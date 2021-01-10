2021 Dakar Rallisi 7. etap: Brabec kazandı, Cornejo liderliği aldı

Dakar Rallisi, bir günlük aranın ardından bugün gerçekleştirilen yedinci etapla beraber devam etti. Toplamda 453 kilometre uzunluğundaki Hail Sakaka etabında Ricky Brabec ve Toby Price arasında galibiyet savaşı vardı.

Brabec, ilk bölümünün ardından sekizinci sıradaydı. Sonrasında üçüncülüğe ve ardından ikinciliğe çıktı.

Son bölüme doğru lider Toby Price'ı geride bırakan Brabec, liderliğe yükselen isim olsa da, etabı 10. bölümün de Kevin Benavides kendisini geçti.

Arjantinli sürücü, liderliği aldıktan kısa bir süre sonra vakit kaybetti ve Brabec tekrar liderliği aldı.

Kalan bölümde hata yapmayan Brabec, etabın en hızlısı oldu ve bu yılki Dakar Rallisi'ndeki ilk etap zaferini elde etti.

Şilili sürücü Jose Ignacio Cornejo, yedinci etaba pek de iyi başlayamadı. ilk altı bölümün ardından 17. sırada yer alan Cornejo, son bölümde rakiplerinin hatalarından faydalandı ve hatasız bir sürüş çıkararak 2 dakika 7 saniye geride ikinci oldu.

Skyler Howes da etap boyunca inişli çıkışlı bir performans sergiledi ve son bölümdeki sürüşüyle 2 dakika 19 saniye geride üçüncü oldu.

Sam Sunderland etabı dördüncü en hızlı isim olarak tamamlarken, Daniel Sanders beşinci, Xavier de Soultrait altıncı ve güne lider başlayan Toby Price yedinci oldu.

Price, ilk yedi bölümü lider tamamlasa da, sonrasında zaman kaybetmeye başladı ve etabı 5 dakika 5 saniye geride yedinci bitirdi.

Luciano Benavides sekizinci en iyi zamanı yaparken, Joaquim Rodrigues dokuzuncu ve Franco Caimi onuncu oldu.

Ross Branch, etabın henüz 31. kilometresinde kaza yaptı motosikletine hasar verdi. Sonrasında etaba döndü ama 40 dakikadan fazla zaman kaybetmişti. Bu da ilk onun dışına düştüğü anlamına geliyordu.

Bu sonuçlarla genel klasmanda Cornejo'nun liderliği bulunuyor ancak Price ile arasındaki fark sadece bir saniye.

Sunderland 2 dakika 11 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, De Soultrait 2 dakika 34 saniye geride dördüncü sırada bulunuyor.

Kevin Benavides kaybettiği zamanın ardından 7 dakika 29 saniye geride beşinci, Joan Barreda 10 dakika 18 saniye geride altıncı, Howes 12 dakika 27 saniye geride yedinci ve Brabec 14 dakika 52 saniye geride sekizinci sırada.

İlk onu Sanders ve Kevin'in kardeşi Luciano tamamlıyor.

7. etabı ardından genel klasman: