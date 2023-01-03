Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Al Attiyah: "Mücadele benimle Sainz arasında olacak" Sonraki / 2023 Dakar Rallisi 3. etap: Sanders kazandı, Brabec ralliden çekildi
Dakar / Dakar Haberler

Ricky Brabec de Dakar Rallisi'ne veda etti

Ricky Brabec, salı günü gerçekleştirilen etapta yaptığı kaza sonrası Dakar Rallisi'nden çekildi.

Ekleyen:
, Editör
Ricky Brabec de Dakar Rallisi'ne veda etti
Haberi dinle

Ricky Brabec 240 kilometrelik bölümün tamamlanmasının ardından Daniel Sanders'ın beş saniye gerisinde ikinci sıradaydı.

Fakat kısa bir süre sonra işler ters gitti. Brabec, tam olarak nasıl olduğu açıklanmasa da motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düştü. Sonrasında etabın yakınındaki bir hastaneye nakledildi.

Sonuç olarak, Honda sürücüsü ralliye veda etmiş oldu.

Brabec, böylelikle Dakar Rallisi'nden çekilen bir başka önemli isim daha oldu. Pazar günü Sam Sunderland kaza yapmış ve yarışa veda etmişti. Son şampiyon geçirdiği kazanın ardından kürek kemiğini kırdı ve beyin sarsıntısı geçirdi.

Honda sürücüsü Joan Barreda hâlâ yarışta ancak o da Pazartesi günü kaza yaptı. İspanyol sürücü, bu kazada sol ayak baş parmağını kırdı. Yine de salı sabahı normal şekilde başladı.

paylaşım
yorumlar
Al Attiyah: "Mücadele benimle Sainz arasında olacak"
Önceki haber

Al Attiyah: "Mücadele benimle Sainz arasında olacak"
Sonraki haber

2023 Dakar Rallisi 3. etap: Sanders kazandı, Brabec ralliden çekildi

2023 Dakar Rallisi 3. etap: Sanders kazandı, Brabec ralliden çekildi
Daha fazlası
Ezel Tan
Leclerc: "Şampiyonluk savaşı vermeye hazırım"
Formula 1

Leclerc: "Şampiyonluk savaşı vermeye hazırım"

Marko: "2023 için iyimseriz"
Formula 1

Marko: "2023 için iyimseriz"

Williams Advanced Engineering ismini değiştirdi
Formula 1

Williams Advanced Engineering ismini değiştirdi

Ricky Brabec Daha fazlası
Ricky Brabec
Price'a yardım etmek için duran Sunderland ve Brabec'e kaybettikleri zaman geri verildi Dakar
Dakar

Price'a yardım etmek için duran Sunderland ve Brabec'e kaybettikleri zaman geri verildi

2021 Dakar Rallisi 7. etap: Brabec kazandı, Cornejo liderliği aldı Dakar
Dakar

2021 Dakar Rallisi 7. etap: Brabec kazandı, Cornejo liderliği aldı

2020 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Brabec kazandı, KTM'nin 18 yıllık serisi bitti! Dakar
Dakar

2020 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Brabec kazandı, KTM'nin 18 yıllık serisi bitti!

Monster Energy Honda Team Daha fazlası
Monster Energy Honda Team
2021 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Benavides ve Honda kazandı! Dakar
Dakar

2021 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Benavides ve Honda kazandı!

Dakar'ın 11. etabında Barreda'nın benzini bitti Dakar
Dakar

Dakar'ın 11. etabında Barreda'nın benzini bitti

2021 Dakar Rallisi 9. etap: Benavides kazandı, Price yarış dışı kaldı Dakar
Dakar

2021 Dakar Rallisi 9. etap: Benavides kazandı, Price yarış dışı kaldı

Son Haberler

Leclerc: "Şampiyonluk savaşı vermeye hazırım"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Şampiyonluk savaşı vermeye hazırım"

Charles Leclerc, 2022 yılında edindiği tecrübenin de yardımıyla bu yıl şampiyonluk savaşı vermeyi umut ediyor.

Marko: "2023 için iyimseriz"
Formula 1 Formula 1

Marko: "2023 için iyimseriz"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, 2023 performansları konusunda iyimser hissettiğini söyledi.

Williams Advanced Engineering ismini değiştirdi
Formula 1 Formula 1

Williams Advanced Engineering ismini değiştirdi

Williams Advanced Engineering'in adı artık WAE Technologies olacak.

Ferrari, iki önemli sponsorunu ve 55 milyon doları kaybetti
Formula 1 Formula 1

Ferrari, iki önemli sponsorunu ve 55 milyon doları kaybetti

RacingNews365'in edindiği bilgiye göre Ferrari, iki önemli ortağıyla yollarını ayırmasının ardından sponsor portföyünde 55 milyon dolarlık bir kayıpla karşı karşıya.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.