Lausitzring DTM: Auer, van der Linde'yi geride tutarak pole pozisyonunu aldı

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Partimao yarışını kazanan ve doğu Almanya pistinde üç DTM galibiyeti olan Auer, 20 dakikalık seansın ilk yarısında 1:30.654 yaptı ancak zamanını daha fazla geliştiremedi.

Seansın yarısında Avusturyalı'nın 0.25 saniye gerisinde olan Van der Linde, Auer'den onda bir saniye daha yavaş iki tur attı ancak ilk dörtte Mercedes olmayan tek sürücü olarak ikinci sıraya yerleşti.

Güney Afrikalı'nın pole alma çabaları, Maro Engel'i üçüncü sıraya geriletti. GruppeM Mercedes sürücüsü, Auer'den 0.067 saniye daha yavaştı, Luca Stolz ise lider HRT Mercedes'te dördüncü oldu.

Fakat Stolz, pit çıkışında beyaz çizgiyi geçtiği için inceleme altında.

Felipe Fraga, Red Bull Ferrari'de seansın sonlarına doğru üçüncü sırada yer alıyordu ancak beşinciliğe geriledi ve üçüncü çizgiyi Stolz'un takım arkadaşı Arjun Maini ile paylaşacak.

Philipp Eng, son ADAC GT Masters şampiyonu Ricardo Feller'in önünde ikinci Schubert BMW ile yedinci sırada yer alacak.

İsviçreli, 1:31.147 yaparak şampiyona lideri Mirko Bortolotti'nin Grasser Racing Lamborghini'si ile aynı zamanı elde etti ancak turu ilk atan sürücü olduğu için önde başlayacak.

Üç kez DTM şampiyonu Rene Rast ilk onu tamamladı ve Auer'den 0.494 saniye geride, Feller ve Bortolotti'den yalnızca 0.001 saniye daha yavaş kaldı.

En iyi Porsche, 11. sıraya yerleşen Dennis Olsen'in sürdüğü SSR Performance oldu. Nick Cassidy, ikinci Red Bull Ferrari ile ilk çıkışında 12. oldu.

Portimao hafta sonunda çifte zafer alan Nico Muller, piste çıkmak için son sekiz dakikaya kadar beklese de, Bortolotti'nin Portimao'da başarıyla denediği taktiği istediği gibi uygulayamadı.

İsviçreli, son şampiyon Maximilian Gotz'un Winward Mercedes'inin hemen arkasında, Team Rosberg Aud ile en hızlı 14. zamanını elde edebildi.

Üçüncü Winward Mercedes'teki David Schumacher için benzer bir strateji en hızlı 17. zamanı sağladı.

Lausitzring DTM - Sıralama sonuçları:

Sıra Nº Sürücü Araç Zaman Fark 1 22 Lucas Auer Mercedes 1'30.654 2 31 Sheldon van der Linde BMW 1'30.679 0.025 3 88 Maro Engel Mercedes 1'30.721 0.067 4 4 Luca Stolz Mercedes 1'30.864 0.210 5 74 Felipe Fraga Ferrari 1'30.971 0.317 6 36 Arjun Maini Mercedes 1'30.987 0.333 7 25 Philipp Eng BMW 1'31.118 0.464 8 7 Ricardo Feller Audi 1'31.147 0.493 9 63 Mirko Bortolotti Lamborghini 1'31.147 0.493 10 33 René Rast Audi 1'31.148 0.494 11 94 Dennis Olsen Porsche 1'31.159 0.505 12 37 Nick Cassidy Ferrari 1'31.172 0.518 13 1 Maximilian Götz Mercedes 1'31.184 0.530 14 51 Nico Müller Audi 1'31.302 0.648 15 55 Mikaël Grenier Mercedes 1'31.304 0.650 16 11 Marco Wittmann BMW 1'31.397 0.743 17 27 David Schumacher Mercedes 1'31.437 0.783 18 18 Maximilian Buhk Mercedes 1'31.461 0.807 19 3 Kelvin van der Linde Audi 1'31.528 0.874 20 24 Thomas Preining Porsche 1'31.540 0.886 21 10 Esteban Muth BMW 1'31.575 0.921 22 92 Laurens Vanthoor Porsche 1'31.666 1.012 23 95 Nicki Thiim Lamborghini 1'31.799 1.145 24 12 Dev Gore Audi 1'31.806 1.152 25 66 Marius Zug Audi 1'31.812 1.158 26 19 Rolf Ineichen Lamborghini 1'32.220 1.566 27 85 Clemens Schmid Lamborghini 1'32.483 1.829 28 26 Esmee Hawkey Lamborghini 1'33.252 2.598 29 6 Alessio Deledda Lamborghini 1'34.366 3.712