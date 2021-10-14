Van der Linde, Norisring'deki DTM finalindeki olaydan sonra Lawson'dan özür diledi

DTM'de, 2021 sezonunun son üç yarışının tamamında Lawson ile çarpışan Van der Linde, son yarışta yaptığı hamle ile rakibinin aracına büyük hasar verdi. Frenleme noktasında geç frenajla rakibini geçmeye çalışan Van der Linde, Lawson'ın aracına çarptı ve Yeni Zelandalı sürücü, bu temasın ardından yarıştaki tüm şansını kaybetti. O noktada şampiyona lideri 22 puan farkla Lawson'dı fakat yarıştan puan alamaması ve Maximilian Gotz'un galibiyete ulaşmasıyla, şampiyonluğu üç puan farkla Alman pilot kazandı.

Norisring'in son yarışına açık şekilde şampiyonluğun favori olarak gelen Lawson, olaydan ötürü Van der Linde'yi eleştirdi ve "şimdiye kadar yarıştığım en kirli sürücü" dedi. Lawson, Van der Linde'yi "ahmak" olarak yorumlarken, Red Bull'un danışmanı Helmut Marko da kendisine men cezası verilmesi gerektiğini belirtmişti.

Yarışta bu olayla ilgili herhangi bir ceza almayan ve sadece ikinci virajda güvensiz şekilde piste döndüğü için 5 saniye cezası alan Güney Afrikalı sürücü, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Lawson'dan özür diledi.

Van der Linde, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Pazar günkü yarıştan sonra sosyal medyayı bir kenara bırakmaya ve yaşanan her şeyi düşünmeye karar verdim."

“Sonrasında özür dilenmeyi en çok hak eden kişiyle (Lawson) iletişime geçtiğimden emin olmak istedim. Bunun üzerine de Liam'la dün gece konuştuk.

"Yaşanan her şeyi konuştuk ve şampiyonluğuna mâl olan bu hareketler nedeniyle ondan özür diledim."

"Yarıştan hemen sonra basını ele alış şeklim için de kendisinden özür diledim. Adrenalin doluydum. Araçtan inerken ve daha henüz görüntülerde neler olduğunu görmemişken yüzüme bir mikrofon doğrultulmuştu."

"Bunu iyi yönetemedim ve bununla gurur duymuyorum.” dedi.

ABT Sportsline sürücü, DTM sezon finalinin ardından kendisine sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

"Spor anlamında herkesin kendi fikirlerini söylemeye hakkı var. Sürücüler olarak bir saniye içinde yüksek riskli kararlar almamız gerekiyor. Bunlar her zaman doğru olmayabiliyor ve çoğu zaman ciddi sonuçlar doğuruyor."

"Geçen hafta sosyal medyada gördüğüm taciz, ağzımda gerçekten acı bir tat bırakıyor ve bunu sindirmem zaman alacak. Bunları yazma ihtiyacı duyanlara diyebileceğim tek şey şu olur: Beni tanımıyorsunuz, ailemi tanımıyorsunuz ve benim yerimde bir gün bile geçirmediniz. Spor, spordur. Tüm bunların ardından birer insan olduğunu asla unutmayın. Bunların hiçbirisini bir insan için isteyemem."

"Gelecek yıl burada olacağım ve pek çok şeyi daha iyi yapacağım. Kelvin."

Van der Linde, 2021 DTM sezonunu Gotz'un 22, Lawson'ın ise 19 puan gerisinde üçüncü bitirdi.