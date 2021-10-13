Marko: "Van der Linde'nin bir yarıştan men edilmesi gerekiyordu"

Lawson, pole pozisyonundan başladığı yarışta iyi bir başlangıç yaptı ve ilk frenleme bölgesinde iç çizgiyi kapattı. Ancak Van der Linde çok geç frenle riskli bir hamle yaparak virajı kesti. Böylelikle kendisiyle beraber Lawson'ı da pist dışına götürmüş oldu.

Temasın ardından Lawson'ın Ferrari'sinde büyük hasar oluştu ve Maximilian Gotz, yarışı kazanıp Lawson'ın üç puan önünde şampiyon oldu.

Motorsport-Total.com'a konuşan Marko, "Bu, Kelvin van der Linde tarafından yapılan tamamen beyinsizce bir hamleydi ve ilk kez olan bir şey de değildi. Hockenheim'da Liam'a arkadan vurdu. Tekrarları seyrettim, daha sonra Mercedes'e de vurmak istedi. Böyle bir adam men edilmeli."

"DTM'de bir ceza puanı sistemi olmalı."

"Bana göre bu, son derece sportmenlik dışı bir davranış ve bence buna göre cezalandırılması gerekiyor."

"Men edilmeli. Formula 1'deki ceza puanı sistemiyle o kadar çok puan alırdı ki otomatik olarak men edilirdi." dedi.

Van der Linde, Lawson'a yaptığı hareketten değil, ikinci virajda pist dışına çıktığı ve güvenli olmayan şekilde piste döndüğü için zaman cezası aldı. Hakemler hamlede kasıt olmadığı için bir cezaya gerek olmadığını düşündüler.

Cezayla ilgili düşünceleri sorulan Marko, "Eğer bunda kasıt yoksa, demek ki yarış direktörünün böyle bir şampiyonayı yönetecek kabiliyeti yok. Çünkü böyle bir yanlış değerlendirme olmaz." dedi.

Lawson'ın şampiyonadaki avantajı o kadar fazlaydı ki eğer Norisring yarışında puan alamasaydı bile şampiyon olabilirdi. Ancak Mercedes, hem Lucas Auer hem de Philip Ellis'e takım emri verdi ve durum değişti. Bu ikilinin önüne geçmesiyle Gotz, 25 puan aldı ve 22 puanlık farkı kapatıp, şampiyon oldu.

Şampiyonun takım emriyle belirlenmesini değerlendiren Marko, "Sezon için çok görkemli bir son olmadı."

"Liam aracını iki kez pole pozisyonuna yerleştirdi ve onun için her şey iyi gidiyordu. Bu olay nedeniyle gerçekten çok incinmişti." dedi.

DTM'in patronu Gerhard Berger, van der Linde'nin agresif tarzının, sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu iyi işi mahvettiğini ve şampiyonluğu bu sebeple Gotz'a kaybettiğini söyledi.

Berger, "Lawson şampiyon olabilirdi. İyi başladı ve açık ara öndeydi. İlk virajı döndü ve Kelvin sebebi ne olursa olsun onun aracına doğru sürdü. Bu, Kelvin ve Liam'a sormanız gereken bir şey fakat Liam o ana kadar iyi bir konumdaydı."

"Bence Kelvin'in son birkaç yarıştaki agresifliği, kendisine şampiyonluğa mâl olmuş olabilir çünkü bu şampiyonayı kazanmak için iyi bir pozisyondaydı. Fakat çok fazla hata bir araya geldi." dedi.