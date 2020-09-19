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DTM / Nurburgring Sprint / Yarış raporu

Nürburgring DTM: Frijns kazandı, Müller spin attı

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Nürburgring DTM: Frijns kazandı, Müller spin attı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

DTM’in Nürburgring Sprint ayağındaki ilk yarışı kazanan isim Robin Frijns olurken, şampiyona lideri Nico Müller spin atmasına rağmen beşinci oldu.

Frijns iyi bir start alarak ilk viraja lider girerken, pole pozisyonunun sahibi Rene Rast ikinciliğe geriledi.

Yarıştaki ilk güvenlik aracı, son virajda Loic Duval ile Timo Glock’un yaşadığı temas sebebiyle piste dağılan çakıllar sebebiyle devreye girdi.

Bu periyot sona erdiğinde Frijns ve Rast pozisyonlarını korudular. Ancak Müller, BMW sürücüleri Marco Wittmann ile Philipp Eng’in arasında kaldı ve sonrasında Audi’den Jamie Green’in temasıyla da spin atıp en gerilere düştü.

16. tura gelindiğinde Duval, 5. virajda lastiklerini kilitleyerek bariyerlere çarptı ve yine güvenlik aracı devreye girdi. Duval bu kazaya rağmen yarışa devam edebildi.

Bu güvenlik aracıyla beraber ön gruptaki sürücüler pit yapma şansı buldular. Özellikle Müller bununla beraber altıncılığa kadar yükseldi.

Bu güvenlik aracı periyodunun bitiminde Frijns ilk sırayı korurken, Wittmann harika bir atakla Rast’ı geçerek ikinciliğe yerleşti.

Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS5 DTM

Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS5 DTM

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM

Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM

Fotoğraf: Andreas Beil

Ancak kısa süre sonra Fabio Scherer, Lucas Auer ve Loic Duval arasındaki kaza sebebiyle bir kez daha güvenlik aracı piste girdi. Bu kazanın ardından Scherer ve Duval yarış dışı kaldı.

Bu periyodun sonunda Frijns yine liderliğini korurken, Rast ikinciliği Wittmann’dan geri aldı.

Rast son turlarda Frijns’a yaklaşsa da geçecek kadar yakınlaşamadı.

Böylece Frijns bu sezonki üçüncü galibiyetini almayı başardı.

Rast ikinci olurken, podyumu Wittmann tamamladı.

Eng bu sezonki en iyi sonucu olan dördüncülüğü alırken, Müller beşinci olarak hasarı en aza indirdi.

Jonathan Aberdein BMW adına altıncı olurken, Ferdinand Habsburg yedinci, Sheldon van der Linde sekizinci sırada yer aldı.

İlk 10’u ise Mike Rockenfeller ve Timo Glock tamamladı.

Bu sonuçla Frijns, Müller ile arasındaki farkı 13 puana indirirken, Rast 36 puan geride üçüncü sırada.

Hafta sonunun ikinci yarışı pazar günü TSİ 14:30’da başlayacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 39 59'51.551     25
2 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 39 59'52.211 0.660 0.660 18
3 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 39 59'53.124 1.573 0.913 15
4 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 39 59'54.535 2.984 1.411 12
5 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 39 59'56.294 4.743 1.759 10
6 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 39 59'56.762 5.211 0.468 8
7 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 39 1:00'00.064 8.513 3.302 6
8 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 39 1:00'00.397 8.846 0.333 4
9 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 39 1:00'06.521 14.970 6.124 2
10 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 39 1:00'08.843 17.292 2.322 1
11 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 39 1:00'09.451 17.900 0.608  
12 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 39 1:00'10.904 19.353 1.453  
13 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 39 1:00'28.578 37.027 17.674  
14 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 33 51'44.757 6 Laps 6 Laps  
15 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 20 30'56.490 19 Laps 13 Laps  
16 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 19 30'56.822 20 Laps 1 Lap  
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Nürburgring DTM: İlk yarış öncesi pole pozisyonu Rast'ın

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Nurburgring Sprint
Alt-etkinlik Yarış 1
Pilotlar Robin Frijns
Takımlar Audi Sport Team Abt
Editör Rachit Thukral

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