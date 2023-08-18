Resmi: McLaren Hughes ile yola devam ediyor, Rast ayrılıyor

Geçen yıl Mercedes'i devralarak Formula E'ye giren McLaren'in ilk adımlarından biri, önceki iki yılı Mercedes gelişim pilotu olarak geçiren Jake Hughes'i kadroya katmak oldu.

İlk sezonunda etkileyici bir performans sergileyen Hughes, iki pole pozisyonuna rağmen galibiyete ulaşamadığı sezonu 12. tamamlamayı başardı.

Kendisinin bu performansı McLaren'i de ikna etti, sonuç olarak iki taraf da yola devam etmek için anlaştı.

Hughes, "McLaren ile devam edeceğim için gerçekten mutluyum. Takım birkaç senedir evim gibi, burada geçirdiğim her dakikadan zevk almaktayım."

"Biraz karışık bir sezonu geride bıraktık, ancak gelecek yıl kaldığımız yerden devam etmeyi, galibiyet ve podyum mücadelesi vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu başarılara ulaşabileceğimizden hiç şüphem yok." dedi.

Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04 Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images

McLaren takım patronu Ian James, "Jake ile ilişkimizi sürdüreceğimizi duyurmaktan ötürü heyecanlıyı."

"Performansından hiçbir zaman şüphe duymamış olsak da, harika bir çaylak sezonuyla takımı ve tüm padoku etkiledi."

"Jake'in takıma ve Formula E'ye olan bağlılığı olağanüstü." dedi.

Hughes'in kalacağı haberinin yanı sıra, Rene Rast'ın da sadece bir sezonun ardından takımdan ayrılacağı kesinleşmiş vaziyette.

Üç kez DTM şampiyonu Rast, bu yıl Diriyah'ta sadece bir kez podyuma çıkabildi ve pilotlar şampiyonasında Hughes'un sekiz puan gerisinde yer aldı.

Takımdan yapılan açıklamada, "Rene, ilk sezonumuzda takımın başarılarının ve öğrendiklerinin ayrılmaz bir parçası oldu."

"Ancak kendisi başka fırsatların peşinden gitmek gibi zor bir karar aldı ve takım olarak onun bu kararını tamamen destekliyoruz.

"Geçtiğimiz yıl boyunca takım için yaptığı her şey için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadeleri yer aldı.

Rast'ın yerini kimin alacağı henüz belli değil, en güçlü aday ise Jaguar'dan ayrılan Sam Bird.