Nürburgring DTM: İkinci yarışı Müller kazandı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Frijns iyi bir startla yerini korurken, Ferdinand Habsburg’u geçen Müller ikinciliğe yerleşti.

İkinci turda Rene Rast da Habsburg’u geçti ve üç şampiyonluk adayı ilk üç sıraya yerleşmiş oldu.

Frijns ilk bölümlerde farkı 1 saniyenin üzerine çıkarsa da, sonrasında Müller’in farkı kapatmasını engelleyemedi.

Yarışın orta bölümlerine gelinirken ilk virajda güzel bir atak yapan Müller liderliğe yükselmeyi başardı.

Pitlerden sonra da rahatça liderliğini koruyan Müller 11.7 saniye farkla baskın şekilde yarışı kazanmayı başardı.

Frijns ikinci olurken, şampiyonada Müller’in 18 puan gerisine düşmüş oldu. Podyumu ise 19.5 saniye gerideki Rast tamamladı.

En iyi BMW sürücüsü olan Sheldon van der Linde dördüncü sırayı elde ederken, Marco Wittmann beşinci, Habsburg altıncı, Mike Rockenfeller yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Timo Glock, Loic Duval ve Jonathan Aberdein tamamladı.

DTM kariyerinin en iyi sıralama sonucunu elde edip yarışa yedinci başlayan ve startta altıncılığa yükselen Robert Kubica ise grid dizilimindeki ihlali nedeniyle beş saniye cezası aldı ve kısa süre sonra da vites kutusu sorunu nedeniyle yarış dışı kaldı.

Yarış sonucu: