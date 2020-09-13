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DTM / Nurburgring / Sıralama turları raporu

DTM Nurburgring: Pole pozisyonu Müller'in!

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DTM Nurburgring: Pole pozisyonu Müller'in!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Nürburgring'de gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Audi sürücüsü Nico Müller'in oldu.

Audi, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen tüm yarışlarda baskın şekilde en iyi üreticiydi ve bu performans Nürburgring'de devam etti.

Nico Müller, pole pozisyonundan başladığı ilk yarışta galibiyete uzanmayı başarmıştı. İsviçreli pilot ikinci sıralama turlarında da yine üstün bir performans sergiledi.

Müller 1:46.958'lik zaman turuyla, Robin Firjns'ın 0.138 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Frijns'ın 0.107 saniye gerisinde Rene Rast yer aldı. Mike Rockenfeller dördüncü, Loic Duval beşinci ve Jamie Green altıncı oldu. Böylelikle ilk altı Audi sürücülerinden oluştu.

Sheldon van der Linde en iyi BMW sürücüsü olarak yedinci oldu.

İlk onu Jonathan Aberdein, Robert Kubica ve Marco Wittmann tamamladı.

Kubica, dokuzuncu olduğu seansta bu yılki en iyi sıralama turlarından bir tanesini geçirmiş oldu.

Yarış TSI 14:30'da TRT Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara km/s
1 51 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 9 1'46.958     152.874
2 4 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 9 1'47.096 0.138 0.138 152.677
3 33 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 10 1'47.203 0.245 0.107 152.525
4 99 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 9 1'47.400 0.442 0.197 152.245
5 28 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 10 1'47.463 0.505 0.063 152.156
6 53 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 10 1'47.690 0.732 0.227 151.835
7 31 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 9 1'47.719 0.761 0.029 151.794
8 27 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 9 1'47.736 0.778 0.017 151.770
9 8 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 9 1'47.861 0.903 0.125 151.595
10 11 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 10 1'47.862 0.904 0.001 151.593
11 25 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 10 1'47.868 0.910 0.006 151.585
12 16 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 9 1'47.880 0.922 0.012 151.568
13 22 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 10 1'48.283 1.325 0.403 151.004
14 13 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 9 1'48.453 1.495 0.170 150.767
15 10 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 10 1'48.580 1.622 0.127 150.591
16 62 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 10 1'48.898 1.940 0.318 150.151
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Nürburgring DTM: Müller ilk yarışı rahat şekilde kazandı

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Nurburgring
Alt-etkinlik Sıralama turları 2
Lokasyon Nürburgring
Pilotlar Nico Müller , René Rast , Robin Frijns
Takımlar Audi Sport Team Abt , Audi Sport Team Rosberg
Editör Francesco Corghi

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