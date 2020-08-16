DTM Lausitzring: Frijns yine pole pozisyonunu kazandı

Lausitzring'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde 20 dakikalık sıralama seansı yapıldı ve ilk denemelerin ardından Nico Müller 1:16.032 yaparak zirveye yerleşmeyi başardı.

Son bölümde sürücüler ikinci denemeleri için piste çıktılar ve Rene Rast 1:15.911 ile geçici olarak pole pozisyonunu eline geçirdi.

Ancak son bölümde dereceler gelişmeye devam etti ve Frijns, 1:15.787 yaparak pole pozisyonunu kazandı.

Müller son zaman turunda 1:15.852 yaptı ve sadece 0.065 saniye geride ikinci oldu.

Rast ise 0.124 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Audi'nin diğer sürücüleri Ferdinand Habsburg, Loic Duval ve Mike Rockenfeller ilk altıyı tamamlayan sürücüler oldular.

İlk dokuzdaki tek BMW sürücüsü olan Marco Wittmann 1:16.316 ile yedinci olurken, Harrison Newey sekizinci, Jamie Green dokuzuncu ve Sheldon van der Linde onuncu oldu.

Böylelikle ilk onda sekiz Audi ve iki BMW sürücüsü yer aldı.

Robert Kubica 1:17.187 ile sonuncu oldu.

Seans sonucu: