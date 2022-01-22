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Mercedes, DTM ekibinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Mercedes, 2022 DTM sezonunda yeni bir sürücü kadrosuyla yarışmaya hazırlanıyor. Son şampiyon Maximilian Gotz takım değiştirirken, Luca Stolz ve Maro Engel seriye dönüyor.

Mercedes, DTM ekibinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor

Mercedes, 2021 yılında müşteri ekipleriyle beraber DTM'e dönüş yaptı ve Audi, BMW, Ferrari ve Lamborghini gibi güçlü rakiplere rağmen hem sürücüler hem de üreticiler şampiyonluğunu kazandı.

Yeni sezonda fabrika sürücüleri ve fabrika destekli araçlarla Mercedes, bir kez daha önde kalmayı hedefliyor. Fakat Alman üretici, GT3 düzenlemelerinin ikinci yılında sürücü kadrosunda büyük değişiklikler yapacak.

En önemlisi Gotz'un iki tarafın birlikte devam etme isteğine rağmen geçen yıl ilk şampiyonluğunu kazandığı HRT'den ayrılması ve Team Winward'a geçmesi gib igörünüyor. Burada Lucas Auer ile takım arkadaşı olacak.

Gotz'un 2021'deki takım arkadaşı Vincent Abril, JP Motorsport McLaren ile GT World Challenge'a geçme kararı aldığı için zaten Mercedes'ten ayrıldı. Bu da takımın tamamen yeni bir sürücü kadrosuna sahip olacağı anlamına geliyor.

GTWCE Endurance ve Sprint Cup şampiyonu Luca Stolz, yeni sezonda HRT'de mücadele edecek. Stolz, geçen yıl Toksport takımıyla Nürburgring'de tek seferliğine yarışmış ve etkileyici bir iş yapmıştı.

Stolz'un takım arkadaşının ise 2021 GetSpeed ​​Mercedes sürücüsü Arjun Maini olması bekleniyor.

Maximilian Götz, Haupt Racing Team

Maximilian Götz, Haupt Racing Team

Photo by: Alexander Trienitz

Stolz'un GT Masters'tan eski takım arkadaşı Engel, gride geri dönmesi beklenen bir başka sürücü olacak ve GruppeM ekibiyle yarışacak.

Engel, 2008-11 yılları arasında DTM'de Mucke Motorsport için yarıştı ve 2017'de HWA ile seriye geri döndü.

Engel'in 2021'deki ilk sezonunda GruppeM takımını etkileyen Daniel Juncadella ile takım arkadaşı olması bekleniyor.

Stolz ve Engel'in tam zamanlı olarak katılmasıyla, Philip Ellis seriden ayrılmış olacak. Ellis, Winward ile IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'na dönecek.

Mercedes'in muhtemel 2022 DTM kadrosu:

HRT: Luca Stolz, Arjun Maini

GruppeM: Maro Engel, Daniel Juncadella

Winward: Lucas Auer, Maximilian Gotz

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