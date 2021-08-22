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DTM / Nurburgring Sıralama turları raporu

Nurburgring DTM: Albon yağmur altında ilk DTM pole pozisyonunu kazandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Nurburgring'de gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde pole pozisyonu Alexander Albon'un oldu.

Nurburgring DTM: Albon yağmur altında ilk DTM pole pozisyonunu kazandı

DTM'de Nürburgring'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesi sıralama turları, yağmur altında geçti.

20 dakika üzerinden gerçekleştirilen bu sıralama turlarına sürücüler yağmur lastikleriyle başladılar.

Pist epey ıslaktı ve sürücüler pistte kalmakta zorlandılar. Sıralama turlarının daha ilk dakikalarında şampiyona lideri Kelvin van der Linde ile Liam Lawson arasında temas yaşandı. Bu temasın ardından Van der Linde spin attı. Lawson yola devam etse de kısa bir süre sonra pist dışına çıktı.

İlk dakikalarda Maximilian Götz peş peşe hızlı turlar attı ve 1:37.130'la ilk sıraya çıktı. Bu derece uzun süre zaman tablosunun en tepesinde yer aldı.

Son üç dakikaya girerken Daniel Juncadella 1:36.958 yaptı ve 1:37'nin altına inen ilk isim oldu. Fakat Alexander Albon ıslak zeminde son anlarda çok iyi bir tempo yakalayarak 1:36.773 yaptı ve ilk sıraya oturdu.

Son saniyelerde zaman tablosunda herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Albon kariyerinin ilk DTM pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Juncadella'nın 0.185 saniye geride ikinci olduğu sıralama turlarında Marco Wittmann 0.283 saniye geride üçüncü ve seansın sürprizlerinden biri olan Michael Ammermüller dördüncü oldu.

Bu hafta sonu SSR Performance'ta özel davetle piste çıkan Ammermüller, Porsche'yi ikinci çizgiye oturtarak güçlü bir performans sergiledi.

Son bölümde derecesini geliştiremeyen Götz beşinci olurken, kendisiyle aynı turu atan Luca Stolz altıncı ve spinin ardından temiz tur atmakta zorlanan Kelvin van der Linde yedinci oldu.

İlk onu eski F1 pilotu Christian Klien, Mike Rocekenfeller ve Esteban Muth tamamladı.

Lawson sıralama turlarını ancak 11. sırada tamamlayabildi. Sheldon van der Linde ancak 16. olurken, Timo Glock 20. oldu.

Yarış TSI 14:30'da yapılacak.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark
1 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 12 1'36.773  
2 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 11 1'36.958 0.185
3 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 11 1'37.056 0.283
4 Michael Ammermüller Porsche 911 GT3 R 11 1'37.122 0.349
5 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 12 1'37.130 0.357
6 Germany Luca Stolz Mercedes-AMG GT3 Evo 12 1'37.130 0.357
7 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 11 1'37.170 0.397
8 Austria Christian Klien McLaren 720S GT3 10 1'37.193 0.420
9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 12 1'37.268 0.495
10 Belgium Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 12 1'37.337 0.564
11 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 12 1'37.429 0.656
12 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 9 1'37.440 0.667
13 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 12 1'37.466 0.693
14 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 12 1'37.489 0.716
15 Germany Christopher Haase Audi R8 LMS Evo 10 1'37.606 0.833
16 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 11 1'37.631 0.858
17 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 9 1'37.634 0.861
18 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 10 1'37.664 0.891
19 Germany Hubert Haupt Mercedes-AMG GT3 Evo 11 1'37.923 1.150
20 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 12 1'37.932 1.159
21 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 12 1'37.940 1.167
22 Germany Markus Winkelhock Audi R8 LMS Evo 9 1'37.988 1.215
23 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 12 1'38.041 1.268
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