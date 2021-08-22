Nurburgring DTM: Albon yağmur altında ilk DTM pole pozisyonunu kazandı

DTM'de Nürburgring'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesi sıralama turları, yağmur altında geçti.

20 dakika üzerinden gerçekleştirilen bu sıralama turlarına sürücüler yağmur lastikleriyle başladılar.

Pist epey ıslaktı ve sürücüler pistte kalmakta zorlandılar. Sıralama turlarının daha ilk dakikalarında şampiyona lideri Kelvin van der Linde ile Liam Lawson arasında temas yaşandı. Bu temasın ardından Van der Linde spin attı. Lawson yola devam etse de kısa bir süre sonra pist dışına çıktı.

İlk dakikalarda Maximilian Götz peş peşe hızlı turlar attı ve 1:37.130'la ilk sıraya çıktı. Bu derece uzun süre zaman tablosunun en tepesinde yer aldı.

Son üç dakikaya girerken Daniel Juncadella 1:36.958 yaptı ve 1:37'nin altına inen ilk isim oldu. Fakat Alexander Albon ıslak zeminde son anlarda çok iyi bir tempo yakalayarak 1:36.773 yaptı ve ilk sıraya oturdu.

Son saniyelerde zaman tablosunda herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Albon kariyerinin ilk DTM pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Juncadella'nın 0.185 saniye geride ikinci olduğu sıralama turlarında Marco Wittmann 0.283 saniye geride üçüncü ve seansın sürprizlerinden biri olan Michael Ammermüller dördüncü oldu.

Bu hafta sonu SSR Performance'ta özel davetle piste çıkan Ammermüller, Porsche'yi ikinci çizgiye oturtarak güçlü bir performans sergiledi.

Son bölümde derecesini geliştiremeyen Götz beşinci olurken, kendisiyle aynı turu atan Luca Stolz altıncı ve spinin ardından temiz tur atmakta zorlanan Kelvin van der Linde yedinci oldu.

İlk onu eski F1 pilotu Christian Klien, Mike Rocekenfeller ve Esteban Muth tamamladı.

Lawson sıralama turlarını ancak 11. sırada tamamlayabildi. Sheldon van der Linde ancak 16. olurken, Timo Glock 20. oldu.

Yarış TSI 14:30'da yapılacak.

Sıralama turları sonucu: