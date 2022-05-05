Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / De Vries, Gen3 Formula E araçlarının yeni zorluklarını anlattı
Formula E Haberler

ABT, Formula E'ye geri dönüyor

Abt Sportsline takımı, 2022-23 sezonu için Formula E'ye geri dönecek ve Gen3 dönemiyle serideki takımlar arasına katılacak.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
ABT, Formula E'ye geri dönüyor
Haberi dinle

Abt, başlangıçta Formula E'de Audi'nin fabrika takımı konumundaydı fakat Alman üretici, 2020-2021 sezonunun sonunda seriden ayrıldı. Abt da sporda devam etmeme kararı aldı.

Lucas di Grassi ile tarihteki ilk Formula E yarışını kazanan Abt, 2016-2017 sezonunda da Brezilyalı sürücü ile ilk şampiyonluğunu elde etti. İlk takımlar şampiyonluğu ise 2017-2018 sezonunda geldi.

Takım patronu Abt, "Formula E her zaman kalbimizde özel bir yere sahip oldu ve geri dönmek istediğimizi asla gizlemedik."

"Artık yeniden başlangıç konusunda kendi içerimizde karar verdiğimize göre, mevcut ve potansiyel ortaklarımızla görüşmelere başlamış durumdayız. Amaç hem pistte hem de pist dışında şampiyonluk için yarışabilecek güçlü bir takım kurmak." dedi.

Abt, gelecek sezon müşteri takımı olarak sporda yer alacak ve henüz güç ünitesi için kimseyle anlaşma imzalamadılar. Şu anda Gen3 için güç ünitesi üreten yedi üretici var. 

Abt'ınn dönüşüyle, önümüzdeki sezon gridde 12 takımı olacağı neredeyse kesinleşmiş oldu. Bu yılın sonunda seriden ayrılan Mercedes'in mevcut takımının yakında el değişmesi bekleniyor.

CEO Thomas Biermaier'e göre Abt, henüz herhangi bir sürücü ile anlaşmadı ancak adayların kim olduğu konusunda netti. Takım, daha önce birlikte çalıştığı Di Grassi ve Rene Rast'ı istiyor

Biermaier, "Çok net planlarımız var."

"Bir fabrika takımı olduğumuz önceki maceramızın aksine, muhtemelen daha güçsüz bir konumda başlayacağız. Bu nedenle kokpitte bize uygun olabilecek akıllı ve hızlı sürücülerin olması daha da önemli."

"İlk görüşmeler iyi geçti, takımı çabucak bir araya getireceğimizi düşünüyorum.” dedi.

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
De Vries, Gen3 Formula E araçlarının yeni zorluklarını anlattı
Önceki haber

De Vries, Gen3 Formula E araçlarının yeni zorluklarını anlattı
Yorumları görüntüle
Jake Boxall-Legge Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
De Vries, Gen3 Formula E araçlarının yeni zorluklarını anlattı Monaco ePrix
Formula E

De Vries, Gen3 Formula E araçlarının yeni zorluklarını anlattı

Sao Paulo, Formula E yarışı için seriyle anlaşma imzaladı
Formula E

Sao Paulo, Formula E yarışı için seriyle anlaşma imzaladı

Lotterer, Rowland ile kazasının ardından "acı" Monako Formula E yarışı için üzgün Monaco ePrix
Formula E

Lotterer, Rowland ile kazasının ardından "acı" Monako Formula E yarışı için üzgün

Daha fazlası
ABT Motorsport
DTM yıldızı Rast, Abt Audi ile seriye dönüyor
DTM

DTM yıldızı Rast, Abt Audi ile seriye dönüyor

Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak
DTM

Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak

Formula E şampiyonu Di Grassi, Abt ile ilk DTM yarışına çıkacak
DTM

Formula E şampiyonu Di Grassi, Abt ile ilk DTM yarışına çıkacak

Son Haberler

ABT, Formula E'ye geri dönüyor
Formula E Formula E

ABT, Formula E'ye geri dönüyor

De Vries, Gen3 Formula E araçlarının yeni zorluklarını anlattı
Formula E Formula E

De Vries, Gen3 Formula E araçlarının yeni zorluklarını anlattı

Sao Paulo, Formula E yarışı için seriyle anlaşma imzaladı
Formula E Formula E

Sao Paulo, Formula E yarışı için seriyle anlaşma imzaladı

Lotterer, Rowland ile kazasının ardından "acı" Monako Formula E yarışı için üzgün
Formula E Formula E

Lotterer, Rowland ile kazasının ardından "acı" Monako Formula E yarışı için üzgün

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.