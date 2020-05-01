Öne çıkan etkinlikler
eSpor
R
eSpor
EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası
26 Nis
-
01 May
Amerika Rallisi devam ediyor . . .
R
eSpor
SRO E-Sport GT Series
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund II: Kanada
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund III: Fransa
03 May
-
03 May
Yarış:
1 gün
Tüm programı gör
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDŞ Raund I: Spa
30 May
-
30 May
Yarış:
29 gün
Tüm programı gör
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDŞ Raund II: Interlagos
06 Haz
-
06 May
Yarış:
36 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Postponed
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Almanya GP
Biletler
18 Haz
-
21 Haz
Canceled
R
MotoGP
Hollanda TT
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Canceled
WRC
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Son dakika

Audi takımları DTM'de bağımsız olarak yarışmayacak

paylaşım
yorumlar
Audi takımları DTM'de bağımsız olarak yarışmayacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sven Haidinger
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 May 2020 13:55

Audi DTM takımları, 2020 sonunda Alman üreticinin çekilmesinin ardından seride bağımsız olarak yarışmanın çok pahalı olacağı konusunda uyardılar.

Audi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yirmi yıllık sürenin ardından DTM programının fişini çekeceğini açıkladı. Böylelikle BMW tek üretici olarak kaldı ve serinin geleceği tehlikeye girdi.

Ancak, duyurudan kısa bir süre sonra Assen yarış organizatörü Lee van Dam, ITR'den Audi'nin takımlara Sınıf Bir motor tedarik etmeye devam edeceği konusunda bilgilendirildiğini iddia etti.

Van Dam, Motorsport.com'a şunları söyledi: “Pazartesi sabahı ITR'den beni aradılar ve 'Lee, saat 17.00'de çıkacak kötü bir haber var ama göründüğü kadar kötü değil. Aslında tıpkı Mercedes'in Formula 1'den fabrika takımını çekmesi, ancak Williams'a motor tedarik etmeye devam etmesi gibi. Bunu böyle görmelisiniz.' dediler."

Ancak Audi anlaşmalı ekipler, Ingolstadt merkezli markayla 2020'nin ötesinde motor tedariki konusunda hiçbir görüşme yapılmadığını söylediler.

Motorsport.com'a konuşan Abt takımı patronu Thomas Biermaier, "Audi'nin planı eğer bu olsaydı, muhtemelen ilk olarak kendi takımlarına söylerlerdi. Bu olmadı, bu yüzden hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Ama böyle bir olasılık varsa bunu analiz etmeliyiz." dedi.

Team Rosberg patronu Kimmo Liimatainen, Audi ile anlaşmaya varılabilse bile, takımların herhangi bir fabrika desteği olmadan şampiyonada yarışmasının çok pahalı olacağını söyledi..

Liimatainen, 2018'de ADAC Masters serisinde bağımsız bir takım yönetti ve Lamborghini Huracan GT3'le katıldıkları tek yılın ardından seriden çekildiler.

Liimatainen, "Bence bu çok zor. Rakamları henüz detaylı olarak incelemedim, ama bunun çok pahalı olduğunu söyleyebilirim."

“2018 GT Masters'ta Lamborghini GT3 ile yarışmamızın ne kadar pahalı olduğunu gördüm ve bu sadece GT3'tü. DTM daha da aşırı bir seri."

"DTM'in maliyetleri,  cömert bir sponsorunuz yoksa çok yüksek. Ama bugün kimin cömert bir sponsoru var ki?"

“Tabii, bir şeyler bulabilirsiniz, ama sorulması gereken bir sonraki soru diğerlerinin de bir şeyler bulup bulamayacağı. Yani ortada bir seri olacak mı? Tek değil, bir seri olarak düşünmeliyiz." dedi.

Liimatainen'in sözleri, 2019'da DTM'de iki araçla yarışmak için  yaklaşık beş milyon euro harcadığı düşünülen WRT müşteri takımının patronu Vincent Vosse tarafından da desteklendi.

Motorsport.com'a konuşan Vosse, "Sadece Audi'den bir araç alıp kullandığınızı söylemek kolay. Ama bunu kim ödüyor?" 

"Motor muhtemelen bugünlerde DTM'deki en pahalı şey. Henüz çok yeni. Donmuş olmasına rağmen gelişimi sürüyor."

"Arkanızda motorun gelişimi ve sorunlarla ilgilenen, aynı zamanda masrafları üstlenen bir üretici yoksa, o zaman devam etmek imkansız. Bu, unutmamamız gereken önemli bir konu."

Bununla birlikte, Team Rosberg'den Liimatainen'e göre, WRT'nin finansal modeli bile 2021'de işe yaramayabilir, çünkü sürücüler gelecekte bir fabrika takımında sürüş cazibesi olmadan, birkaç milyon euro ödemeye yanaşmayabilir.

Liimatainen, "WRT'nin bağımsız olarak oldukça iyi şekilde çalıştığını gördük. Ama sorun şu ki, WRT'nin projesi, sürücülerin arzuları ve perspektifleri 'Eğer iyi bir iş yaparsam fabrika takımı sürücüsü olacağım!' olduğu için çalışıyor. Ama bu perspektif artık mevcut değil. Şimdi onlar için yine ilgi çekici olacak mı?" diye sordu.

Phoenix takım patronu Ernst Moser ise DTM'nin seriyi ayakta tutmak için nihayetinde mevcut araçlardan vazgeçmek zorunda kalacağını tahmin ediyor.

Motorsport.com'a konuşan Moser, "Ben bu şampiyonayı ve bu platformu canlı tutma şansı olduğunu düşünüyorum. Ama artık Class One (Sınıf Bir) araçlarıyla bunu yapmanın mümkün olduğunu sanmıyorum."

"Bu araçları satın alıp özel olarak çalıştırmanın oldukça yüksek maliyetleri olduğunu düşünüyorum. Bunun hakkında konuşmalıyız. Ama o zaman bile, maliyetler oldukça yüksek olabilir."

"BMW'nin bazı müşteri takımlarıyla uğraşmaya devam edebileceğini bile sanmıyorum. Bunu çok zor görüyorum. "dedi.

Ronald Vording

Sonraki haber
Rast'a göre Audi'nin DTM'den çekilmesi "en kötü senaryo"

Önceki haber

Rast'a göre Audi'nin DTM'den çekilmesi "en kötü senaryo"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Rachit Thukral

DTM Sıradaki seans

Norisring

Norisring

10 Tem - 12 Tem

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1, 2020 sezonunu başlatmak için "biyosfer" planını açıkladı

1s
2
WEC

İzle: Schumacher'in Mercedes ile Spor Araç Şampiyonası'na girişi

3s
3
Formula 1

Ralf Schumacher: "Vettel sadece Mercedes'e gidecekse Ferrari'den ayrılmalı"

4
Formula 1

Hamilton: "En büyük rakibim kendim"

5
Formula 1

FIA, 'Pembe Mercedes'i kontrol etmek için Racing Point fabrikasını ziyaret etmiş!

Son Videolar

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor 02:37
DTM

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor

DTM'in elektrikli geleceği 01:47
DTM

DTM'in elektrikli geleceği

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti 02:35
DTM

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti 03:34
DTM

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti 03:46
DTM

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti

Son Haberler

Audi takımları DTM'de bağımsız olarak yarışmayacak
DTM

Audi takımları DTM'de bağımsız olarak yarışmayacak

Rast'a göre Audi'nin DTM'den çekilmesi "en kötü senaryo"
DTM

Rast'a göre Audi'nin DTM'den çekilmesi "en kötü senaryo"

Resmi: Audi, DTM'den çekiliyor
DTM

Resmi: Audi, DTM'den çekiliyor

Berger seyircisiz DTM yarışları konusunda geri adım attı
DTM

Berger seyircisiz DTM yarışları konusunda geri adım attı

Rast: “Kubica, DTM’de zorlu bir öğrenme süreciyle karşılaşacak”
DTM

Rast: “Kubica, DTM’de zorlu bir öğrenme süreciyle karşılaşacak”

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.