Audi takımları DTM'de bağımsız olarak yarışmayacak

Audi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yirmi yıllık sürenin ardından DTM programının fişini çekeceğini açıkladı. Böylelikle BMW tek üretici olarak kaldı ve serinin geleceği tehlikeye girdi.

Ancak, duyurudan kısa bir süre sonra Assen yarış organizatörü Lee van Dam, ITR'den Audi'nin takımlara Sınıf Bir motor tedarik etmeye devam edeceği konusunda bilgilendirildiğini iddia etti.

Van Dam, Motorsport.com'a şunları söyledi: “Pazartesi sabahı ITR'den beni aradılar ve 'Lee, saat 17.00'de çıkacak kötü bir haber var ama göründüğü kadar kötü değil. Aslında tıpkı Mercedes'in Formula 1'den fabrika takımını çekmesi, ancak Williams'a motor tedarik etmeye devam etmesi gibi. Bunu böyle görmelisiniz.' dediler."

Ancak Audi anlaşmalı ekipler, Ingolstadt merkezli markayla 2020'nin ötesinde motor tedariki konusunda hiçbir görüşme yapılmadığını söylediler.

Motorsport.com'a konuşan Abt takımı patronu Thomas Biermaier, "Audi'nin planı eğer bu olsaydı, muhtemelen ilk olarak kendi takımlarına söylerlerdi. Bu olmadı, bu yüzden hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Ama böyle bir olasılık varsa bunu analiz etmeliyiz." dedi.

Team Rosberg patronu Kimmo Liimatainen, Audi ile anlaşmaya varılabilse bile, takımların herhangi bir fabrika desteği olmadan şampiyonada yarışmasının çok pahalı olacağını söyledi..

Liimatainen, 2018'de ADAC Masters serisinde bağımsız bir takım yönetti ve Lamborghini Huracan GT3'le katıldıkları tek yılın ardından seriden çekildiler.

Liimatainen, "Bence bu çok zor. Rakamları henüz detaylı olarak incelemedim, ama bunun çok pahalı olduğunu söyleyebilirim."

“2018 GT Masters'ta Lamborghini GT3 ile yarışmamızın ne kadar pahalı olduğunu gördüm ve bu sadece GT3'tü. DTM daha da aşırı bir seri."

"DTM'in maliyetleri, cömert bir sponsorunuz yoksa çok yüksek. Ama bugün kimin cömert bir sponsoru var ki?"

“Tabii, bir şeyler bulabilirsiniz, ama sorulması gereken bir sonraki soru diğerlerinin de bir şeyler bulup bulamayacağı. Yani ortada bir seri olacak mı? Tek değil, bir seri olarak düşünmeliyiz." dedi.

Liimatainen'in sözleri, 2019'da DTM'de iki araçla yarışmak için yaklaşık beş milyon euro harcadığı düşünülen WRT müşteri takımının patronu Vincent Vosse tarafından da desteklendi.

Motorsport.com'a konuşan Vosse, "Sadece Audi'den bir araç alıp kullandığınızı söylemek kolay. Ama bunu kim ödüyor?"

"Motor muhtemelen bugünlerde DTM'deki en pahalı şey. Henüz çok yeni. Donmuş olmasına rağmen gelişimi sürüyor."

"Arkanızda motorun gelişimi ve sorunlarla ilgilenen, aynı zamanda masrafları üstlenen bir üretici yoksa, o zaman devam etmek imkansız. Bu, unutmamamız gereken önemli bir konu."

Bununla birlikte, Team Rosberg'den Liimatainen'e göre, WRT'nin finansal modeli bile 2021'de işe yaramayabilir, çünkü sürücüler gelecekte bir fabrika takımında sürüş cazibesi olmadan, birkaç milyon euro ödemeye yanaşmayabilir.

Liimatainen, "WRT'nin bağımsız olarak oldukça iyi şekilde çalıştığını gördük. Ama sorun şu ki, WRT'nin projesi, sürücülerin arzuları ve perspektifleri 'Eğer iyi bir iş yaparsam fabrika takımı sürücüsü olacağım!' olduğu için çalışıyor. Ama bu perspektif artık mevcut değil. Şimdi onlar için yine ilgi çekici olacak mı?" diye sordu.

Phoenix takım patronu Ernst Moser ise DTM'nin seriyi ayakta tutmak için nihayetinde mevcut araçlardan vazgeçmek zorunda kalacağını tahmin ediyor.

Motorsport.com'a konuşan Moser, "Ben bu şampiyonayı ve bu platformu canlı tutma şansı olduğunu düşünüyorum. Ama artık Class One (Sınıf Bir) araçlarıyla bunu yapmanın mümkün olduğunu sanmıyorum."

"Bu araçları satın alıp özel olarak çalıştırmanın oldukça yüksek maliyetleri olduğunu düşünüyorum. Bunun hakkında konuşmalıyız. Ama o zaman bile, maliyetler oldukça yüksek olabilir."

"BMW'nin bazı müşteri takımlarıyla uğraşmaya devam edebileceğini bile sanmıyorum. Bunu çok zor görüyorum. "dedi.

Ronald Vording