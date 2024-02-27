BMW 2024 DTM kadrosunu açıkladı; Rast, Wittmann, van der Linde

Her üç sürücü de genişletilmiş kadrosuyla Schubert Motorsport takımı için yarışacak ve BMW'nin DTM hedefini iki ayrı takıma bölme felsefesinden bir sapma yaratacak.

BMW, tüm kadrosunu tek bir takımda birleştirerek güçlü yönlerini bir araya getirebileceğini ve şampiyonluk için yeniden mücadele etmek için en uygun koşulları yaratabileceğini düşünüyor.

Van der Linde ve Rast geçen yıl Schubert'in pilot ekibinin bir parçasıyken, Wittmann artık iflasını istemiş olan Project 1 ekibinden geçerek üç araçlı daha büyük bir yıldızlar takımı oluşturdu.

İki kez şampiyon olan Wittmann, yarış hafta sonları dışında otomobili test etmek için diğer şampiyonlar van der Linde ve Rast kadar fırsat bulamadığını düşünerek uzun süredir BMW'nin DTM kampından eşit koşullar talep ediyordu.

Schubert, DTM'deki en iyi GT3 takımlarından biri ve seriye ilk katıldığı 2022 yılından bu yana çok sayıda özel test gerçekleştirdi.

O dönem yeni olan BMW M4 GT3 ile yapılan kapsamlı bir test programı, takımın van der Linde ile ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşmasında kilit rol oynamıştı.

Sheldon van der Linde, Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Photo by: Andreas Beil

BMW'nin motor sporları patronu Andreas Roos, "DTM, 2024 sezonu için kapsamlı yarış programımızda çok önemli bir rol oynamaya devam ediyor."

"Schubert Motorsport için bir takım şampiyonluğu, René Rast ile üç, Marco Wittmann ile iki ve Sheldon van der Linde ile bir sürücü şampiyonluğu olmak üzere toplam yedi DTM şampiyonluğuna sahip birinci sınıf bir kadroyla seriye olan bağlılığımızın altını çiziyoruz."

"BMW M works sürücülerimizi tek bir takımda toplayarak güçlerimizi birleştiriyor ve şampiyonluk mücadelesinde yeniden önemli bir rol oynayabilmek için en uygun koşulları yaratıyoruz." dedi.

BMW geçen yıl 2022'de elde ettiği başarıyı tekrarlayamasa da, Bavyeralı marka Schubert takımıyla düzenli olarak ön sıralarda mücadele etti ve van der Linde ile Rast birer zaferle şampiyonada ilk beşin içinde yer aldı.

Ancak Wittmann, DTM'deki 11 yıllık macerasında ilk kez podyum elde edemeden geçirdiği bir sezon oldu ve şampiyonada 13. sırada kaldı.

Project 1'te ayrıca Sandro Holzem, sekiz ayağın beşinde M4 GT3'ün ikinci aracını kullandı. Ancak genç yarışçı sadece bir kez puanla alabildi.

BMW'nin elinde kalan tek Schubert takımında fabrika çıkışlı sürücülerle yarışmayı tercih etmesiyle, bu yıl DTM gridinde sadece üç M4 olacak.