Kelvin van der Linde, sakatlanan Frijns'in yerine yarışacak

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Mexico City E-Prix'inin ilk turunda Nissan sürücüsü Norman Nato ile temas yaşayan Frijns, süspansiyonunun kırılması sonucu aracın kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak durabildi.

Kazanın ardından gerçekleştirilen kontroller, ilk anda aniden dönen direksiyonu bırakmakta geciken Frijns'in'in sol bileğinde ve elinde kırıklar oluştuğunu ortaya çıkarttı.

Hızlı bir ameliyatın ardından evine dönen Hollandalı sürücü, iyileşme süreci nedeniyle gelecek haftaki Diriyah E-Prix'inde direksiyon başında olmayacak.

Takımın geçici olarak Frijns'in yerini doldurması için seçtiği isimse Abt DTM sürücüsü Kelvin van der Linde oldu. 2020 Marakeş testlerinde Audi ile FE testine çıkan Van Der Linde, kariyerinde ilk kez FE'de mücadele edecek.

Van der Linde, "Formula E'de yarışmak benim için bir hayaldi ama elbette ilk yarışıma çıkış koşullarımın farklı olmasını isterdim."

"Robin için çok üzgünüm, umarım kısa sürede tekrar formuna kavuşur.

"Yine de takımın bana güvenmesinden ve yeni bir meydan okumaya hazırlanmaktan ötürü mutluyum. Şimdi önümde birkaç uzun gün var, sonrasında Robin'in yerini mümkün olduğunca iyi doldurmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Robin Frijns, ABT CUPRA Racing, Mahindra M9Electro Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Abt takım patronu Thomas Biermaier ise, "Kelvin yıllardır Abt ailesinin bir parçası olarak çeşitli görevlerde bulundu."

"Geri dönüş sürecimizin başından beri bu projenin içindeydi ve en başından beri yedek sürücü olarak düşünülmekteydi, bu nedenle Robin'in yerini alacağı bizim için hemen hemen kesindi."

"Herhangi bir test yapmadan bir yarışa çıkacak olması elbette devasa bir görev ve zorluk."

"Ancak Kelvin son derece motive, çok çalışıyor ve tüm ekip herhangi bir baskı olmadan onu destekleyecek." dedi.

İki kez ADAC GT Masters şampiyonu Van Der Linde, 2021 sezonunda da DTM şampiyonluğu için mücadele etmişti. Güney Afrikalı sürücü, o sene son yarışta Liam Lawson'a temasıyla seri tarihine ismini pek de iyi olmayan bir şekilde yazdırdı.

Van der Linde'nin kardeşi Sheldon ise bu sezon kariyerinin ilk DTM şampiyonluğuna ulaştı. Sheldon, bu amaç doğrultusunda Lucas Auer ve üç kez DTM şampiyonu Rene Rast gibi isimleri mağlup etti.