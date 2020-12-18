Çalışanlarını işten çıkaran Audi takımları, DTM'den ayrılma iddialarını reddettiler

Phoenix, Rosberg ve Abt, 2020 sezonunun ardından Alman markanın seriden çekilmesi ile beraber Audi fabrika desteklerini kaybettiler.

DTM'in gelecek sene müşteri GT3 serisine döneceği göz önüne alındığında, geçmişte üretici fonlamasına sahip olmalarının ardından, tüm takımlar şu anda kendi bütçelerini oluşturma fırsatına sahipler.

Mercedes müşterisi GruppeM ve Britanya GT takımı 2 Seas Motorsport, DTM'e giriş yapacak olan yeni takımlardan ikisi olurken, her ne kadar diğer DTM takımları da seriye ilgi gösterse de sadece Abt gelecek seneki yerini sabitleyen takım oldu.

Hem Phoenix hem de Rosberg'in çalışanlarının işten çıkarılmasının ardından, her iki takımın birden gelecek sene DTM'de yarışmama spekülasyonları ortaya çıktı.

Ancak hem Phoenix hem de Rosberg, üretici desteği almadıkları için daha tasarruflu bir operasyona geçeceklerini ve GT3 kuralları altındaki DTM'e girişi gözden geçirdiklerini söylediler.

Team Rosberg takım patronu Liimatainen şunları söyledi: "Bazı durumlarda insanları işten çıkardığımız doğru. Bu tür şeyler hiçbir zaman hoş değildir, ancak zaman değişiyor."

"Bu, DTM yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Sadece DTM takımını bir fabrika takımı formunda götürmeye devam edemeyiz."

"Audi bizden belirli bir yapı istedi ve bu yapının uygulanabilir olduğu konusunda emin oldukar. Eğer GT3 DTM gelecek sene iş yapacaksa - ki yapacağından oldukça eminim - o zaman takımın daha efektif ve daha küçük olması gerekiyor."

Moser ise şunları söyledi: "Kış aylarında bütçeyi kısmamız lazım. Bu sebeple bazı çalışanlarımızla ilişiğimizi kesmemiz gerekti. Ancak bu da tamamen kendi kendine olan bir durum oldu. Bazıları işten ayrılmak istedi, diğerleri ise başka bir yere gitti. Bunu oldukça sorumlu bir şekilde yapmaya çalıştık."

Takımlar, gelecek senenin yeni sportif ve teknik kural kitapçığını almadıkları için, bir DTM takımının kaç ekip üyesine ihtiyaç duyduğu konusu hâlâ bilinmezliğini koruyor. Ancak pit ekibinin toplam 9 kişiden 6 kişiye indirileceği netleşen bilgiler arasında.