Lausitzring DTM: Auer, van der Linde'yi geride tutarak pole pozisyonunu aldı
Winward Mercedes sürücüsü Lucas Auer, Lausitzring'deki DTM yarışında Sheldon van der Linde'nin Schubert BMW'sini 0.025 saniye farkla geride bırakarak pole pozisyonunu aldı.
Partimao yarışını kazanan ve doğu Almanya pistinde üç DTM galibiyeti olan Auer, 20 dakikalık seansın ilk yarısında 1:30.654 yaptı ancak zamanını daha fazla geliştiremedi.
Seansın yarısında Avusturyalı'nın 0.25 saniye gerisinde olan Van der Linde, Auer'den onda bir saniye daha yavaş iki tur attı ancak ilk dörtte Mercedes olmayan tek sürücü olarak ikinci sıraya yerleşti.
Güney Afrikalı'nın pole alma çabaları, Maro Engel'i üçüncü sıraya geriletti. GruppeM Mercedes sürücüsü, Auer'den 0.067 saniye daha yavaştı, Luca Stolz ise lider HRT Mercedes'te dördüncü oldu.
Fakat Stolz, pit çıkışında beyaz çizgiyi geçtiği için inceleme altında.
Felipe Fraga, Red Bull Ferrari'de seansın sonlarına doğru üçüncü sırada yer alıyordu ancak beşinciliğe geriledi ve üçüncü çizgiyi Stolz'un takım arkadaşı Arjun Maini ile paylaşacak.
Philipp Eng, son ADAC GT Masters şampiyonu Ricardo Feller'in önünde ikinci Schubert BMW ile yedinci sırada yer alacak.
İsviçreli, 1:31.147 yaparak şampiyona lideri Mirko Bortolotti'nin Grasser Racing Lamborghini'si ile aynı zamanı elde etti ancak turu ilk atan sürücü olduğu için önde başlayacak.
Üç kez DTM şampiyonu Rene Rast ilk onu tamamladı ve Auer'den 0.494 saniye geride, Feller ve Bortolotti'den yalnızca 0.001 saniye daha yavaş kaldı.
En iyi Porsche, 11. sıraya yerleşen Dennis Olsen'in sürdüğü SSR Performance oldu. Nick Cassidy, ikinci Red Bull Ferrari ile ilk çıkışında 12. oldu.
Portimao hafta sonunda çifte zafer alan Nico Muller, piste çıkmak için son sekiz dakikaya kadar beklese de, Bortolotti'nin Portimao'da başarıyla denediği taktiği istediği gibi uygulayamadı.
İsviçreli, son şampiyon Maximilian Gotz'un Winward Mercedes'inin hemen arkasında, Team Rosberg Aud ile en hızlı 14. zamanını elde edebildi.
Üçüncü Winward Mercedes'teki David Schumacher için benzer bir strateji en hızlı 17. zamanı sağladı.
Lausitzring DTM - Sıralama sonuçları:
|Sıra
|Nº
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|22
|Lucas Auer
|Mercedes
|1'30.654
|2
|31
|Sheldon van der Linde
|BMW
|1'30.679
|0.025
|3
|88
|Maro Engel
|Mercedes
|1'30.721
|0.067
|4
|4
|Luca Stolz
|Mercedes
|1'30.864
|0.210
|5
|74
|Felipe Fraga
|Ferrari
|1'30.971
|0.317
|6
|36
|Arjun Maini
|Mercedes
|1'30.987
|0.333
|7
|25
|Philipp Eng
|BMW
|1'31.118
|0.464
|8
|7
|Ricardo Feller
|Audi
|1'31.147
|0.493
|9
|63
|Mirko Bortolotti
|Lamborghini
|1'31.147
|0.493
|10
|33
|René Rast
|Audi
|1'31.148
|0.494
|11
|94
|Dennis Olsen
|Porsche
|1'31.159
|0.505
|12
|37
|Nick Cassidy
|Ferrari
|1'31.172
|0.518
|13
|1
|Maximilian Götz
|Mercedes
|1'31.184
|0.530
|14
|51
|Nico Müller
|Audi
|1'31.302
|0.648
|15
|55
|Mikaël Grenier
|Mercedes
|1'31.304
|0.650
|16
|11
|Marco Wittmann
|BMW
|1'31.397
|0.743
|17
|27
|David Schumacher
|Mercedes
|1'31.437
|0.783
|18
|18
|Maximilian Buhk
|Mercedes
|1'31.461
|0.807
|19
|3
|Kelvin van der Linde
|Audi
|1'31.528
|0.874
|20
|24
|Thomas Preining
|Porsche
|1'31.540
|0.886
|21
|10
|Esteban Muth
|BMW
|1'31.575
|0.921
|22
|92
|Laurens Vanthoor
|Porsche
|1'31.666
|1.012
|23
|95
|Nicki Thiim
|Lamborghini
|1'31.799
|1.145
|24
|12
|Dev Gore
|Audi
|1'31.806
|1.152
|25
|66
|Marius Zug
|Audi
|1'31.812
|1.158
|26
|19
|Rolf Ineichen
|Lamborghini
|1'32.220
|1.566
|27
|85
|Clemens Schmid
|Lamborghini
|1'32.483
|1.829
|28
|26
|Esmee Hawkey
|Lamborghini
|1'33.252
|2.598
|29
|6
|Alessio Deledda
|Lamborghini
|1'34.366
|3.712