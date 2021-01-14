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Dakar / Dakar / Son dakika

Dakar'ın 11. etabında Barreda'nın benzini bitti

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Dakar'ın 11. etabında Barreda'nın benzini bitti
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Honda sürücüsü Joan Barreda, Perşembe günü yapılan 11. etapta benzininin bitmesi nedeniyle Dakar Rallisi'nde yarış dışı kaldı.

Barreda, 464 km uzunluğundaki kısaltılmış Al Ula-Yanbu etabına genel klasmana dördüncü sırada, Honda takım arkadaşı Kevin Benavides'in 15 dakika 40 saniye arkasında girmişti.

Etaba ikinci sırada başlayan İspanyol pilot, yolu açan takım arkadaşı Ricky Brabec'i hızlı bir şekilde yakalayıp geride bıraktı ve 127 km noktası öncesinde iki dakikalık bir fark açtı.

215. km'de olan bir sonraki ölçüm noktasında Barreda, en yakın rakibi KTM pilotu Sam Sunderland'in yedi dakika önünde, Brabec'in 12 dakika önünde yer alıyordu.

Ancak sonrasında anlaşıldı ki bu fark, Barreda'nın 174. km'de olan zorunlu yakıt alma noktasında durmayarak yola devam etmesi nedeniyle oluştu.

Dakar kurallarına göre yakıt alma noktası, 20 dakikalık bir etkisizleştirme aralığı yaratıyor, bu da katılımcıların final zamanından otomatik olarak düşülüyor.

 

Başlangıçtan 267 km sonrasında Barreda'nın yakıtı bitti ve böylece İspanyol pilot, motosiklet klasmanındaki son katılımı olabileceğini düşündüğü yarışta ilk Dakar galibiyetini alma fırsatını kaçırdı.

Eğer Barreda yakıtı bitmeden yola devam edebilseydi bile galibiyet umutlarını tüketebilecek olan sert bir ceza ile karşı karşıya kalabilirdi.

Genel klasmanda ise Honda, Dakar'ı kazanmaya doğru ilerliyor ve ve Benavides ise Cuma günkü final etabından önce genel klasman liderliğini artırmak için iyi bir konumda duruyor.

306 km ölçüm noktasında Benavides, Sunderland'in üç dakika gerisinde olmasına rağmen, sadece 51 saniye önünde başladığı Brabec'in altı dakika önünde bulunmaktaydı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Joan Barreda
Takımlar Monster Energy Honda Team
Editör Sergio Lillo

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