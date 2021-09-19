DTM Assen: Auer, Lawson'ın baskısına rağmen kazandı, Albon beşinci oldu
Mercedes sürücüsü Lucas Auer, Assen'de gerçekleştirilen ikinci DTM yarışında galibiyete ulaşan isim oldu.
DTM'de sezonun altıncı ayağı olan Assen'deki ikinci yarışa, Mercedes AMG Team Winward'dan Lucas Auer ilk sıradan başladı ve yanında ilk yarışın galibi Marco Wittmann vardı.
Hava sabaha kıyasla çok daha iyiydi ve yarış güzel şartlarda gerçekleştirildi. Auer startla birlikte yerini korumaya devam ederken, Liam Lawson ikinciliği zorlasa da Wittmann yerini korumayı sürdürdü. Bu mücadeleden faydalanan Alex Albon da üçüncü sırayı Lawson'dan aldı.
İlk turun ardından sıralama Auer, Wittmann, Albon ve Lawson şeklindeydi. Auer ön tarafta, Wittmann'dan çok daha iyi bir tempo yakaladı ve ilk turların ardından farkı 2.5 saniyenin üzerine çıkardı.
Albon ve Lawson, Wittmann'dan daha iyi tempoya sahip olsalar da BMW sürücüsünü geçemediler. Bu da Auer'in her geçen tur farkı daha da açtığı anlamına geliyordu. Altıncı turda Auer, Lawson, Maximilian Götz, Christian Klien ve Arjun Maini pite girdi.
Ertesi tur Wittmann ve Albon da pite girdi.
Auer, pitlerden önde dönerken, Lawson bu erken pitle hem Wittmann hem de Albon'u geçmeyi başardı. Albon ise pitten yine Wittmann'ın ardında çıktı.
Ön tarafta Kelvin van der Linde ve Mike Rockenfeller, geç pit stopla beraber yarışı uzun süre lider götürdüler.
Son olarak Rockenfeller pite girdiğinde Auer liderliğe yükseldi. Lawson, son bölümde Auer'i zorlasa da Avusturyalı sürücü rakibine geçit izni vermedi ve galibiyete ulaşan isim oldu.
Auer böylelikle 2020 Lausitzring'den sonra ilk DTM galibiyetini elde etmiş oldu.
Lawson, uzun süre Auer'i zorlamasına rağmen rakibini geçemedi fakat damalı bayrağı ikinci sırada görerek şampiyonada ikinci sırada bulunan Marco Wittmann ile arasını üç puan daha açmış oldu.
Wittmann, yarış boyunca Albon'a karşı savunma yapmak zorunda kaldı ve sonunda rakibine geçit izni vermedi. Son anlarda yeni lastiklere sahip olan Kelvin van der Linde'yi de ardında tutan BMW sürücüsü, damalı bayrağı üçüncü sırada görerek hafta sonunu bir zafer ve bir üçüncülükle kapattı.
Van der Linde, geç pit stopla beraber dördüncü olurken, Albon iyi götürdüğü yarışta beşinci oldu ve hafta sonunu podyumsuz kapattı.
Götz'ün altıncı olduğu yarışta Mirko Bortolotti yedinci, Nico Müller sekizinci, Vincent Abril dokuzuncu ve Esteban Muth 10. oldu.
Daniel Juncadella'nın yanı sıra Sheldon van der linde ve Esmee Hawkey yarışta finiş göremediler.
Lawson bu sonuçla puanını 172 yaparken, Wittman 165 ve Kelvin van der Linde 159 puana yükseldi.
Yarış sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Fark
|1
|22
|Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|36
|2
|30
|Liam Lawson
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|36
|0.593
|3
|11
|Marco Wittmann
|BMW M6 GT3
|36
|11.456
|4
|3
|Kelvin vanderLinde
|Audi R8 LMS Evo
|36
|11.957
|5
|23
|Alexander Albon
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|36
|12.357
|6
|4
|Maximilian Götz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|36
|13.017
|7
|63
|Mirko Bortolotti
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|36
|13.634
|8
|51
|Nico Müller
|Audi R8 LMS Evo
|36
|14.014
|9
|5
|Vincent Abril
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|36
|16.040
|10
|10
|Esteban Muth
|BMW M6 GT3
|36
|20.272
|11
|9
|Mike Rockenfeller
|Audi R8 LMS Evo
|36
|23.320
|12
|57
|Philip Ellis
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|36
|26.608
|13
|36
|Arjun Maini
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|36
|31.508
|14
|16
|Timo Glock
|BMW M6 GT3
|36
|39.910
|15
|18
|Maximilian Buhk
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|36
|40.230
|16
|99
|Sophia Floersch
|Audi R8 LMS Evo
|36
|45.649
|17
|12
|Dev Gore
|Audi R8 LMS Evo
|36
|48.970
|18
|15
|Christian Klien
|McLaren 720S GT3
|35
|1 Lap
|8
|Daniel Juncadella
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|33
|3 Laps
|31
|Sheldon Linde
|BMW M6 GT3
|28
|8 Laps
|26
|Esmee Hawkey
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|22
|14 Laps
|Tüm sonuçları görüntüle