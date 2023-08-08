Resmi: Robin Frijns, Envision ile anlaştı

2018-2022 sezonları arasında Envision'da yarışan Frijns, bu dört sezonu iki galibiyetle kapatarak serinin kalburüstü sürücülerinden biri olarak kendini göstermişti.

Bu sezon Abt Cupra ile mücadele eden Frijns'in unutmak isteyeceği bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz, nitekim henüz ilk yarışta bileğini kırması nedeniyle tam dört yarış kaçırdı.

Geri döndükten sonra da zayıf kalan Abt Cupra ile hiçbir şey gösteremeyen Frijns, sadece iki kez puan alabildiği sezonu Berlin'de gelen sürpriz pole pozisyonu dışında hayal kırıklığıyla noktaladı.

Henüz sezon bitmeden Abt Cupra ile yolları ayıracağı kesinleşen Frijns'in Formula E'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyordu, Alman sürücünün tercihi ise eski takımına dönmek oldu.

Frijns, "Takımdan uzakta geçirdiğim bir yılın ardından Envision Racing ile yeniden yola çıkacağım için çok heyecanlıyım, kendimi gerçekten eve dönmüş gibi hissediyorum."

"Şampiyonluk kazanan bir takıma katılmak harika olacak. Envision Racing hemen hemen her sezon zirvede mücadele ediyor ve ben de yarışmak için sabırsızlanıyorum."

"Harika bir aracımız var ve amacımız rekabetçi olmak, ki olacağımızdan eminim. Şampiyonluk için piste çıkacağım." dedi.

Envision takım patronu Sylvain Filippi, "Robin'in bir yıl aradan sonra takıma geri dönmesi harika. Yıllar boyunca Envision ile unutulmaz anlar yaşadı ve her zaman ön sıraları zorladı ve düzenli olarak podyumda yer aldı.

"Robin ve Sebastien [Buemi] ikilisi güçlü bir kombinasyon olacak. Sezona başlamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Envision, kısa süre önce Mitch Evans-Nick Cassidy ikilisini açıklayan Jaguar'ın ardından 2023-24 sezonu kadrosunu açıklayan ikinci takım oldu.

Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images