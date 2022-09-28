Rast: "Risk almadık ve cezasını çektik"

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Hafta sonunun açılış yarışında Red Bull pilotu Nick Cassidy'nin arkasında güçlü bir ikincilik elde eden Rast, Pazar günkü ikinci yarışta da pitstoptan sonra beşinci olarak yarışı en iyi dereceyle bitiren şampiyonluk adayı olma yolunda ilerliyordu.

Ancak yarışın son aşamalarında pistin hızla kurumaya başlaması, yağmur lastiklerini değiştirmeyen Rast'ı zor durumda bıraktı. Lastik değiştiren sürücülerin kumarının tutmasının ardından yerini koruyamayan Rast, birkaç turdan kısa bir süre içinde 11. sıraya geriledi.

Son şampiyon Maximilian Gotz daha sonra pit stop ihlali nedeniyle 30 saniyelik bir zaman cezası alarak Rast'ın 10. sıraya yükselmesini sağlasa da, şampiyona lideri Sheldon van der Linde'nin puan alamadığı yarıştan sadece bir puanla ayrılan Alman sürücü, büyük bir fırsatın kaçtığını düşünüyor.

Yarışın ardından Motorsport-Total.com'a konuşan Rast, "Şampiyonluk için mücadele ederken her zaman rakiplerinizi göz önünde bulundurmaya ve aşırı riskler almamaya çalışırsınız. Rakipleriniz ne yapıyorsa siz de onu yaparsınız."

"Uzun bir süre her şey iyi görünüyordu ve beşinci sıradaydık. Ancak daha sonra pist aniden o kadar kurudu ki bir anda kuru zemin lastiğine geçen sürücülerin gerisine düştüm, son virajda tamamen çaresizdim."

"Bugün risk almadık ve ne yazık ki bunun cezasını çektik." dedi.

Rene Rast, Team ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3 Fotoğraf: Alexander Trienitz

Red Bull Ring'deki ikinci yarış değişken koşullarda gerçekleşmesinden ötürü çeşitli stratejilere sahne oldu ve son turda çiseleyen yağmur işleri daha da zorlaştırdı.

HRT sürücüsü Luca Stolz, 7. turda erken pit stop yaparak temiz havada ıslak zeminde piste çıkmasının ardından yarışı ikinci sırada tamamlarken, yarışa pole pozisyonundan başlayan Maro Engel ise podyumun son basamağını kapmak için son turlarda kuru zemin lastiklerine geçti.

Ancak Rast'a göre en iyi strateji ilk bölümü uzatmak ve sonrasında yağmur lastiklerini uzatmaktı.

Rast, "Pite erkenden gelseydik ve pist gerçekten kurusaydı, yeniden pit stop yapmak zorunda kalacaktık. Bu riski almak istemedik. Bu yüzden ilk bölümü uzattık ve diğerlerinin ne yaptığını gözlemledik. Sonra devam ettik ve erken duran birçok kişi tarafından neredeyse geçildik.

"İki ya da üç tur daha uzun sürebilir ve sonra kuru zemin lastiklerine geçebilirdik. Ancak bu çok zordu çünkü pit stop penceresi [kapanana dek] pist kurumadı." dedi.

Lucas Auer, Mercedes-AMG Team WINWARD Mercedes-AMG GT3 Photo by: Alexander Trienitz

Lucas Auer, kuru zemin lastiklerine geçerek risk alan ilk sürücülerden biriydi, yarış mühendisi de kendisine "sadece bu lastiklerle puan alabileceklerini" söylemişti.

Pit stopların ardından 21. sıraya kadar düşen Auer pistin kurumaya başlamasıyla birlikte toparlandı ve mücadeleyi altıncı sırada tamamladı.

Aldığı sekiz puanla şampiyonada Rast'ın bir puan önünde ikinciliğe yükselen Auer, şampiyonun belirleneceği Hockenheim hafta sonu öncesi şampiyona lideri Sheldon van der Linde'nin sadece 11 puan gerisinde kaldı.

Motorsport-Total.com'a konuşan Auer, "[Kuru zemin lastiklerine geçiş] mükemmel bir karardı. Kendi başıma bunu yapmaya cesaret edemezdim, ancak bugün bir şeyler başarmak için elimizdeki tek şans buydu."

"Pit stoptan sonraki ilk turda en az üç kez neredeyse uçuyordum. Ancak lastikler ideal aralığa ulaştığında doğru şeyi yaptığımızı anladım."

"Cumartesi günü elde ettiğimiz dördüncülük pek hızlı olmamamız nedeniyle bizim için bir zafer gibiydi. Sadece Pazar günü yağmur altındaki sıralama turlarında başarılı olamadım. Söylemeliyim ki berbattı. Ben de aynı şekilde yetersizdim."

"Dolayısıyla genel olarak yarışın gidişatından memnunum." dedi.