DTM Assen: Auer, Lawson'ın baskısına rağmen kazandı, Albon beşinci oldu

DTM'de sezonun altıncı ayağı olan Assen'deki ikinci yarışa, Mercedes AMG Team Winward'dan Lucas Auer ilk sıradan başladı ve yanında ilk yarışın galibi Marco Wittmann vardı.

Hava sabaha kıyasla çok daha iyiydi ve yarış güzel şartlarda gerçekleştirildi. Auer startla birlikte yerini korumaya devam ederken, Liam Lawson ikinciliği zorlasa da Wittmann yerini korumayı sürdürdü. Bu mücadeleden faydalanan Alex Albon da üçüncü sırayı Lawson'dan aldı.

İlk turun ardından sıralama Auer, Wittmann, Albon ve Lawson şeklindeydi. Auer ön tarafta, Wittmann'dan çok daha iyi bir tempo yakaladı ve ilk turların ardından farkı 2.5 saniyenin üzerine çıkardı.

Albon ve Lawson, Wittmann'dan daha iyi tempoya sahip olsalar da BMW sürücüsünü geçemediler. Bu da Auer'in her geçen tur farkı daha da açtığı anlamına geliyordu. Altıncı turda Auer, Lawson, Maximilian Götz, Christian Klien ve Arjun Maini pite girdi.

Ertesi tur Wittmann ve Albon da pite girdi.

Auer, pitlerden önde dönerken, Lawson bu erken pitle hem Wittmann hem de Albon'u geçmeyi başardı. Albon ise pitten yine Wittmann'ın ardında çıktı.

Ön tarafta Kelvin van der Linde ve Mike Rockenfeller, geç pit stopla beraber yarışı uzun süre lider götürdüler.

Son olarak Rockenfeller pite girdiğinde Auer liderliğe yükseldi. Lawson, son bölümde Auer'i zorlasa da Avusturyalı sürücü rakibine geçit izni vermedi ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Auer böylelikle 2020 Lausitzring'den sonra ilk DTM galibiyetini elde etmiş oldu.

Lawson, uzun süre Auer'i zorlamasına rağmen rakibini geçemedi fakat damalı bayrağı ikinci sırada görerek şampiyonada ikinci sırada bulunan Marco Wittmann ile arasını üç puan daha açmış oldu.

Wittmann, yarış boyunca Albon'a karşı savunma yapmak zorunda kaldı ve sonunda rakibine geçit izni vermedi. Son anlarda yeni lastiklere sahip olan Kelvin van der Linde'yi de ardında tutan BMW sürücüsü, damalı bayrağı üçüncü sırada görerek hafta sonunu bir zafer ve bir üçüncülükle kapattı.

Van der Linde, geç pit stopla beraber dördüncü olurken, Albon iyi götürdüğü yarışta beşinci oldu ve hafta sonunu podyumsuz kapattı.

Götz'ün altıncı olduğu yarışta Mirko Bortolotti yedinci, Nico Müller sekizinci, Vincent Abril dokuzuncu ve Esteban Muth 10. oldu.

Daniel Juncadella'nın yanı sıra Sheldon van der linde ve Esmee Hawkey yarışta finiş göremediler.

Lawson bu sonuçla puanını 172 yaparken, Wittman 165 ve Kelvin van der Linde 159 puana yükseldi.

Yarış sonucu: