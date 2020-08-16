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DTM / Lausitzring / Sıralama turları raporu

DTM Lausitzring: Frijns yine pole pozisyonunu kazandı

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DTM Lausitzring: Frijns yine pole pozisyonunu kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Ağu 2020 09:49

Lausitzring'de gerçekleştirilecek DTM yarışı öncesinde pole pozisyonu Robin Firjns'ın oldu.

Lausitzring'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde 20 dakikalık sıralama seansı yapıldı ve ilk denemelerin ardından Nico Müller 1:16.032 yaparak zirveye yerleşmeyi başardı.

Son bölümde sürücüler ikinci denemeleri için piste çıktılar ve Rene Rast 1:15.911 ile geçici olarak pole pozisyonunu eline geçirdi.

Ancak son bölümde dereceler gelişmeye devam etti ve Frijns, 1:15.787 yaparak pole pozisyonunu kazandı.

Müller son zaman turunda 1:15.852 yaptı ve sadece 0.065 saniye geride ikinci oldu.

Rast ise 0.124 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Audi'nin diğer sürücüleri Ferdinand Habsburg, Loic Duval ve Mike Rockenfeller ilk altıyı tamamlayan sürücüler oldular.

İlk dokuzdaki tek BMW sürücüsü olan Marco Wittmann 1:16.316 ile yedinci olurken, Harrison Newey sekizinci, Jamie Green dokuzuncu ve Sheldon van der Linde onuncu oldu.

Böylelikle ilk onda sekiz Audi ve iki BMW sürücüsü yer aldı.

Robert Kubica 1:17.187 ile sonuncu oldu.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Araç Zaman Fark km/s
1 4 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'15.787   202.119
2 51 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'15.852 0.065 201.945
3 33 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'15.911 0.124 201.788
4 62 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'16.124 0.337 201.224
5 28 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'16.236 0.449 200.928
6 99 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'16.278 0.491 200.818
7 11 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 1'16.316 0.529 200.718
8 10 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'16.361 0.574 200.599
9 53 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'16.380 0.593 200.549
10 31 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 1'16.477 0.690 200.295
11 25 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 1'16.532 0.745 200.151
12 16 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 1'16.597 0.810 199.981
13 13 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'16.634 0.847 199.885
14 27 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 1'16.717 0.930 199.668
15 22 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 1'16.720 0.933 199.661
16 8 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 1'17.187 1.400 198.453
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Lausitzring DTM: Müller kazandı, BMW ilk podyumunu aldı

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Lausitzring
Alt-etkinlik Sıralama turları 2
Lokasyon EuroSpeedway Lausitz
Pilotlar Nico Müller , René Rast , Robin Frijns
Takımlar ART Grand Prix , Audi Sport Team Abt , Audi Sport Team Rosberg , Audi Sport Team WRT , BMW Team RBM Şimdi al , BMW Team RMG Şimdi al , Phoenix Racing , BMW Team RMR (virtual Team)
Editör Francesco Corghi

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