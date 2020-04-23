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DTM / Son dakika

Berger seyircisiz DTM yarışları konusunda geri adım attı

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Berger seyircisiz DTM yarışları konusunda geri adım attı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
23 Nis 2020 17:10

ITR başkanı Gerhard Berger, DTM yarışlarının seyircisiz yapılması ihtimalini gözden geçirdiğini, ancak bunun sadece 'bir şeyleri başlatmak' için yapılan bir hamle olacağını belirtti.

Berger bu ayın başlarında, Red Bull'un sahip olduğu Servus TV'ye yaptığı açıklamalarda, DTM yarışlarının seyircisiz yapması durumuna karşı çıkmıştı: "Müşterilerimize taraftarlar diyoruz. Ve taraftarlarımız orada değilse, hiçbir yarış yapılmayacak."

Bununla birlikte, bu açıklamadan beri hem Almanya hem de Belçika, toplu etkinlikleri koronavirüs salgını sebebiyle yasakladı ve DTM'in Temmuz'da Norisring'de yapılacak sezon başlangıcı ihtimalini riske soktu.

Berger, 2020 sezonunu başlatmak ve yürütebilecek bir yol olarak artık kapalı kapılar ardında yarışların yapılma ihtimalini kenara koymadığını, ancak önceliğinin seyircili bir yarış olacağını dile getirdi.

Auto Motor und Sport'a konuşan Berger, DTM'in taraftarlar olmadan yarış yapmayı düşünüp düşünmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: “Elbette, şu an elinizde bulunan her şeyi düşünmek zorundasınız.”

“Ama gelirimiz yarışla oluşuyor. Bu yüzden asıl amacımız her zaman taraftarların önünde yarışmak olmalıdır. 'Hayalet yarışı' sadece işleri başlatmanın bir yoludur.”

Berger, DTM’nin gelir modelinin ağırlıklı olarak bilet satışlarına dayandığını ve bu nedenle yarışları pistten izleyen seyircilerden gelen gelirin, Formula 1'in yaptığı gibi kolayca çöpe atılamayacağını açıkladı.

Berger, “Formula 1'in aksine modelimiz, yarış pistini kiraladığımız modele benziyor. Seyirci ve sponsorlardan elde edilen gelir, genel havuzumuza aktarılıyor."

“Formula 1 farklı çalışıyor. Yarış pistlerinden giriş ücreti alıyorlar, ve pistler ise bu parayı bilet satışları ve devlet yardımı ile telafi etmeleri gerekiyor. Seyirci geliri olmadan, organizatörler kendilerini yeniden finanse edemezler."

“Diğer tüm haklar Formula 1'e ait, belki de işler bundan sonrasında değişecektir. Bu kadar zor bir zamanda Liberty'nin, organizatörlerin gelirinden vazgeçmesi ve seyirci olmadan yarış yapabilmesi oldukça akla yatkın.”

Berger, pandemi durumunun ciddiyeti ile beraber  2020 sezonunun ne zaman başlayabileceğini tahmin etmenin zor olduğunu da ekledi.

DTM henüz, Avrupa'daki hükümetler tarafından açıklanan yeni tedbirler ışığında, yenilenmiş bir takvim yayınlamıyor. Ancak önceki takvim, başlangıçta planlanan 10 yarışın hepsini içeriyordu.

“Birkaç senaryo var. En iyi senaryoda sezona Temmuz ayında başlıyoruz. Tüm sezon boyunca 10 yarış da yapılacak. En kötü senaryo ise bu yıl yarışların yapılmaması."

“Bir Ağustos veya Eylül başlangıcı da göz önünde bulundurulabilir. Ancak Avrupa yarış pistlerindeki sıcaklıkların düşmesi nedeniyle Kasım ayının sonundan itibaren yarışmak mümkün olmayacak."

“Gerçek planlama herkes için çok zor, çünkü ne uzmanlar dünya çapında koronavirüsün gidişatını tahmin ediyor, ne de hükümetler kamusal yaşam için öngörülebilir bir şekilde önlemler alabiliyor. Ve vaka sayılarının gelişimine bağlı olarak her zaman bir şeyler değişebilir."

"Ayrıca sponsor ve destekleyici sözleşmelere de bağlı kalmamız lazım. Karışık bir durumun içerisindeyiz."

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Rachit Thukral

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