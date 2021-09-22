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Formula E şampiyonu Di Grassi, Abt ile ilk DTM yarışına çıkacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Lucas di Grassi, 2021 DTM sezonunun son iki yarışında Abt Sportsline tarafından yönetilen dördüncü Audi R8 LMS GT3'le yarışacak.

Formula E şampiyonu Di Grassi, Abt ile ilk DTM yarışına çıkacak

Brezilyalı pilot önümüzdeki ay Hockenheim ve Norisring'de gerçekleştirilecek yarışlarda Abt takımında Kelvin van der Linde, Mike Rockenfeller ve Sophia Floersch üçlüsüne katılarak. Böylece kariyerinin ilk DTM yarışına çıkacak.

Di Grassi'nin aracı, Abt Audi ile Sebastien Buemi'yi mağlup ederek 2016/17 Formula E şampiyonluğunu kazandığı zaman olduğu gibi kırmızı, sarı ve yeşil renklerini taşıyacak.

Di Grassi uzun süredir Formula E'de Audi/Abt ile yarışıyordu ve Alman üreticinin seriden çekilmesiyle beraber Di Grassi de yeni sezonda Venturi Formula E ekibine katılacak. Abt, DTM fırsatıyla beraber Di Grassi'ye teşekkür etmeye çalışacak.

Hans-Jurgen Abt, "Lucas için uzun zamandır küçük bir Formula E veda hediyesi olarak neler yapabileceğimizi ve birlikteliğimizin devamını nasıl sağlayacağımızı düşünüyorduk."

"Sonra Lucas'a DTM'de yarışma şansı vermek gibi çılgın bir fikir bulduk ve şimdi toplam dört yarıştan oluşan iki haftalık bir etkinliğe dönüşecek." dedi.

Brezilyalı pilot, 2014/15 Formula E sezonunun başından bu yana Abt projesinin bir parçasıydı ve şampiyon olduktan bir yıl sonra takım, Audi'nin resmi fabrika ekibi oldu.

Di Grassi, takımla geçirdiği yedi yıllık sürede 12 galibiyet ve 35 podyum aldı.

Audi'nin Formula E'den ayrılma kararı alması da onu başka bir yere bakmaya zorladı.

Di Grassi geçmişte DTM'de hiç yarışmamış olsa da, 2013'te bir Audi RS5 DTM'yi test etti fakat o dönem Ingolstadt merkezli üretici ile FIA ​​Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda kalmayı seçti.

Lucas di Grassi, "Bu tipik bir ABT! Günümüz dünyasında, sporda böyle bir ilişkiye nadiren rastlarsınız."

"ABT Sportsline ile birlikte Formula E'de harika bir dönem geçirdim ve Audi'nin Formula E'den ayrılmasından sonra bile onlarla kalabilmeyi umuyordum. Şimdi birlikteliğimiz iki DTM hafta sonunda devam edeceğimiz için çok heyecanlıyım. Bu, aynı zamanda gelecekte çok daha fazlasının olabileceğini gösteriyor.” dedi.

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