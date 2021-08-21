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DTM / Nurburgring Sıralama turları raporu

DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Nurburgring'de gerçekleştirilecek ilk DTM yarışı öncesinde pole pozisyonu, Team Sportsline sürücüsü Kelvin van der Linde'nin oldu.

DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı

DTM'de sezonun bir sonraki durağı Almanya'nın Nürburgring pisti oldu ve hafta sonu, antrenman seanslarının ardından bugün gerçekleştirilen ilk sıralama turlarıyla beraber devam etti.

20 dakikalık sıralama turları başlar başlamaz Kelvin van der Linde ön plana çıktı. 1:26.168 yapan Audi sürücüsü, zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Güney Afrikalı sürücü, daha sonra bu dereceyi 1:26.052'ye çekti.

Son beş dakikalık bölümde sürücüler ikinci bir deneme yapmak için piste çıksalar da, Van der Linde de dahil olmak üzere kimse en hızlı dereceyi geçemedi.

Van der Linde böylelikle 1:26.052'lik turuyla arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazandı ve güçlü formunu devam ettirmiş oldu. 

Mercedes-AMG Team Winward sürücüsü Philip Ellis son bölümde attığı turla beraber Van der Linde'nin 0.211 saniye gerisinde ikinci olurken, Walkenhorst Motorsport sürücüsü Marco Wittmann 0.270 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes-AMG Team GruppeM Racing'den Daniel Juncadella, Luca Stolz'un sadece 0.001 saniye önünde dördüncü oldu.

Mercedes-AMG Team HRT sürücüsü Maxmilian Götz'ün altıncı olmasıyla beraber ilk altıda dört Mercedes sürücüsü yer aldı.

Team Rosberg'den Christopher Haase yedinci olurken, ilk onu Esteban Muth, Alexander Albon ve Maximilian Buhk tamamladı.

İlk yarışların yıldızlarından Liam Lawson ancak 11. olurken, eski Formula 1 pilotu Christian Klien ancak 14. olabildi.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Araç Zaman Fark
1 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 1'26.052  
2 57 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 1'26.263 0.211
3 11 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 1'26.322 0.270
4 8 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 1'26.344 0.292
5 7 Germany Luca Stolz Mercedes-AMG GT3 Evo 1'26.345 0.293
6 4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 1'26.427 0.375
7 12 Germany Christopher Haase Audi R8 LMS Evo 1'26.444 0.392
8 10 Belgium Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'26.501 0.449
9 23 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'26.504 0.452
10 18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 1'26.511 0.459
11 30 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'26.511 0.459
12 36 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 1'26.534 0.482
13 5 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 1'26.553 0.501
14 15 Austria Christian Klien McLaren 720S GT3 1'26.602 0.550
15 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 1'26.630 0.578
16 9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 1'26.681 0.629
17 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 1'26.689 0.637
18 31 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 1'26.742 0.690
19 99 Germany Markus Winkelhock Audi R8 LMS Evo 1'26.747 0.695
20 92 Michael Ammermüller Porsche 911 GT3 R 1'26.963 0.911
21 26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'26.964 0.912
22 16 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 1'26.999 0.947
23 6 Germany Hubert Haupt Mercedes-AMG GT3 Evo 1'27.180 1.128
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