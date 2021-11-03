Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Van der Linde, Norisring'deki DTM finalindeki olaydan sonra Lawson'dan özür diledi
DTM Haberler

DTM, dokuz etaplı 2022 takvimine Imola'yı ekledi

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

DTM gelecek yıl, İtalya'daki ikonik Imola pistine ilk ziyaretini yapacak. Seri, Avrupa'da yeni yerlere yayılmaya devam edecek.

DTM, dokuz etaplı 2022 takvimine Imola'yı ekledi

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Eylül ayında yayınlanan takvimin bir önceki versiyonunda 'TBA' olarak işaretlenen 2022 sezonunun dördüncü yarışına, 17-19 Haziran'da ev sahipliği yapacak.

Böylece, Monza'nın Haziran ayında 2021 sezonunun açılış ayağını sahnelemesinin ardından,  İtalya DTM'in ikinci yılında yerini koruyacak. Daha önce, hem Mugello hem de Misano şampiyonanın İtalya ayağına ev sahipliği yapmıştı.

Bu duyuruyu takiben, gelecek yıl 20-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Lausitzring yarışı ve Hazirandaki yeni Imola yarışı arasında, henüz onaylanmayan tek bir yer kalıyor.

Sezon, 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde, yine yeni bir yer olan Portimao'da başlayacak ve sezonun ikinci yarısında Nürburgring, Spa-Francorchamps ve Red Bull Ring'e yapılacak ziyaretlerin ardından Ekim ayında Hockenheim'da sona erecek.

DTM organizasyonu ITR'nin etkinlik ve operasyon direktörü Frederic Elsner, “Imola pistinin etkileyici bir geçmişi var ve oldukça zorlu, hızlı bir pist olarak biliniyor.”

"Imola takvimimize mükemmel bir şekilde uyuyor. Sürücülerimiz ve takımlarımız tarafından en çok talep gören diğer bir pist."

"Ayrıca DTM, özellikle İtalyan sürücülerin, takımların, Ferrari, Lamborghini ve daha önce katılan Alfa Romeo gibi üreticilerin katılımının bir sonucu olarak, İtalya ile yakın bir bağa sahip. Ünlü Imola pistindeki ilk yarışımızı büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Pist yöneticisi Pietro Benvenuti, "Formula 1 ve Avrupa Le Mans Serileri'nin açıklamalarının ardından, İtalya yarışı için bir başka prestijli şampiyona daha Imola'yı seçti. DTM, şüphesiz Avrupa seviyesindeki en önemli serilerden biri. Hayranların bu harika seriyi Imola pistinde deneyimleme fırsatını kaçırmayacaklarına eminim." diye ekledi.

2022 DTM takvimi:

Pist Tarih
Portugal Algarve 29 Nisan - 1 Mayıs
Germany Lausitzring (banked Turn 1) 20-22 Mayıs
Açıklanacak (Açlmanya dışında bir yer) 3-5 Haziran
Italy Imola 17-19 Haziran
Germany Norisring 1-3 Temmuz
Germany Nurburgring 26-28 Ağustos
Belgium Spa-Francorchamps 9-11 Eylül
Austria Red Bull Ring 23-25 Eylül
Germany Hockenheim 7-9 Ekim
paylaşım
yorumlar
Van der Linde, Norisring'deki DTM finalindeki olaydan sonra Lawson'dan özür diledi
Önceki haber

Van der Linde, Norisring'deki DTM finalindeki olaydan sonra Lawson'dan özür diledi
Yorumları görüntüle
Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
WEC Bahreyn 2. antrenman: #7 Toyota, Kobayashi'nin turuyla lider Bahreyn
WEC

WEC Bahreyn 2. antrenman: #7 Toyota, Kobayashi'nin turuyla lider

WSBK şampiyonu Checa, 2022 Dakar Rallisi'ne katılacak
Dakar

WSBK şampiyonu Checa, 2022 Dakar Rallisi'ne katılacak

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi" Villicum
World Superbike

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"

Son Haberler

DTM, dokuz etaplı 2022 takvimine Imola'yı ekledi
DTM DTM

DTM, dokuz etaplı 2022 takvimine Imola'yı ekledi

Van der Linde, Norisring'deki DTM finalindeki olaydan sonra Lawson'dan özür diledi
DTM DTM

Van der Linde, Norisring'deki DTM finalindeki olaydan sonra Lawson'dan özür diledi

Marko: "Van der Linde'nin bir yarıştan men edilmesi gerekiyordu"
DTM DTM

Marko: "Van der Linde'nin bir yarıştan men edilmesi gerekiyordu"

Lawson: "Ahmak Van der Linde, şimdiye kadar yarıştığım en kirli sürücü"
DTM DTM

Lawson: "Ahmak Van der Linde, şimdiye kadar yarıştığım en kirli sürücü"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.