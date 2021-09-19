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DTM / Assen Yarış raporu

DTM Assen: Auer, Lawson'ın baskısına rağmen kazandı, Albon beşinci oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes sürücüsü Lucas Auer, Assen'de gerçekleştirilen ikinci DTM yarışında galibiyete ulaşan isim oldu.

DTM Assen: Auer, Lawson'ın baskısına rağmen kazandı, Albon beşinci oldu

DTM'de sezonun altıncı ayağı olan Assen'deki ikinci yarışa, Mercedes AMG Team Winward'dan Lucas Auer ilk sıradan başladı ve yanında ilk yarışın galibi Marco Wittmann vardı.

Hava sabaha kıyasla çok daha iyiydi ve yarış güzel şartlarda gerçekleştirildi. Auer startla birlikte yerini korumaya devam ederken, Liam Lawson ikinciliği zorlasa da Wittmann yerini korumayı sürdürdü. Bu mücadeleden faydalanan Alex Albon da üçüncü sırayı Lawson'dan aldı.

İlk turun ardından sıralama Auer, Wittmann, Albon ve Lawson şeklindeydi. Auer ön tarafta, Wittmann'dan çok daha iyi bir tempo yakaladı ve ilk turların ardından farkı 2.5 saniyenin üzerine çıkardı.

Albon ve Lawson, Wittmann'dan daha iyi tempoya sahip olsalar da BMW sürücüsünü geçemediler. Bu da Auer'in her geçen tur farkı daha da açtığı anlamına geliyordu. Altıncı turda Auer, Lawson, Maximilian Götz, Christian Klien ve Arjun Maini pite girdi.

Ertesi tur Wittmann ve Albon da pite girdi.

Auer, pitlerden önde dönerken, Lawson bu erken pitle hem Wittmann hem de Albon'u geçmeyi başardı. Albon ise pitten yine Wittmann'ın ardında çıktı.

Ön tarafta Kelvin van der Linde ve Mike Rockenfeller, geç pit stopla beraber yarışı uzun süre lider götürdüler.

Son olarak Rockenfeller pite girdiğinde Auer liderliğe yükseldi. Lawson, son bölümde Auer'i zorlasa da Avusturyalı sürücü rakibine geçit izni vermedi ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Auer böylelikle 2020 Lausitzring'den sonra ilk DTM galibiyetini elde etmiş oldu.

Lawson, uzun süre Auer'i zorlamasına rağmen rakibini geçemedi fakat damalı bayrağı ikinci sırada görerek şampiyonada ikinci sırada bulunan Marco Wittmann ile arasını üç puan daha açmış oldu.

Wittmann, yarış boyunca Albon'a karşı savunma yapmak zorunda kaldı ve sonunda rakibine geçit izni vermedi. Son anlarda yeni lastiklere sahip olan Kelvin van der Linde'yi de ardında tutan BMW sürücüsü, damalı bayrağı üçüncü sırada görerek hafta sonunu bir zafer ve bir üçüncülükle kapattı.

Van der Linde, geç pit stopla beraber dördüncü olurken, Albon iyi götürdüğü yarışta beşinci oldu ve hafta sonunu podyumsuz kapattı.

Götz'ün altıncı olduğu yarışta Mirko Bortolotti yedinci, Nico Müller sekizinci, Vincent Abril dokuzuncu ve Esteban Muth 10. oldu.

Daniel Juncadella'nın yanı sıra Sheldon van der linde ve Esmee Hawkey yarışta finiş göremediler.

Lawson bu sonuçla puanını 172 yaparken, Wittman 165 ve Kelvin van der Linde 159 puana yükseldi.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Araç Tur Fark
1 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 36  
2 30 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 36 0.593
3 11 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 36 11.456
4 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 36 11.957
5 23 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 36 12.357
6 4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 36 13.017
7 63 Italy Mirko Bortolotti Lamborghini Huracán GT3 Evo 36 13.634
8 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 36 14.014
9 5 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 36 16.040
10 10 Belgium Esteban Muth BMW M6 GT3 36 20.272
11 9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 36 23.320
12 57 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 36 26.608
13 36 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 36 31.508
14 16 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 36 39.910
15 18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 36 40.230
16 99 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 36 45.649
17 12 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 36 48.970
18 15 Austria Christian Klien McLaren 720S GT3 35 1 Lap
  8 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 33 3 Laps
  31 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 28 8 Laps
  26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 22 14 Laps
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