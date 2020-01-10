Dakar 2020, 6. etap: Brabec farkı arttırdı, Price sorun yaşadı
Honda sürücüsü Ricky Brabec, 2020 Dakar Rallisi’nin ilk yarısını etap galibiyetiyle beraber lider tamamlarken, Toby Price son bölümde sorun yaşayıp durmak zorunda kaldı.
Honda, en rekabetçi motosiklet oldu ve rallinin resmi dinlenme günü öncesindeki son etapta tüm kontrol noktalarını lider geçti.
Etabın başlarında Jose Ignacio Cornejo ve Kevin Benavides liderlik için savaşıyorlardı. Ancak 200. kilometreden sonra ilk sıraya yerleşen Brabec, etabın sonuna kadar liderliğini korumayı başardı.
Benavides, Brabec’e çok yakındı ve son kontrol noktasında aralarında sadece 25 saniye vardı. Ancak mekanik bir sorunla yolda kalan Benavides, değerli zamanlar kaybetti ve böylece etabın galibi Brabec oldu.
Ayrıca Brabec’in genel klasmandaki ana rakibi Price da etabın son bölümünde sorun yaşadı ve yaklaşık sekiz dakika kaybetti.
Price, sorun yaşamadan önce de rakibinin çokça gerisindeydi ancak yaşadığı son olay, etap sonunda 16dk33sn geride kalmasına sebep oldu.
Avustralyalı sürücü genel klasmanda üçüncülüğe gerilerken, etabı dördüncü sırada tamamlayan Pablo Quintanilla ikinciliğe yükseldi. Cornejo dördüncü, Barreda ise beşinci sırada yer alıyor.
6. etabın ardından genel klasman (Motosiklet, ilk 10):
|Poz.
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman/Fark
|1
|
Ricky Brabec
|Honda
|23h43m17s
|2
|
Pablo Quintanilla
|Husqvarna
|20m56s
|3
|
Toby Price
|KTM
|25m39s
|4
|
Jose Ignacio Cornejo
|Honda
|25m41s
|5
|Joan Barreda
|Honda
|32m58s
|6
|
Matthias Walkner
|KTM
|33m39s
|7
|
Luciano Benavides
|KTM
|39m02s
|8
|
Skyler Howes
|Husqvarna
|1h04m50s
|9
|Stefan Svitko
|KTM
|1h07m49s
|10
|Franco Caimi
|Yamaha
|1h10m24s
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|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|Pilotlar
|Ricky Brabec
|Takımlar
|Monster Energy Honda Team
|Editör
|David Gruz
Dakar 2020, 6. etap: Brabec farkı arttırdı, Price sorun yaşadı
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
13:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
13:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
|
22:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
18:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
19:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
19:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
19:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
|
19:00
06:00
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