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Alonso: "Şimdiye kadarki en iyi etabımdı"

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Alonso: "Şimdiye kadarki en iyi etabımdı"
9 Oca 2020 17:30

Fernando Alonso beşinci etapta şimdiye kadarki en iyi performansını sergilediğini söyledi.

Fernando Alonso bugün gerçekleştirilen beşinci etapta güçlü bir performans sergiledi ve yedinci olarak iyi bir iş yaptı.

Özellikle son bölümde harika bir yükseliş gerçekleştiren Alonso, tecrübeli isimleri geride bıraktı ve bunun şimdiye kadarki en iyi etabı olduğunu söyledi.

"Ritim olarak bakarsak, Fas'taki, Arabistan'daki ve Dakar'daki etaplar arasından şimdiye kadarki en iyisiydi. Başlangıçta yaşadığımız pek çok problem olmasaydı dördüncü olabilirdik. Talihsiz anlarda iki patlak oluştu. Bu yüzden kumlu bölgeye girdiğimizde liderlerden sekiz dakika uzaktaydık ve orada hızın gayet iyi olduğunu düşünüyorum."

"Kuma geri dönüş kötü değildi. Çok fazla lastik izi ve avantaj vardı. Bu yüzden yarın için iyi bir pozisyondayız ve genel olarak günden memnunum."

"Kısmi olarak baktığımızda, bugün dördüncü olabilirdik. Herkese karşı birkaç dakika kurtarmayı başardık."

"Taşlı bölümde ve kuru nehirlerde, kumdaki kadar rahat değilim, kum tepelerinde daha iyi hissediyorum ve ikinci kumlu kısımda çok daha iyi bir ritim yakaladım, bu yüzden kalan kısım için kesinlikle iyi bir haber. "

Alonso, ikinci gün sorun yaşamasaydı liderlik için mücadele edip edemeyeceği sorusuna, "Hayır, inanmıyorum çünkü yavaş yavaş geriye düşecektim. Tamam o gün iki buçuk saat kaybettim, ama sonraki gün 20 dakika, sonra 15 dakika ve bugün 12 dakika kaybettik."

"İkinci günkü problem olmasaydı, şimdi 45 ya da 50 dakika fark olurdu. Elbette her zaman iyi etaplar geçirmek istersiniz. Bütün bir gün sürüş yapmak, iyi bir hıza sahip olmak istiyorum. Öndekilere bir şeyler olabilir ve bu pozisyonları tekrar kazanabilirsiniz."

"Dün pek çok pilotun arkasındaydık. Bugün son bölümde iyiydik. Önemli olan ilk altı ya da yedi kişilik grupta olmak. Orada olmak zaten benim için büyük bir sevinç çünkü bu uzman olduğum bir alan değil. Dakar'da yüzleşmem gereken zorluklardan birisi de bu; Dakar'ın ustalarına karşı rekabetçi hissetmek."

"Ayrıca Mini'nin şimdiye kadar bir avantajı var. Taşlardan sorunsuz geçebiliyorlar. Nasr onları zorlayabilir mi bilmiyorum ama farklı bir kategorideler." yanıtını verdi.

Çeviri: İnci Beğen

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Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il sürüyor
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Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
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