Resmi: Ayhancan Güven, 2024 DTM'de şampiyon Manthey EMA takımında yarışacak!

Güven, Manthey EMA'da geçen yıl şampiyon olan takımda Porsche'den ayrılıp Ford'un GT yarışlarındaki fabrika takımına katılma kararı alan Dennis Olsen'in yerini alacak.

Bu, geçtiğimiz yılı Bernhard Takımı için yarışarak geçiren ve Sachsenring'de ilk podyumunu elde ederek şampiyonada 15. olan Türk yarışçının DTM'deki ikinci tam sezonunda Manthey EMA Porsche takımında yarışacağı manasına geliyor.

Ayhancan, DTM'deki ilk yarışına 2022 sezonunun Norisring ayağında, AF Corse Ferrari takımında Nick Cassidy'nin yerine çağırmasıyla çıkmıştı.

26 yaşındaki sürücü, fabrika sürücüleri Laurens Vanthoor ve Matt Campbell ile birlikte 911 GT3 R ile Bathurst'taki ilk zaferini kazandıktan birkaç gün sonra Porsche destekli Manthey EMA takımı ile yarışacağını açıkladı.

Güven, "Bu projeyi ve sunduğu fırsatları gerçekten dört gözle bekliyorum. Bir sürücü için son şampiyon takımın bir parçası olmak harika bir şey. Ve 2016'da Sports Cup'ta yarışmaya başlayan bir Porsche sürücüsü olarak benim için de bunun özel bir anlamı var."

"Tüm bu aşamalardan geçmek ve DTM'de Grello'da yer almak bir hayalin gerçekleşmesi. Önceki yıllarda Manthey ekibinden bazılarıyla çalışma fırsatım oldu ve bu benim onlar için ilk sürüşüm olacak."

"Sezonu birlikte geçirmeyi dört gözle bekliyorum ve bu fırsat ve bana duydukları güven için Porsche Motorsport ve Manthey'e teşekkür etmek istiyorum." dedi.