ricardo Feller Audi 1'31.147 0.493
63  Mirko Bortolotti Lamborghini 1'31.147 0.493
10  33  René Rast Audi 1'31.148 0.494
11  94  Dennis Olsen Porsche 1'31.159 0.505
12  37  Nick Cassidy Ferrari 1'31.172 0.518
13  Maximilian Götz Mercedes 1'31.184 0.530
14  51  Nico Müller Audi 1'31.302 0.648
15  55  Mikaël Grenier Mercedes 1'31.304 0.650
16  11  Marco Wittmann BMW 1'31.397 0.743
17  27  David Schumacher Mercedes 1'31.437 0.783
18  18  Maximilian Buhk Mercedes 1'31.461 0.807
19  Kelvin van der Linde Audi 1'31.528 0.874
20  24  Thomas Preining Porsche 1'31.540 0.886
21  10  Esteban Muth BMW 1'31.575 0.921
22  92  Laurens Vanthoor Porsche 1'31.666 1.012
23  95  Nicki Thiim Lamborghini 1'31.799 1.145
24  12  Dev Gore Audi 1'31.806 1.152
25  66  Marius Zug Audi 1'31.812 1.158
26  19  Rolf Ineichen Lamborghini 1'32.220 1.566
27  85  Clemens Schmid Lamborghini 1'32.483 1.829
28  26  Esmee Hawkey Lamborghini 1'33.252 2.598
29  Alessio Deledda Lamborghini 1'34.366 3.712
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