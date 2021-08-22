Nurburgring DTM: Albon yağmur altında ilk DTM pole pozisyonunu kazandı
Nurburgring'de gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde pole pozisyonu Alexander Albon'un oldu.
DTM'de Nürburgring'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesi sıralama turları, yağmur altında geçti.
20 dakika üzerinden gerçekleştirilen bu sıralama turlarına sürücüler yağmur lastikleriyle başladılar.
Pist epey ıslaktı ve sürücüler pistte kalmakta zorlandılar. Sıralama turlarının daha ilk dakikalarında şampiyona lideri Kelvin van der Linde ile Liam Lawson arasında temas yaşandı. Bu temasın ardından Van der Linde spin attı. Lawson yola devam etse de kısa bir süre sonra pist dışına çıktı.
İlk dakikalarda Maximilian Götz peş peşe hızlı turlar attı ve 1:37.130'la ilk sıraya çıktı. Bu derece uzun süre zaman tablosunun en tepesinde yer aldı.
Son üç dakikaya girerken Daniel Juncadella 1:36.958 yaptı ve 1:37'nin altına inen ilk isim oldu. Fakat Alexander Albon ıslak zeminde son anlarda çok iyi bir tempo yakalayarak 1:36.773 yaptı ve ilk sıraya oturdu.
Son saniyelerde zaman tablosunda herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Albon kariyerinin ilk DTM pole pozisyonunu kazanmış oldu.
Juncadella'nın 0.185 saniye geride ikinci olduğu sıralama turlarında Marco Wittmann 0.283 saniye geride üçüncü ve seansın sürprizlerinden biri olan Michael Ammermüller dördüncü oldu.
Bu hafta sonu SSR Performance'ta özel davetle piste çıkan Ammermüller, Porsche'yi ikinci çizgiye oturtarak güçlü bir performans sergiledi.
Son bölümde derecesini geliştiremeyen Götz beşinci olurken, kendisiyle aynı turu atan Luca Stolz altıncı ve spinin ardından temiz tur atmakta zorlanan Kelvin van der Linde yedinci oldu.
İlk onu eski F1 pilotu Christian Klien, Mike Rocekenfeller ve Esteban Muth tamamladı.
Lawson sıralama turlarını ancak 11. sırada tamamlayabildi. Sheldon van der Linde ancak 16. olurken, Timo Glock 20. oldu.
Yarış TSI 14:30'da yapılacak.
Sıralama turları sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Alexander Albon
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|12
|1'36.773
|2
|Daniel Juncadella
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|11
|1'36.958
|0.185
|3
|Marco Wittmann
|BMW M6 GT3
|11
|1'37.056
|0.283
|4
|Michael Ammermüller
|Porsche 911 GT3 R
|11
|1'37.122
|0.349
|5
|Maximilian Götz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|12
|1'37.130
|0.357
|6
|Luca Stolz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|12
|1'37.130
|0.357
|7
|Kelvin vanderLinde
|Audi R8 LMS Evo
|11
|1'37.170
|0.397
|8
|Christian Klien
|McLaren 720S GT3
|10
|1'37.193
|0.420
|9
|Mike Rockenfeller
|Audi R8 LMS Evo
|12
|1'37.268
|0.495
|10
|Esteban Muth
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|12
|1'37.337
|0.564
|11
|Liam Lawson
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|12
|1'37.429
|0.656
|12
|Vincent Abril
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|9
|1'37.440
|0.667
|13
|Philip Ellis
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|12
|1'37.466
|0.693
|14
|Arjun Maini
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|12
|1'37.489
|0.716
|15
|Christopher Haase
|Audi R8 LMS Evo
|10
|1'37.606
|0.833
|16
|Sheldon Linde
|BMW M6 GT3
|11
|1'37.631
|0.858
|17
|Maximilian Buhk
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|9
|1'37.634
|0.861
|18
|Nico Müller
|Audi R8 LMS Evo
|10
|1'37.664
|0.891
|19
|Hubert Haupt
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|11
|1'37.923
|1.150
|20
|Timo Glock
|BMW M6 GT3
|12
|1'37.932
|1.159
|21
|Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|12
|1'37.940
|1.167
|22
|Markus Winkelhock
|Audi R8 LMS Evo
|9
|1'37.988
|1.215
|23
|Esmee Hawkey
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|12
|1'38.041
|1.268
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