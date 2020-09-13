DTM Nurburgring: Pole pozisyonu Müller'in!

Audi, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen tüm yarışlarda baskın şekilde en iyi üreticiydi ve bu performans Nürburgring'de devam etti.

Nico Müller, pole pozisyonundan başladığı ilk yarışta galibiyete uzanmayı başarmıştı. İsviçreli pilot ikinci sıralama turlarında da yine üstün bir performans sergiledi.

Müller 1:46.958'lik zaman turuyla, Robin Firjns'ın 0.138 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Frijns'ın 0.107 saniye gerisinde Rene Rast yer aldı. Mike Rockenfeller dördüncü, Loic Duval beşinci ve Jamie Green altıncı oldu. Böylelikle ilk altı Audi sürücülerinden oluştu.

Sheldon van der Linde en iyi BMW sürücüsü olarak yedinci oldu.

İlk onu Jonathan Aberdein, Robert Kubica ve Marco Wittmann tamamladı.

Kubica, dokuzuncu olduğu seansta bu yılki en iyi sıralama turlarından bir tanesini geçirmiş oldu.

Yarış TSI 14:30'da TRT Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Seans sonucu: