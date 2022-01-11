DTM yıldızı Rast, Abt Audi ile seriye dönüyor

Rast, 2020'de üçüncü DTM şampiyonluğunu elde etmesinin ardından Formula E'de tam sezon yarışmak adına seriden ayrılmıştı.

Fakat Rast, Audi'nin Dakar Rallisi ve LMDh projesine odaklanmak adına seriden çekilmesiyle, 2022'de DTM'e geri dönecek ve Abt Sportsline'ın Audi R8 LMS GT3'ünü sürecek.

35 yaşındaki sürücü, DTM'deki tüm şampiyonluklarını Team Rosberg ile alsa da, Formula E programını Abt üstlendiği için, takımı yakından tanıyor.

Aynı şekilde Rast ve van der Linde de birkaç yıldır birbirlerini tanıyorlar ve birlikte 2014 GT Masters şampiyonluğunu kazanmışlardı.

Rast, DTM'deki programının yanı sıra yeni LMDh prototipinin gelişiminde de Alman üreticiye yardımcı olacak.

Rast, "Bir yıllık aradan sonra DTM'e geri döndüğüm için çok mutluyum."

"DTM'e olan arzumu asla kaybetmedim. Audi geçen sezon tamamen Formula E'ye konsantre olmamı istemişti. Birkaç DTM yarışında buradaydım ve gördüklerimi beğendim."

"DTM'de neredeyse Formula E'dekiyle aynı ekibe sahip olacağım. Mühendisim, baş mekanikerim ve bazı mekanikerler aynı kalacak. Gerçekten süper koordineli bir ekibiz ve birlikte devam etmek mantıklıydı.” dedi.

Rene Rast, Abt Sportsline and Thomas Biermaier, Team Principal Fotoğraf: Abt Sportsline

Rast, DTM'e dönüşünde tanıdık çalışanlara ve takım arkadaşına sahip olacak olsa da, serinin geçen yıl kullanmaya başladığı yeni GT3 araçlarına adapte olması gerekecek.

"DTM'nin değiştiğini ve bunun basit bir iş olmayacağını söyleyecek kadar gerçekçi biriyim."

"Doğrusu GT3 araçlarıyla deneyimim var ama Kelvin van der Linde ve diğerlerine kıyasla çok az."

"Muhtemelen tekrar alışmam ve bu araçları yedi, sekiz yıldır kullanan çocuklar gibi, araçların tüm hassas noktalarını öğrenmem biraz zaman alacak. Çok zor olacağı ortada."

"Geçen yıl, eski DTM sürücülerinin hatta motor sporları dünyasındaki harika isimlerin bile seride nasıl zorlandığını gördünüz."

"Umarım zaferler için yarışabilir ve öğrenme sürecini iyi şekilde götürebilirim. Böylece yıl sonunda podyum için savaşabilecek konuma gelebiliriz."

"En önemli şey takıma yeniden şampiyonluk getirmek olacak.”

Abt, 2021'de dört galibiyetle takımlar şampiyonasında ikinci olurken, van der Linde sürücüler şampiyonasında Maximilian Gotz ve Liam Lawson'ın arkasında üçüncü oldu.

Abt'ın bu yıl da DTM'de üçüncü bir Audi ile yarışması bekleniyor fakat yeni sezonda direksiyonda Sophia Floersch olmayacak.

Rene Rast, Abt Sportsline Audi R8 LMS GT3 Fotoğraf: Abt Sportsline