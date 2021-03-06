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DTM / Son dakika

Paffett, Mercedes ile DTM'e geri dönebilir

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

İki kez DTM şampiyonu Gary Paffett, 2021'de Mercedes'in müşterisi Mucke Motorsport ekibiyle DTM'e dönebilir.

Paffett, Mercedes ile DTM'e geri dönebilir

Motorsport.com, 39 yaşındaki sürücünün bu yıl Mücke Motorsport ile beraber DTM'e dönmeye hazırlandığını öğrendi.

Paffett’in geri dönüşünün arkasındaki temel gücün, birkaç aydır DTM'nin seri partneri olan ve aynı zamanda 2023 DTM Electric projesinde DTM'le birlikte çalışan Schaeffler Group olduğuna inanılıyor.

Hem Schaeffler hem de DTM projesinde kendileriyle çalışan Paravan, Mücke ile birlikte bir Mercedes-AMG GT3 kullanmak ve direksiyona çekici bir isim geçirmek istiyorlar. Bu isim de Paffett olacak.

İngiliz sürücü DTM'de fabrikada Mercedes sürücüsü olarak üst üste 15 sezon mücadele etti ve toplamda iki galibiyet alırken, 23 de yarış kazandı.

Paffett’in geri dönüş şansı, Schaeffler-Paravan’ın eski HWA çalışanı Hubert Hugle’ı göreve getirmesiyle daha da arttı.

Hugle, birkaç yıldır HWA'da teknoloji departmanından sorumluydu ve aynı zamanda DTM Geliştirme Direktörü olarak görev yaptı. Bundan ötürü de 2018'den, Mercedes'in seriden ayrıldığı güne kadar Paffett'la çalıştı.

Paffett’in dönüşü, üç kez şampiyon Rene Rast’ı Formula E’ye kaybeden DTM patronu Gerhard Berger’in de işine yarayabilir

Dün Abt'ın Mike Rockenfeller ve Kelvin van der Linde ile anlaştığı açıklanmıştı. Bu, seride en az iki eski DTM şampiyonu olacağını gösteriyor.

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Muller, 2021 DTM sezonunda Team Rosberg adına yarışacak

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Pilotlar Gary Paffett
Editör Sven Haidinger

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