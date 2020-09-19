Nürburgring DTM: Frijns kazandı, Müller spin attı

Frijns iyi bir start alarak ilk viraja lider girerken, pole pozisyonunun sahibi Rene Rast ikinciliğe geriledi.

Yarıştaki ilk güvenlik aracı, son virajda Loic Duval ile Timo Glock’un yaşadığı temas sebebiyle piste dağılan çakıllar sebebiyle devreye girdi.

Bu periyot sona erdiğinde Frijns ve Rast pozisyonlarını korudular. Ancak Müller, BMW sürücüleri Marco Wittmann ile Philipp Eng’in arasında kaldı ve sonrasında Audi’den Jamie Green’in temasıyla da spin atıp en gerilere düştü.

16. tura gelindiğinde Duval, 5. virajda lastiklerini kilitleyerek bariyerlere çarptı ve yine güvenlik aracı devreye girdi. Duval bu kazaya rağmen yarışa devam edebildi.

Bu güvenlik aracıyla beraber ön gruptaki sürücüler pit yapma şansı buldular. Özellikle Müller bununla beraber altıncılığa kadar yükseldi.

Bu güvenlik aracı periyodunun bitiminde Frijns ilk sırayı korurken, Wittmann harika bir atakla Rast’ı geçerek ikinciliğe yerleşti.

Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS5 DTM Fotoğraf: Alexander Trienitz Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM Fotoğraf: Andreas Beil

Ancak kısa süre sonra Fabio Scherer, Lucas Auer ve Loic Duval arasındaki kaza sebebiyle bir kez daha güvenlik aracı piste girdi. Bu kazanın ardından Scherer ve Duval yarış dışı kaldı.

Bu periyodun sonunda Frijns yine liderliğini korurken, Rast ikinciliği Wittmann’dan geri aldı.

Rast son turlarda Frijns’a yaklaşsa da geçecek kadar yakınlaşamadı.

Böylece Frijns bu sezonki üçüncü galibiyetini almayı başardı.

Rast ikinci olurken, podyumu Wittmann tamamladı.

Eng bu sezonki en iyi sonucu olan dördüncülüğü alırken, Müller beşinci olarak hasarı en aza indirdi.

Jonathan Aberdein BMW adına altıncı olurken, Ferdinand Habsburg yedinci, Sheldon van der Linde sekizinci sırada yer aldı.

İlk 10’u ise Mike Rockenfeller ve Timo Glock tamamladı.

Bu sonuçla Frijns, Müller ile arasındaki farkı 13 puana indirirken, Rast 36 puan geride üçüncü sırada.

Hafta sonunun ikinci yarışı pazar günü TSİ 14:30’da başlayacak.

Yarış sonucu: