Nürburgring DTM: İkinci yarışı Müller kazandı
DTM’in Nürburgring Sprint ayağındaki ikinci yarışı kazanan şampiyona lideri Nico Müller, bu sezonki beşinci zaferine ulaştı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Frijns iyi bir startla yerini korurken, Ferdinand Habsburg’u geçen Müller ikinciliğe yerleşti.
İkinci turda Rene Rast da Habsburg’u geçti ve üç şampiyonluk adayı ilk üç sıraya yerleşmiş oldu.
Frijns ilk bölümlerde farkı 1 saniyenin üzerine çıkarsa da, sonrasında Müller’in farkı kapatmasını engelleyemedi.
Yarışın orta bölümlerine gelinirken ilk virajda güzel bir atak yapan Müller liderliğe yükselmeyi başardı.
Pitlerden sonra da rahatça liderliğini koruyan Müller 11.7 saniye farkla baskın şekilde yarışı kazanmayı başardı.
Frijns ikinci olurken, şampiyonada Müller’in 18 puan gerisine düşmüş oldu. Podyumu ise 19.5 saniye gerideki Rast tamamladı.
En iyi BMW sürücüsü olan Sheldon van der Linde dördüncü sırayı elde ederken, Marco Wittmann beşinci, Habsburg altıncı, Mike Rockenfeller yedinci sırada yer aldı.
İlk 10’u Timo Glock, Loic Duval ve Jonathan Aberdein tamamladı.
DTM kariyerinin en iyi sıralama sonucunu elde edip yarışa yedinci başlayan ve startta altıncılığa yükselen Robert Kubica ise grid dizilimindeki ihlali nedeniyle beş saniye cezası aldı ve kısa süre sonra da vites kutusu sorunu nedeniyle yarış dışı kaldı.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Nico Müller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41
|57'09.856
|25
|2
|Robin Frijns
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41
|57'21.646
|11.790
|11.790
|18
|3
|René Rast
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41
|57'29.382
|19.526
|7.736
|15
|4
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|41
|57'32.589
|22.733
|3.207
|12
|5
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|41
|57'33.872
|24.016
|1.283
|10
|6
|Ferdinand Habsburg
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41
|57'35.569
|25.713
|1.697
|8
|7
|Mike Rockenfeller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41
|57'40.018
|30.162
|4.449
|6
|8
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|41
|57'43.651
|33.795
|3.633
|4
|9
|Loic Duval
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41
|57'50.619
|40.763
|6.968
|2
|10
|Jonathan Aberdein
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|41
|57'54.120
|44.264
|3.501
|1
|11
|Harrison Newey
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41
|57'54.501
|44.645
|0.381
|12
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|41
|57'54.914
|45.058
|0.413
|13
|Lucas Auer
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|41
|57'55.379
|45.523
|0.465
|14
|Fabio Scherer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41
|57'56.203
|46.347
|0.824
|15
|Jamie Green
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|35
|50'36.034
|6 Laps
|6 Laps
|16
|Robert Kubica
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|8
|11'28.290
|33 Laps
|27 Laps
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM
|Etkinlik
|Nurburgring Sprint
|Alt-etkinlik
|Yarış 2
|Pilotlar
|Nico Müller
|Takımlar
|ABT Motorsport
|Editör
|Rachit Thukral