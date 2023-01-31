Rast: "Son virajdan hemen önce enerjim bitti"

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Alman pilot, bir yıl aradan sonra tamamen elektrikli şampiyonaya döndüğünden ve takımın Mercedes markasından McLaren'e geçişinden bu yana ilk podyumunu elde etti.

Rast, atak modu stratejilerinde Mitch Evans'tan liderliği almayı başardı, ancak Porsche motorlu Pascal Wehrlein ve Jake Dennis ikilisine karşı çok fazla mücadele edemedi.

Bu durum Rast'ı Sam Bird ile mücadeleye soktu ve Bird 33. turda 18. virajın içinden geçmeye çalışsa da Jaguar sürücüsü aracı zamanında durduramadı ve Rast tekrar öne geçti.

Üç kez DTM şampiyonu olan Rast, yarışın sonunda kullanılabilir enerjisinin tamamen tükendiğini ve liderlikte geçirdiği süre boyunca hava koridoru olmadığı için verimliliğinin düştüğünü itiraf etti.

Rast, "Başlangıçta üçüncü sıraya yerleşmiştim ve sadece yarışı idare etmeye çalışıyordum. Birdenbire liderliğe yükseldim ve sonra birdenbire çok fazla enerji tüketmeye başladım çünkü artık hava koridoru yoktu."

"Enerjim düşüyordu ve arkamdaki herkesin daha fazla enerjisi vardı, bu yüzden oldukça zor bir yarıştı, Pascal ve Jake'in daha fazla enerjisi olduğunu biliyordum, bu yüzden beni geçmelerine izin verdim."

"Sonra Sam ile mücadele ettik, benden %3 daha fazla enerjisi vardı ve son altı tur boyunca savunma yapmaya çalışıyordum."

"18. virajda yanımdan geçti ama virajı kaçırdı, ben de onu tekrar geçtim ve son viraja kadar mücadele ettik."

"Son virajdan hemen önce enerjim bitti ve bir şekilde bitiş çizgisini geçip üçüncü sırayı elimde tuttum."

Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04, Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

"Geldiğim noktadan çok mutluyum, özellikle Meksika'da puan alamadım ve hızlı değildim. Perşembe günü de burada hızlı değildim ama bir şekilde hızlanmaya başladım."

"Bence McLaren'ın bu hafta sonu elde ettiklerinden, Jake Hughes'un pole pozisyonu ve ilk podyumundan çok mutlu olabiliriz." dedi.

Rast ayrıca atak modu stratejisinden de memnundu, aktivasyonlarını erken kullanmayı tercih etti ve bu onu Bird 350kW gücünün ilk dozunu kullandığında Britanyalı sürücünün önüne geçmek için doğru konuma getirdi.

İlk atak modu, lider Mitch Evans kendi modunu kullandıktan sonra devreye girdi ve bu da Rast'ın Yeni Zelandalı'nın önünde yarış çizgisine dönmesini sağladı.

Rast, "Aslında atak modumuzda oldukça iyi olduğumuzu düşünüyorum; pozisyon kaybetmemeniz çok önemli."

"Pozisyon kaybederseniz ve atak modundaysanız, ve aynı zamanda atak modunda olan birinin arkasındaysanız; tur zamanınızı kaybedersiniz ve onları tekrar geçmek zorunda kalırsınız, bu yüzden sadece enerji harcarsınız."

"Sanırım bugün önümde kimse olmadığı için şanslıydım, böylece enerjimi kullanabildim ve sahip olduğum atak modunu kullanabildim." dedi.