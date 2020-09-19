Nürburgring DTM: İlk yarış öncesi pole pozisyonu Rast'ın

Bu hafta sonu Nürburgring’in Sprint versiyonunda gerçekleştirilen ayaktaki ilk yarış öncesindeki sıralama turlarında Audi’lerin üstünlüğü vardı.

Son şampiyon Rene Rast, seansta en hızlı isim olmayı başardı ve 1:19.472’lik turu ile ilk yarış öncesinde pole pozisyonunu elde etti.

Robin Frijns 0.135 saniye geride ikinci olurken, şampiyona lideri Nico Müller 0.214 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Böylece ilk 3’ü Audi sürücüleri oluşturmuş oldu.

Üç Audi sürücüsünün ardından üç BMW sürücüsü yer aldı. Bu sürücülerden Philipp Eng dördüncü, Jonathan Aberdein beşinci, Marco Wittmann altıncı oldu.

Audi sürücüleri Ferdinand Habsburg, Jamie Green ve Fabio Scherer sırasıyla 7, 8 ve 9. sıralarda yer aldılar.

İlk 10’u ise BMW’den Timo Glock tamamladı.

On altı sürücünün tamamı 0.9 saniye içerisinde yer aldı.

Hafta sonunun ilk yarışı TSİ 14:30’da başlayacak.

Sıralama turu sonucu: