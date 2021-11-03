DTM, dokuz etaplı 2022 takvimine Imola'yı ekledi

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Eylül ayında yayınlanan takvimin bir önceki versiyonunda 'TBA' olarak işaretlenen 2022 sezonunun dördüncü yarışına, 17-19 Haziran'da ev sahipliği yapacak.

Böylece, Monza'nın Haziran ayında 2021 sezonunun açılış ayağını sahnelemesinin ardından, İtalya DTM'in ikinci yılında yerini koruyacak. Daha önce, hem Mugello hem de Misano şampiyonanın İtalya ayağına ev sahipliği yapmıştı.

Bu duyuruyu takiben, gelecek yıl 20-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Lausitzring yarışı ve Hazirandaki yeni Imola yarışı arasında, henüz onaylanmayan tek bir yer kalıyor.

Sezon, 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde, yine yeni bir yer olan Portimao'da başlayacak ve sezonun ikinci yarısında Nürburgring, Spa-Francorchamps ve Red Bull Ring'e yapılacak ziyaretlerin ardından Ekim ayında Hockenheim'da sona erecek.

DTM organizasyonu ITR'nin etkinlik ve operasyon direktörü Frederic Elsner, “Imola pistinin etkileyici bir geçmişi var ve oldukça zorlu, hızlı bir pist olarak biliniyor.”

"Imola takvimimize mükemmel bir şekilde uyuyor. Sürücülerimiz ve takımlarımız tarafından en çok talep gören diğer bir pist."

"Ayrıca DTM, özellikle İtalyan sürücülerin, takımların, Ferrari, Lamborghini ve daha önce katılan Alfa Romeo gibi üreticilerin katılımının bir sonucu olarak, İtalya ile yakın bir bağa sahip. Ünlü Imola pistindeki ilk yarışımızı büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Pist yöneticisi Pietro Benvenuti, "Formula 1 ve Avrupa Le Mans Serileri'nin açıklamalarının ardından, İtalya yarışı için bir başka prestijli şampiyona daha Imola'yı seçti. DTM, şüphesiz Avrupa seviyesindeki en önemli serilerden biri. Hayranların bu harika seriyi Imola pistinde deneyimleme fırsatını kaçırmayacaklarına eminim." diye ekledi.

2022 DTM takvimi:

Pist Tarih Algarve 29 Nisan - 1 Mayıs Lausitzring (banked Turn 1) 20-22 Mayıs Açıklanacak (Açlmanya dışında bir yer) 3-5 Haziran Imola 17-19 Haziran Norisring 1-3 Temmuz Nurburgring 26-28 Ağustos Spa-Francorchamps 9-11 Eylül Red Bull Ring 23-25 Eylül Hockenheim 7-9 Ekim