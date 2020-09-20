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DTM / Nurburgring Sprint / Yarış raporu

Nürburgring DTM: İkinci yarışı Müller kazandı

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Nürburgring DTM: İkinci yarışı Müller kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

DTM’in Nürburgring Sprint ayağındaki ikinci yarışı kazanan şampiyona lideri Nico Müller, bu sezonki beşinci zaferine ulaştı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Frijns iyi bir startla yerini korurken, Ferdinand Habsburg’u geçen Müller ikinciliğe yerleşti.

İkinci turda Rene Rast da Habsburg’u geçti ve üç şampiyonluk adayı ilk üç sıraya yerleşmiş oldu.

Frijns ilk bölümlerde farkı 1 saniyenin üzerine çıkarsa da, sonrasında Müller’in farkı kapatmasını engelleyemedi.

Yarışın orta bölümlerine gelinirken ilk virajda güzel bir atak yapan Müller liderliğe yükselmeyi başardı.

Pitlerden sonra da rahatça liderliğini koruyan Müller 11.7 saniye farkla baskın şekilde yarışı kazanmayı başardı.

Frijns ikinci olurken, şampiyonada Müller’in 18 puan gerisine düşmüş oldu. Podyumu ise 19.5 saniye gerideki Rast tamamladı.

En iyi BMW sürücüsü olan Sheldon van der Linde dördüncü sırayı elde ederken, Marco Wittmann beşinci, Habsburg altıncı, Mike Rockenfeller yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Timo Glock, Loic Duval ve Jonathan Aberdein tamamladı.

DTM kariyerinin en iyi sıralama sonucunu elde edip yarışa yedinci başlayan ve startta altıncılığa yükselen Robert Kubica ise grid dizilimindeki ihlali nedeniyle beş saniye cezası aldı ve kısa süre sonra da vites kutusu sorunu nedeniyle yarış dışı kaldı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 57'09.856     25
2 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 57'21.646 11.790 11.790 18
3 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 57'29.382 19.526 7.736 15
4 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 41 57'32.589 22.733 3.207 12
5 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 41 57'33.872 24.016 1.283 10
6 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 57'35.569 25.713 1.697 8
7 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 57'40.018 30.162 4.449 6
8 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 41 57'43.651 33.795 3.633 4
9 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 57'50.619 40.763 6.968 2
10 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 41 57'54.120 44.264 3.501 1
11 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 57'54.501 44.645 0.381  
12 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 41 57'54.914 45.058 0.413  
13 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 41 57'55.379 45.523 0.465  
14 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 57'56.203 46.347 0.824  
15 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 35 50'36.034 6 Laps 6 Laps  
16 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 8 11'28.290 33 Laps 27 Laps  
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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Nurburgring Sprint
Alt-etkinlik Yarış 2
Pilotlar Nico Müller
Takımlar ABT Motorsport
Editör Rachit Thukral

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