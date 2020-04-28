Rast'a göre Audi'nin DTM'den çekilmesi "en kötü senaryo"

Audi yönetiminin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Formula E ve müşteri yarışlarına odaklanmak için 2020 sezonu sonrasında, yıllardır süren DTM programlarını kapatacaklarını söylendi. Koronavirüs pandemisinin de çekilmesinin temel nedenlerinden biri olduğunu belirtildi.

Audi’nin bu hamlesi ile beraber altı DTM sürücüsü ve üç WRT sürücüsü, bir sonraki sene koltuksuz kalabilir, ancak bu sürücüler Audi’nin motor sporları portföyünde bulunan başka serilere yerleştirilebilirler.

Buna ek olarak Audi'nin aldığı bu karar, DTM'nin varlığını tehdit edebilir. Çünkü serinin an itibariyle tek üreticisi olan BMW ile hayatta kalması mümkün değil.

Audi ile çıktığı son üç DTM şampiyonluğundan ikisini kazanan Rast, resmi duyurudan önce üreticinin kararı hakkında bilgilendirildiğini, ancak buna rağmen haberi algılamakta zorlandığını itiraf etti.

Twitch'te yaptığı yayında konuşan Rast şunları söyledi: "Bugün içine düştüğüm senaryo, aktif bir yarış sürücüsünün içinde olabileceği en kötü senaryo. Ancak motor sporlarına devam edeceğim ve edebileceğime de kesinlikle inanıyorum. Hangi formda olacağını ise göreceğiz."

“Bizim için sürpriz olmadı. Tabii ki birçok tartışma, söylenti ve korona krizi ile böyle bir şeyin olabileceği öngörülebilirdi. Ama zaten biliyor olsanız bile, olay gerçekleşince bunun farkına varmak biraz daha zor."

“2016 yılındaki doğum günümün sabahında, LMP1 projesinin bittiği hakkında aldığım çağrıyı hâlâ hatırlıyorum."

Rast sadece üç sezon boyunca DTM'de olmasına rağmen, 2003'te yarışmaya başladığı Formula BMW ADAC ile beraber seri ile yakın iletişim halindeydi.

"Tabii ki, çekilmenin benim için büyük bir etkisi var çünkü DTM her zaman hayatımın bir parçasıydı" dedi. "Yıllarca DTM'de geçirdim, sadece DTM'de değil, aynı zamanda padokta da sürdüm."

Rast açıklamasına şu şekilde devam etti: "Tabii ki çekilmenin benim için büyük bir etkisi var, çünkü DTM her zaman hayatımın bir parçası oldu. Yıllarımı DTM'de geçirdim, sadece DTM'de değil, aynı zamanda padokta da onlarla beraber bulundum."

"Bu 17 yıl önceydi ve o zaman ilk kez DTM'nin bir parçası oldum. O andan itibaren kariyerimin bir noktasında DTM'de yarışmayı hayal ettim. Daha da fazla şampiyonluk kazanmayı isterdim."

"Benim için DTM her zaman, Formula 1 ile beraber, alanındaki sürücüler için en yüksek seri olmuştur.

“Para verip yarışan sürücüler yoktu, herkes üst düzeydeydi, herkes Formula 1 devlerine ayak uydurabiliyordu. Hala büyük bir DTM hayranıyım, bu yüzden benim için zor bir gün."

Sven Haidinger tarafından ek haber yapılmıştır.