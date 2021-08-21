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DTM / Nurburgring Yarış raporu

DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Fabrika Audi pilot Kelvin van der Linde, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanarak bu sezonki 3. zaferine ulaştı ve şampiyonada en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını daha da yükseltti.

DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan van der Linde, ilk viraja girilirken Philip Ellis ve Marco Wittmann'ı arkasında tutmak için mücadele etmek zorunda kaldı. Bu üçlü, ilk viraja yan yana girdiler. 

Wittmann, erken frenleyerek geri adım atarken, Ellis ilk virajda dışarı taştı. Böylelikle, van der Linde ilk sırasını korumayı başardı. 

Ancak Maximilian Buhk'un yolda kalmasının ardından güvenlik aracının piste girmesiyle; van der Linde'nin yeniden sırasını koruması gerekti. 

Yarış yeniden başladığında Ellis yine daha hızlıydı ancak van der Linde, içeri çizgiyi aldı ve sırasını bir kez daha korumayı başardı. 

Yarışın ilk bölümünde Ellis'in oluşturduğu tehditten kurtulan van der Linde, damalı bayrağa kadar sorunsuz bir yarış geçirdi. Şampiyona lideri, çizgiyi Luca Stolz ve Ellis'in Toksport Mercedeslerinin 5 saniye kadar önünde geçti. 

Nurburgring'de seriye yeni katılan pilotlar arasında en etkileyici isim Stolz'du. Sıralama turlarını 5. sırada tamamlayan Stolz, yarışın ilk bölümlerinde 3. sıraya yükseldi ve yarışı Ellis'in önünde 2. sırada tamamladı. 

Ellis, yarışın çoğunluğunu ikinci sırada götürse de son şikanı düz geçmesinin ardından Stolz'a geçildi. 

Mike Rockenfeller, 16. sıradan başladığı yarışı 4. sırada noktaladı ve etkileyici bir performansa imza attı. Rockenfeller, yarıştaki ilk bölümünü uzattı, böylelikle 32'yle 40. turlar arasında temiz havada turlayabilme fırsatı buldu. 

HRT Mercedes pilotu Maximilian Gotz yarışı 5. sırada bitirdi ve bu sonuçla birlikte şampiyonada 2. sıraya yükseldi. Wittmann ise yarışı 6. sırada tamamladı. 

Yarışa 18. sıradan başlayan Sheldon van der Linde ise 7. oldu. 

Geçen sezon şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan Nico Muller, sıralama turlarını 17. sırada tamamlamasının ardından etkileyici bir geri dönüş sürüşü ortaya çıkardı ve yarışı 5. sırada tamamladı.

Ancak Muller, yarışın sonrasında iki farklı ihlalden dolayı aldığı beşer saniyelik cezalarla 8. sıraya geriledi. 

Daniel Juncadella ve Arjun Maini ise ilk 10'u tamamlayan isimler oldular. 

Red Bull Ferrari takımı DTM'deki en kötü yarışını geçirdi. Liam Lawson ve Alex Albon, farklı kazalara karışmalarının ardından puan barajının içinde yer alamadılar.

Liam Lawson, Markus Winkelhock tarafından spin attırılmadan önce yarışı ilk 10'un içinde götürüyordu. Lawson bu kazanın ardından son sıraya geriledi. 

Lawson, kazanın ardından sadece 13. sıraya kadar yükselebildi. Winkelhock, kazaya neden olduğu gerekçesiyle pitten geçme cezası aldı. 

Albon ise yarışın erken bölümlerinde Maini tarafından aynı virajda döndürüldü. Albon, yarışın sonraki bölümlerinde ise teknik bir sorundan ötürü yarıştan çekildi. 

Porsche'nin DTM'deki ilk yarışı kötü sonlandı. Michael Ammermuller, 911 GT3 R aracının ön rüzgar deflektörüne aldığı hasarın ardından yarışın ilk turlarında yarışa veda etmek zorunda kaldı. 

DTM'de ilk defa yarışan ya da geri dönen başka pilotlar da zor durumlar yaşadılar. Team Rosberg'de Dev Gore'un yerini alan Christopher Haase, aldığı hasarların ardından yarışı tamamlayamadı. 

Winkelhock, Lawson'la yaşadığı temas yüzünden aldığı pitten geçme cezasını çekmesinin ardından yarışı 16. sırada tamamlayabildi. Bu da Abt takımının üç araçla puan alma şansını bitirmiş oldu. 

Christian Klein ise Albon'un yolda kalmış aracından kaçarken pistten taştı ve yarışı 15. sırada tamamlayabildi. 

Yarış sonucu: 

Sıra # Sürücü Araç Fark
1 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo  
2 7 Germany Luca Stolz Mercedes-AMG GT3 Evo 4.749
3 57 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 13.503
4 9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 14.050
5 4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 23.676
6 11 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 29.262
7 31 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 33.058
8 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 34.495
9 8 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 34.723
10 36 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 39.935
11 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 44.411
12 5 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 45.788
13 30 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 46.588
14 10 Belgium Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 49.722
15 15 Austria Christian Klien McLaren 720S GT3 50.162
16 99 Germany Markus Winkelhock Audi R8 LMS Evo 50.449
17 26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 56.459
18 6 Germany Hubert Haupt Mercedes-AMG GT3 Evo 57.599
19 16 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 1'09.126
20 23 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 8 Laps
21 92 Michael Ammermüller Porsche 911 GT3 R 34 Laps
22 12 Germany Christopher Haase Audi R8 LMS Evo 39 Laps
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DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı

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