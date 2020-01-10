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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 6. etap: Brabec farkı arttırdı, Price sorun yaşadı

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Dakar 2020, 6. etap: Brabec farkı arttırdı, Price sorun yaşadı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
10 Oca 2020 12:01

Honda sürücüsü Ricky Brabec, 2020 Dakar Rallisi’nin ilk yarısını etap galibiyetiyle beraber lider tamamlarken, Toby Price son bölümde sorun yaşayıp durmak zorunda kaldı.

Honda, en rekabetçi motosiklet oldu ve rallinin resmi dinlenme günü öncesindeki son etapta tüm kontrol noktalarını lider geçti.

Etabın başlarında Jose Ignacio Cornejo ve Kevin Benavides liderlik için savaşıyorlardı. Ancak 200. kilometreden sonra ilk sıraya yerleşen Brabec, etabın sonuna kadar liderliğini korumayı başardı.

Benavides, Brabec’e çok yakındı ve son kontrol noktasında aralarında sadece 25 saniye vardı. Ancak mekanik bir sorunla yolda kalan Benavides, değerli zamanlar kaybetti ve böylece etabın galibi Brabec oldu.

Ayrıca Brabec’in genel klasmandaki ana rakibi Price da etabın son bölümünde sorun yaşadı ve yaklaşık sekiz dakika kaybetti.

Price, sorun yaşamadan önce de rakibinin çokça gerisindeydi ancak yaşadığı son olay, etap sonunda 16dk33sn geride kalmasına sebep oldu.

Avustralyalı sürücü genel klasmanda üçüncülüğe gerilerken, etabı dördüncü sırada tamamlayan Pablo Quintanilla ikinciliğe yükseldi. Cornejo dördüncü, Barreda ise beşinci sırada yer alıyor.

6. etabın ardından genel klasman (Motosiklet, ilk 10):

Poz. Sürücü Motosiklet Zaman/Fark
1

United States Ricky Brabec

 Honda 23h43m17s
2

Chile Pablo Quintanilla

 Husqvarna 20m56s
3

Australia Toby Price

 KTM 25m39s
4

Chile Jose Ignacio Cornejo

 Honda 25m41s
5 Spain Joan Barreda Honda 32m58s
6

Austria Matthias Walkner

 KTM 33m39s
7

Argentina Luciano Benavides

 KTM 39m02s
8

United States Skyler Howes

 Husqvarna 1h04m50s
9 Slovakia Stefan Svitko KTM 1h07m49s
10 Argentina Franco Caimi Yamaha 1h10m24s

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 6: Ha'il - Riyadh
Pilotlar Ricky Brabec
Takımlar Monster Energy Honda Team
Editör David Gruz

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 6: Ha'il - Riyadh sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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