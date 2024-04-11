Abt, Formula E'de Lola/Yamaha güç ünitesine geçiş yapacak

Uzun süredir beklenen onay, Lola Cars'ın on yılı aşkın bir aradan sonra motor sporlarına geri döneceğini ve Yamaha'nın 1997'den bu yana ilk kez dört tekerlekli yarışlara dahil olacağını açıklamasından sadece haftalar sonra geldi.

Bu hafta sonu yapılacak Misano E-Prix'si öncesinde Abt, Mahindra ile mevcut ortaklığını sezon sonunda noktalayacağını ve Lola/Yamaha ile çalışacağını açıkladı.

ABT CEO'su ve takım patronu Thomas Biermaier, "Formula E'deki geleceğimiz için iki tanınmış partner bulduğumuz için çok mutluyuz."

"Elbette yeni bir üretici için bir dünya şampiyonasına girmek ve kendini kabul ettirmek büyük bir zorluk olacak."

"Fakat geçtiğimiz birkaç ay boyunca yaptığımız görüşmeler ve müzakereler sırasında, Lola ve Yamaha'nın tıpkı ekibimizdeki herkes gibi bu projeyi başarıya ulaştırmak için ne kadar yetenekli, motive ve kararlı olduğunu gördük."

Abt, 2014'teki başlangıcından bu yana Formula E'de birçok başarı elde etti ve 2016-17'de Lucas di Grassi ile sürücüler şampiyonluğunu, ertesi yıl da takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Yeni Lola/Yamaha güç ünitesi şu anda test ediliyor ve gelecek sezondan itibaren yeni Gen3.5 araçlarında kullanılmadan önce, Haziran ayı civarında piste çıkarılacak.