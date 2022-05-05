ABT, Formula E'ye geri dönüyor

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Abt, başlangıçta Formula E'de Audi'nin fabrika takımı konumundaydı fakat Alman üretici, 2020-2021 sezonunun sonunda seriden ayrıldı. Abt da sporda devam etmeme kararı aldı.

Lucas di Grassi ile tarihteki ilk Formula E yarışını kazanan Abt, 2016-2017 sezonunda da Brezilyalı sürücü ile ilk şampiyonluğunu elde etti. İlk takımlar şampiyonluğu ise 2017-2018 sezonunda geldi.

Takım patronu Abt, "Formula E her zaman kalbimizde özel bir yere sahip oldu ve geri dönmek istediğimizi asla gizlemedik."

"Artık yeniden başlangıç konusunda kendi içerimizde karar verdiğimize göre, mevcut ve potansiyel ortaklarımızla görüşmelere başlamış durumdayız. Amaç hem pistte hem de pist dışında şampiyonluk için yarışabilecek güçlü bir takım kurmak." dedi.

Abt, gelecek sezon müşteri takımı olarak sporda yer alacak ve henüz güç ünitesi için kimseyle anlaşma imzalamadılar. Şu anda Gen3 için güç ünitesi üreten yedi üretici var.

Abt'ınn dönüşüyle, önümüzdeki sezon gridde 12 takımı olacağı neredeyse kesinleşmiş oldu. Bu yılın sonunda seriden ayrılan Mercedes'in mevcut takımının yakında el değişmesi bekleniyor.

CEO Thomas Biermaier'e göre Abt, henüz herhangi bir sürücü ile anlaşmadı ancak adayların kim olduğu konusunda netti. Takım, daha önce birlikte çalıştığı Di Grassi ve Rene Rast'ı istiyor.

Biermaier, "Çok net planlarımız var."

"Bir fabrika takımı olduğumuz önceki maceramızın aksine, muhtemelen daha güçsüz bir konumda başlayacağız. Bu nedenle kokpitte bize uygun olabilecek akıllı ve hızlı sürücülerin olması daha da önemli."

"İlk görüşmeler iyi geçti, takımı çabucak bir araya getireceğimizi düşünüyorum.” dedi.

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images