DTM Nurburgring: Pole pozisyonu Müller'in!
Nürburgring'de gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Audi sürücüsü Nico Müller'in oldu.
Audi, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen tüm yarışlarda baskın şekilde en iyi üreticiydi ve bu performans Nürburgring'de devam etti.
Nico Müller, pole pozisyonundan başladığı ilk yarışta galibiyete uzanmayı başarmıştı. İsviçreli pilot ikinci sıralama turlarında da yine üstün bir performans sergiledi.
Müller 1:46.958'lik zaman turuyla, Robin Firjns'ın 0.138 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Frijns'ın 0.107 saniye gerisinde Rene Rast yer aldı. Mike Rockenfeller dördüncü, Loic Duval beşinci ve Jamie Green altıncı oldu. Böylelikle ilk altı Audi sürücülerinden oluştu.
Sheldon van der Linde en iyi BMW sürücüsü olarak yedinci oldu.
İlk onu Jonathan Aberdein, Robert Kubica ve Marco Wittmann tamamladı.
Kubica, dokuzuncu olduğu seansta bu yılki en iyi sıralama turlarından bir tanesini geçirmiş oldu.
Yarış TSI 14:30'da TRT Sport 2'den canlı yayınlanacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|51
|Nico Müller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|9
|1'46.958
|152.874
|2
|4
|Robin Frijns
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|9
|1'47.096
|0.138
|0.138
|152.677
|3
|33
|René Rast
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|10
|1'47.203
|0.245
|0.107
|152.525
|4
|99
|Mike Rockenfeller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|9
|1'47.400
|0.442
|0.197
|152.245
|5
|28
|Loic Duval
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|10
|1'47.463
|0.505
|0.063
|152.156
|6
|53
|Jamie Green
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|10
|1'47.690
|0.732
|0.227
|151.835
|7
|31
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|9
|1'47.719
|0.761
|0.029
|151.794
|8
|27
|Jonathan Aberdein
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|9
|1'47.736
|0.778
|0.017
|151.770
|9
|8
|Robert Kubica
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|9
|1'47.861
|0.903
|0.125
|151.595
|10
|11
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|10
|1'47.862
|0.904
|0.001
|151.593
|11
|25
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|10
|1'47.868
|0.910
|0.006
|151.585
|12
|16
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|9
|1'47.880
|0.922
|0.012
|151.568
|13
|22
|Lucas Auer
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|10
|1'48.283
|1.325
|0.403
|151.004
|14
|13
|Fabio Scherer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|9
|1'48.453
|1.495
|0.170
|150.767
|15
|10
|Harrison Newey
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|10
|1'48.580
|1.622
|0.127
|150.591
|16
|62
|Ferdinand Habsburg
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|10
|1'48.898
|1.940
|0.318
|150.151
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM
|Etkinlik
|Nurburgring
|Alt-etkinlik
|Sıralama turları 2
|Lokasyon
|Nürburgring
|Pilotlar
|Nico Müller , René Rast , Robin Frijns
|Takımlar
|Audi Sport Team Abt , Audi Sport Team Rosberg
|Editör
|Francesco Corghi