Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda!
Abt Cupra, sıralama turlarında büyük bir sürprize imza atarak pole pozisyonunu ve ikinciliği alarak ilk çizgiyi kapattı! İlk sıradaki isimse Robin Frijns.
Bu sezon henüz puan dahi alamayan Abt, ıslak zeminde başlayan ancak sürekli iyileşen şartlarda oldukça sansasyonel dereceler kaydederek büyük bir sürprize imza attılar.
Son düelloyu domine ederek kariyerinin ikinci pole pozisyonuna ulaşan Frijns, takım arkadaşının tam 0.632 saniye gibi büyük bir farkla önünde yer almayı başardı.
Yarı finallere geldiğimizde Frijns'in işinin kolay başlamadığını görüyoruz, nitekim kendisi ikinci sektörde Sebastien Buemi'den yavaş kalmıştı -ancak güçlü bir son sektör, 1.18.743 ile Buemi'ye 0.328 saniye fark atmasını ve finale kalmasını sağladı.
Muller'in ise daha yakın bir düelloyu geride bıraktığını görüyoruz, kendisi DS Penske sürücüsü Jean-Eric Vergne'i sadece 0.060 saniye farkla geride bırakabildi.
Son ikiy arışın galibi Mitch Evans, çeyrek finalde Frijns'in 0.069 saniye gerisinde kalarak yarı finallere kalamadı, Muller ise şampiyona lideri Pascal Wehrlein'i 0.3 saniye farkla geride bıraktı.
Buemi tıpkı Cumartesi günü olduğu gibi yine takım arkadaşı Nick Cassidy'i mağlup ederken, Vergne ise Jake Dennis'i 0.429 saniye farkla geride bırakmayı başardı!
Nico Muller, ABT CUPRA Formula E Team, M9Electro
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Grup aşamalarına baktığımızda, A Grubu'nun en kötü koşullarda piste çıktığını ve Vergne'in koşullar iyileştiğinde attığı 1.19.047'lik dereceyle gruptan lider ayrıldığını görüyoruz -kendisi turunu tamamlayan son isimdi!
Lucas di Grassi az kalsın gruptan çıkacaktı, ancak son turunda 9. virajı alamadı ve seansı ancak yedinci sırada tamamlayabildi.
Daha iyi koşullarda piste çıkan B Grubu'nda ise lider 1.18.282'lik derecesiyle Sebastien Buemi oldu.
Gaz kelebeği problemi Sam Bird'ün son denemesinde başarılı olmasını engelledi; Jaguar sürücüsü 11. sırada start alacak.
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