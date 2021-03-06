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DTM / Son dakika

Abt, 2021 DTM sezonu için Rockenfeller ve van der Linde ile anlaştı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Mike Rockenfeller ve Kelvin van der Linde, 2021 DTM sezonunda Abt Audi takımı yarışacaklar.

Abt, 2021 DTM sezonu için Rockenfeller ve van der Linde ile anlaştı

Rockenfeller, 2007'den beri DTM'de düzenli olarak yer alıyor ve bu dönemde 193 yarışa çıkarken, 6 galibiyet , 32 podyum ve 2013 sürücüler şampiyonluğunu kazandı.

Alman sürücü, DTM kariyerinin çoğunu Audi Sport Phoenix ile geçirdi, ancak şimdi 2011'de ilk seri galibiyetini aldığı Abt takımına geri dönecek.

Bu yıl DTM'de üst üste 15. sezonuna çıkan olan 37 yaşındaki sürücü, "Abt, DTM'de kalıcı bir ekip ve özel bir ekip. Her zaman şampiyonluk için yarışabileceklerini ve benzersiz bir motivasyonları olduğunu gösterdiler."

"Bence şimdi yeniden birlikte yarışıyor olmamız gerçekten harika. Yeni DTM sezonu için heyecanlıyım ve gerçekten iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Van der Linde ise DTM'e bir çaylak olacak katılacak. Bununla beraber Güney Afrikalı sürücü, Avrupa'daki GT3 yarışında son derece başarılı oldu ve 2017'de Nurburgring 24 Saat'i, sonrasında da ADAC GT Masters şampiyonluğunu kazandı.

Geçen yıl BMW ile DTM'de yarışan Sheldon'ın kardeşi Kelvin, "Benim için DTM'de yarışmak bir hayalin gerçekleşmesi ve bu fırsatın verildiği için çok minnettarım. R8 LMS'yi çok iyi biliyorum, bu nedenle DTM'in bu heyecan verici noktasında orada olmak benim için harika." dedi.

Abt, bu yıl DTM'de iki Audi R8 LMS ile yarışacak ve Alman üretici ile uzun süredir devam eden ilişkisini sürdürecek.

Hem Rockenfeller hem de van der Linde Abt ekibiyle zaten vakit geçirdiler ve önümüzdeki hafta Vallelunga'da R8 LMS'yi test edecekler.

2021 DTM sezonu, Hockenheim ve Lausitzring'de yapılacak iki ayrı testin ardından 19-20 Haziran'da Monza'da başlayacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Pilotlar Kelvin vanderLinde , Mike Rockenfeller
Takımlar ABT Motorsport
Editör Rachit Thukral

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