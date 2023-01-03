Ricky Brabec de Dakar Rallisi'ne veda etti
Ricky Brabec, salı günü gerçekleştirilen etapta yaptığı kaza sonrası Dakar Rallisi'nden çekildi.
Ricky Brabec 240 kilometrelik bölümün tamamlanmasının ardından Daniel Sanders'ın beş saniye gerisinde ikinci sıradaydı.
Fakat kısa bir süre sonra işler ters gitti. Brabec, tam olarak nasıl olduğu açıklanmasa da motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düştü. Sonrasında etabın yakınındaki bir hastaneye nakledildi.
Sonuç olarak, Honda sürücüsü ralliye veda etmiş oldu.
Brabec, böylelikle Dakar Rallisi'nden çekilen bir başka önemli isim daha oldu. Pazar günü Sam Sunderland kaza yapmış ve yarışa veda etmişti. Son şampiyon geçirdiği kazanın ardından kürek kemiğini kırdı ve beyin sarsıntısı geçirdi.
Honda sürücüsü Joan Barreda hâlâ yarışta ancak o da Pazartesi günü kaza yaptı. İspanyol sürücü, bu kazada sol ayak baş parmağını kırdı. Yine de salı sabahı normal şekilde başladı.
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