Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak

Di Grassi, tamamen elektrikli olan serinin en başından beri bir parçası oldu ve 2014'teki ilk sezonda kullanılan orijinal prototipin gelişiminde büyük bir rol oynadı.

Aldığı 12 galibiyet, 35 podyum ve 2016/17 şampiyonluğu ile beraber di Grassi, Formula E'nin en başarılı isimlerinden biri.

Audi'nin Formula E'den ayrılmasının ardından Brezilyalı pilotun geleceğiyle ilgili soru işaretleri vardı, ancak 37 yaşındaki pilot Mercedes müşteri takımı Venturi ile sözleşme imzalayarak gelecek sene, yani Gen2 döneminin son senesinde kategoride mücadele etmeye devam edecek.

Brezilyalı pilotun 2023'te nerede olacağı belirsiz, ancak Abt takımı Gen3 araçları görücüye çıktığında Formula E'ye geri dönüş yapmak istiyor.

Bu hafta sonu Hockenheim'da yapılacak yarışlarda ilk DTM mücadelesine katılacak olan di Grassi, Formula E kariyerinin sona ermesi durumunda DTM'in "ilk seçenek" olacağını söyledi.

Brezilyalı pilot, "Audi WEC'de mücadele ederken iki şampiyonada mücadele ediyordum, yani 2014, 2015 ve 2016'da Formula E'de ve WEC'nin LMP1 sınıfında mücadele ediyordum. Bence şu anda, DTM ve Formula E gibi iki şampiyonada tam zamanlı mücadele etmek daha zorlu oluyor."

"Öncelikle, sadece birine odaklanmanız lazım, sonrasında da gerektiği kadar çalışmanız lazım. Örnek vermek gerekirse, Nico Müller bir noktada iki şampiyonada birden yarışıyordu ve o, hangisinin öncelikli olacağını seçmesi gerekti."

"Benim gelecek sene veya önümüzdeki birkaç sene için için önceliğim hâlâ Formula E. Neler olacak göreceğiz. Bence DTM inanılmaz bir seri. İki veya üç sene sonra da ne yaparım bilinmez."

"Şöyle diyelim, eğer Formula E'de yarışmazsam, şampiyona oldukça iyi ve yüksek profilli olduğu için DTM benim ilk seçimim olurdu." dedi.

Di Grassi, DTM'deki ilk yarışına Abt Sportsline'ın desteği ile dördüncü bir Audi R8 LMS GT3 ile katılacak. 2013'te Audi RS5 DTM aracını test eden di Grassi, 2017'de katıldığı Macau GT yarışından beri GT3 araçlarında mücadele vermedi.

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