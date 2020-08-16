DTM Lausitzring: Frijns yine pole pozisyonunu kazandı
Lausitzring'de gerçekleştirilecek DTM yarışı öncesinde pole pozisyonu Robin Firjns'ın oldu.
Lausitzring'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde 20 dakikalık sıralama seansı yapıldı ve ilk denemelerin ardından Nico Müller 1:16.032 yaparak zirveye yerleşmeyi başardı.
Son bölümde sürücüler ikinci denemeleri için piste çıktılar ve Rene Rast 1:15.911 ile geçici olarak pole pozisyonunu eline geçirdi.
Ancak son bölümde dereceler gelişmeye devam etti ve Frijns, 1:15.787 yaparak pole pozisyonunu kazandı.
Müller son zaman turunda 1:15.852 yaptı ve sadece 0.065 saniye geride ikinci oldu.
Rast ise 0.124 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Audi'nin diğer sürücüleri Ferdinand Habsburg, Loic Duval ve Mike Rockenfeller ilk altıyı tamamlayan sürücüler oldular.
İlk dokuzdaki tek BMW sürücüsü olan Marco Wittmann 1:16.316 ile yedinci olurken, Harrison Newey sekizinci, Jamie Green dokuzuncu ve Sheldon van der Linde onuncu oldu.
Böylelikle ilk onda sekiz Audi ve iki BMW sürücüsü yer aldı.
Robert Kubica 1:17.187 ile sonuncu oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|km/s
|1
|4
|Robin Frijns
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'15.787
|202.119
|2
|51
|Nico Müller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'15.852
|0.065
|201.945
|3
|33
|René Rast
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'15.911
|0.124
|201.788
|4
|62
|Ferdinand Habsburg
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'16.124
|0.337
|201.224
|5
|28
|Loic Duval
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'16.236
|0.449
|200.928
|6
|99
|Mike Rockenfeller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'16.278
|0.491
|200.818
|7
|11
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'16.316
|0.529
|200.718
|8
|10
|Harrison Newey
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'16.361
|0.574
|200.599
|9
|53
|Jamie Green
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'16.380
|0.593
|200.549
|10
|31
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'16.477
|0.690
|200.295
|11
|25
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'16.532
|0.745
|200.151
|12
|16
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'16.597
|0.810
|199.981
|13
|13
|Fabio Scherer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'16.634
|0.847
|199.885
|14
|27
|Jonathan Aberdein
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'16.717
|0.930
|199.668
|15
|22
|Lucas Auer
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'16.720
|0.933
|199.661
|16
|8
|Robert Kubica
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'17.187
|1.400
|198.453
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM
|Etkinlik
|Lausitzring
|Alt-etkinlik
|Sıralama turları 2
|Lokasyon
|EuroSpeedway Lausitz
|Pilotlar
|Nico Müller , René Rast , Robin Frijns
|Takımlar
|ART Grand Prix , Audi Sport Team Abt , Audi Sport Team Rosberg , Audi Sport Team WRT , BMW Team RBM Şimdi al , BMW Team RMG Şimdi al , Phoenix Racing , BMW Team RMR (virtual Team)
|Editör
|Francesco Corghi