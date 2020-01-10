Dakar 2020, 6. etap: Brabec farkı arttırdı, Price sorun yaşadı

Honda, en rekabetçi motosiklet oldu ve rallinin resmi dinlenme günü öncesindeki son etapta tüm kontrol noktalarını lider geçti.

Etabın başlarında Jose Ignacio Cornejo ve Kevin Benavides liderlik için savaşıyorlardı. Ancak 200. kilometreden sonra ilk sıraya yerleşen Brabec, etabın sonuna kadar liderliğini korumayı başardı.

Benavides, Brabec’e çok yakındı ve son kontrol noktasında aralarında sadece 25 saniye vardı. Ancak mekanik bir sorunla yolda kalan Benavides, değerli zamanlar kaybetti ve böylece etabın galibi Brabec oldu.

Ayrıca Brabec’in genel klasmandaki ana rakibi Price da etabın son bölümünde sorun yaşadı ve yaklaşık sekiz dakika kaybetti.

Price, sorun yaşamadan önce de rakibinin çokça gerisindeydi ancak yaşadığı son olay, etap sonunda 16dk33sn geride kalmasına sebep oldu.

Avustralyalı sürücü genel klasmanda üçüncülüğe gerilerken, etabı dördüncü sırada tamamlayan Pablo Quintanilla ikinciliğe yükseldi. Cornejo dördüncü, Barreda ise beşinci sırada yer alıyor.

6. etabın ardından genel klasman (Motosiklet, ilk 10):

Poz. Sürücü Motosiklet Zaman/Fark 1 Ricky Brabec Honda 23h43m17s 2 Pablo Quintanilla Husqvarna 20m56s 3 Toby Price KTM 25m39s 4 Jose Ignacio Cornejo Honda 25m41s 5 Joan Barreda Honda 32m58s 6 Matthias Walkner KTM 33m39s 7 Luciano Benavides KTM 39m02s 8 Skyler Howes Husqvarna 1h04m50s 9 Stefan Svitko KTM 1h07m49s 10 Franco Caimi Yamaha 1h10m24s

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