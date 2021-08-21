DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı

DTM'de sezonun bir sonraki durağı Almanya'nın Nürburgring pisti oldu ve hafta sonu, antrenman seanslarının ardından bugün gerçekleştirilen ilk sıralama turlarıyla beraber devam etti.

20 dakikalık sıralama turları başlar başlamaz Kelvin van der Linde ön plana çıktı. 1:26.168 yapan Audi sürücüsü, zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Güney Afrikalı sürücü, daha sonra bu dereceyi 1:26.052'ye çekti.

Son beş dakikalık bölümde sürücüler ikinci bir deneme yapmak için piste çıksalar da, Van der Linde de dahil olmak üzere kimse en hızlı dereceyi geçemedi.

Van der Linde böylelikle 1:26.052'lik turuyla arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazandı ve güçlü formunu devam ettirmiş oldu.

Mercedes-AMG Team Winward sürücüsü Philip Ellis son bölümde attığı turla beraber Van der Linde'nin 0.211 saniye gerisinde ikinci olurken, Walkenhorst Motorsport sürücüsü Marco Wittmann 0.270 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes-AMG Team GruppeM Racing'den Daniel Juncadella, Luca Stolz'un sadece 0.001 saniye önünde dördüncü oldu.

Mercedes-AMG Team HRT sürücüsü Maxmilian Götz'ün altıncı olmasıyla beraber ilk altıda dört Mercedes sürücüsü yer aldı.

Team Rosberg'den Christopher Haase yedinci olurken, ilk onu Esteban Muth, Alexander Albon ve Maximilian Buhk tamamladı.

İlk yarışların yıldızlarından Liam Lawson ancak 11. olurken, eski Formula 1 pilotu Christian Klien ancak 14. olabildi.

Sıralama turları sonucu: