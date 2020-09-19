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DTM / Nurburgring Sprint / Sıralama turları raporu

Nürburgring DTM: İlk yarış öncesi pole pozisyonu Rast'ın

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Nürburgring DTM: İlk yarış öncesi pole pozisyonu Rast'ın
Ekleyen:
, Editör

DTM’in Nürburgring Sprint ayağındaki ilk yarış öncesinde pole pozisyonu Rene Rast’ın oldu.

Bu hafta sonu Nürburgring’in Sprint versiyonunda gerçekleştirilen ayaktaki ilk yarış öncesindeki sıralama turlarında Audi’lerin üstünlüğü vardı.

Son şampiyon Rene Rast, seansta en hızlı isim olmayı başardı ve 1:19.472’lik turu ile ilk yarış öncesinde pole pozisyonunu elde etti.

Robin Frijns 0.135 saniye geride ikinci olurken, şampiyona lideri Nico Müller 0.214 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Böylece ilk 3’ü Audi sürücüleri oluşturmuş oldu.

Üç Audi sürücüsünün ardından üç BMW sürücüsü yer aldı. Bu sürücülerden Philipp Eng dördüncü, Jonathan Aberdein beşinci, Marco Wittmann altıncı oldu.

Audi sürücüleri Ferdinand Habsburg, Jamie Green ve Fabio Scherer sırasıyla 7, 8 ve 9. sıralarda yer aldılar.

İlk 10’u ise BMW’den Timo Glock tamamladı.

On altı sürücünün tamamı 0.9 saniye içerisinde yer aldı.

Hafta sonunun ilk yarışı TSİ 14:30’da başlayacak.

Sıralama turu sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara
1 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 13 1'19.472    
2 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 12 1'19.607 0.135 0.135
3 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 12 1'19.686 0.214 0.079
4 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 14 1'19.705 0.233 0.019
5 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 12 1'19.782 0.310 0.077
6 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 12 1'19.867 0.395 0.085
7 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 13 1'19.870 0.398 0.003
8 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 14 1'19.920 0.448 0.050
9 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 9 1'19.952 0.480 0.032
10 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 13 1'19.978 0.506 0.026
11 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 13 1'19.994 0.522 0.016
12 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 13 1'20.029 0.557 0.035
13 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 14 1'20.061 0.589 0.032
14 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 13 1'20.106 0.634 0.045
15 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 11 1'20.292 0.820 0.186
16 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 12 1'20.365 0.893 0.073
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Nürburgring DTM: Cuma gününün lideri Müller oldu

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Nurburgring Sprint
Alt-etkinlik Sıralama turları 1
Editör Cem Özel

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