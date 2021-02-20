Aston Martin, 2021 DTM gridinde yer alabilir

Racing One patronu Martin Kohlhaas, DTM'nin GT3 döneminde gridde yer alabilmek adına hem Aston Martin hem de Ferrari ile görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Ekip, bu yılki Nurburgring Dayanıklılık Serisi (NLS) ve 24H Series'de, katılmayı planladığı bir çift Ferrari 488 GTE Evo'ya zaten sahip. Ancak Aston ile güçlerini birleştirmesi durumunda yaklaşık 500.000 Euro'ya mâl olacak bir Vantage satın almaları gerekecek.

Eğer bu hamle gerçeğe dönüşürse, 2019 sezonunun ardından DTM projesini sonlandıran Aston, 1 yıllık aradan sonra yeniden DTM'e dönmüş olacak.

Şu ana kadar gridde Audi, BMW, Mercedes, McLaren ve Ferrari markalarının temsil edileceği açıklandı. Eğer Aston da gelirse gridde altı farklı üretici yer almış olacak.

Kohlhaas, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Aston Martin belki de biraz daha fazla destek verebilir çünkü Almanya'da çok güçlü bir varlıkları yok."

"Ferrari'nin aksine, bize bütçeleri olan çok iyi sürücüler bile sağlayacaklar. Ancak DTM konusunu netleştirmek inanılmaz derecede zor."

"Biz bir Aston takımı değiliz. Her şeyden önce, diğer serilerde Aston Martin ile beraber çalışmamız gerekecek. Bu bulmacayı başka bir üreticiyle birleştirmek zor. Ferrari ile Aston Martin arasındaki şans şu anda yüzde 50'ye 50." dedi.

Kohlhaas ayrıca DTM ve DT World Challenge Europe arasında seçim yapmak zorunda kalacaklarını ve GT serisinin Nisan ayında başlayacak olmasından ötürü, DTM planlarına çabucak karar vermeleri gerektiğini söyledi.