DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı
Nurburgring'de gerçekleştirilecek ilk DTM yarışı öncesinde pole pozisyonu, Team Sportsline sürücüsü Kelvin van der Linde'nin oldu.
DTM'de sezonun bir sonraki durağı Almanya'nın Nürburgring pisti oldu ve hafta sonu, antrenman seanslarının ardından bugün gerçekleştirilen ilk sıralama turlarıyla beraber devam etti.
20 dakikalık sıralama turları başlar başlamaz Kelvin van der Linde ön plana çıktı. 1:26.168 yapan Audi sürücüsü, zaman tablosunun en tepesine çıktı.
Güney Afrikalı sürücü, daha sonra bu dereceyi 1:26.052'ye çekti.
Son beş dakikalık bölümde sürücüler ikinci bir deneme yapmak için piste çıksalar da, Van der Linde de dahil olmak üzere kimse en hızlı dereceyi geçemedi.
Van der Linde böylelikle 1:26.052'lik turuyla arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazandı ve güçlü formunu devam ettirmiş oldu.
Mercedes-AMG Team Winward sürücüsü Philip Ellis son bölümde attığı turla beraber Van der Linde'nin 0.211 saniye gerisinde ikinci olurken, Walkenhorst Motorsport sürücüsü Marco Wittmann 0.270 saniye geride üçüncü oldu.
Mercedes-AMG Team GruppeM Racing'den Daniel Juncadella, Luca Stolz'un sadece 0.001 saniye önünde dördüncü oldu.
Mercedes-AMG Team HRT sürücüsü Maxmilian Götz'ün altıncı olmasıyla beraber ilk altıda dört Mercedes sürücüsü yer aldı.
Team Rosberg'den Christopher Haase yedinci olurken, ilk onu Esteban Muth, Alexander Albon ve Maximilian Buhk tamamladı.
İlk yarışların yıldızlarından Liam Lawson ancak 11. olurken, eski Formula 1 pilotu Christian Klien ancak 14. olabildi.
Sıralama turları sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|3
|Kelvin vanderLinde
|Audi R8 LMS Evo
|1'26.052
|2
|57
|Philip Ellis
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'26.263
|0.211
|3
|11
|Marco Wittmann
|BMW M6 GT3
|1'26.322
|0.270
|4
|8
|Daniel Juncadella
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'26.344
|0.292
|5
|7
|Luca Stolz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'26.345
|0.293
|6
|4
|Maximilian Götz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'26.427
|0.375
|7
|12
|Christopher Haase
|Audi R8 LMS Evo
|1'26.444
|0.392
|8
|10
|Esteban Muth
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'26.501
|0.449
|9
|23
|Alexander Albon
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'26.504
|0.452
|10
|18
|Maximilian Buhk
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'26.511
|0.459
|11
|30
|Liam Lawson
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'26.511
|0.459
|12
|36
|Arjun Maini
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'26.534
|0.482
|13
|5
|Vincent Abril
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'26.553
|0.501
|14
|15
|Christian Klien
|McLaren 720S GT3
|1'26.602
|0.550
|15
|22
|Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'26.630
|0.578
|16
|9
|Mike Rockenfeller
|Audi R8 LMS Evo
|1'26.681
|0.629
|17
|51
|Nico Müller
|Audi R8 LMS Evo
|1'26.689
|0.637
|18
|31
|Sheldon Linde
|BMW M6 GT3
|1'26.742
|0.690
|19
|99
|Markus Winkelhock
|Audi R8 LMS Evo
|1'26.747
|0.695
|20
|92
|Michael Ammermüller
|Porsche 911 GT3 R
|1'26.963
|0.911
|21
|26
|Esmee Hawkey
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'26.964
|0.912
|22
|16
|Timo Glock
|BMW M6 GT3
|1'26.999
|0.947
|23
|6
|Hubert Haupt
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'27.180
|1.128
|Tüm sonuçları görüntüle