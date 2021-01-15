Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Dakar / Dakar / Etap raporu

2021 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Benavides ve Honda kazandı!

paylaşım
yorumlar
2021 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Benavides ve Honda kazandı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Kevin Benavides, cuma günü gerçekleştirilen 12. etapta hata yapmadı ve 2021 Dakar Rallisi'nin galibi olmayı başardı.

Perşembe günü gerçekleştirilen 11. etabın ardından lider Kevin Benavides ve KTM sürücüsü Sam Sunderland arasında 4 dakika 12 saniye vardı. Ancak yarış organizatörleri, GPS ekipmanlarıyla ilgili bir sonundan ötürü bu farkı 5 dakika 7 saniye çıkardı.

Bugün gerçekleştirilen 225 kilometrelik Yanbu - Cidde etabı, sabah 07:30'da başladı ve Sunderland daha ilk bölümde Benavides'e karşı 10 dakikadan fazla zaman kaybetti.

O noktan itibaren mücadele Benavides ve Honda'dan takım arkadaşı Ricky Brabec arasındaydı. Arjantinli sürücü, takım arkadaşıyla giriştiği mücadelede hata yapmadı ve her ne kadar 2 dakika 17 saniye geride kalsa da sorunsuz şekilde bitiş çizgisine ulaşmayı başardı.

Sunderland'in gerilerde kalmasıyla birlikte Benavides, 2021 Dakar Rallisi'nin galibi oldu. Bu, Arjantinli sürücünün kariyerindeki ilk Dakar zaferi olurken, Honda arka arkaya ikinci kez Dakar'ı kazanmış oldu.

32 yaşındaki sürücü, Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfında zafere ulaşan ilk Arjantinli sürücü de oldu.

Geçen yılki Dakar Rallisi'ni kazanan ve KTM'in 17 yıllık galibiyet serisini bitiren Honda sürücüsü Ricky Brabec, Sunderland'in kaybettiği zamanın ardından Dakar Rallisi'nin ikinci sırada noktaladı.

Bu sonuçla Honda, 1987'den bu yana ilk kez Dakar Rallisi'ni birinci ve ikinci sıralarda tamamlamış oldu.

Dünün aksine oldukça zorlu bir günü geride bırakan KTM sürücüsü Sunderland, son etapta Brabec'e karşı kaybettiği 13 dakikanın ardından ralliyi 15 dakika 57 sanyie geride üçüncü sırada bitirdi.

Bir başka KTM sürücüsü Daniel Sanders, Dakar Rallisi'ni 38 dakika 52 saniye geride dördüncü bitirdi.

Skyler Howes, bir noktada ralliyi götüren isim olsa da, yaşadığı şanssızlıkların ardından genel klasmanda beşinci oldu.

Lorenzo Santolino, Sherco motosikletiyle ilk altıya girerek iyi bir başarıya imza atarken, Pablo Quintanilla en iyi Husqvarna sürücüsü olarak yedinci oldu.

KTM sürücüsü Stefan Svitko ise 1 saat 43 dakika 7 saniye geride ralliyi sekizinci sırada tamamladı.

2021 Dakar Rallisi sonucu:

  Pilot Motosiklet Zaman
1 Arjantin K. Benavídes Honda 47 sa 18 dk 14 sn
2 Amerika Birleşik Devletleri R. Brabec Honda + 4 dk 56 sn
3 Birleşik Krallık S. Sunderland
 KTM + 15 dk 57 sn
4 Avustralya D. Sanders KTM + 38 dk 52 sn
5 Amerika Birleşik Devletleri S. Howes
 KTM + 52 dk 33 sn
6 ispanya L. Santolino
 Sherco + 58 dk 30 sn
7 Şili P. Quintanilla
 Husqvarna + 1 sa 16 dk 39 sn
8 Slovakya S. Svitko
 KTM + 1 sa 43 dk 07 sn
Dakar 2021, 11. Etap: Al-Attiyah kazandı, Peterhansel zafere doğru gidiyor

Önceki haber

Dakar 2021, 11. Etap: Al-Attiyah kazandı, Peterhansel zafere doğru gidiyor

Sonraki haber

Pierre Cherpin, Dakar Rallisi'ndeki kazada hayatını kaybetti

Pierre Cherpin, Dakar Rallisi'ndeki kazada hayatını kaybetti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Kevin Benavides
Takımlar Monster Energy Honda Team
Editör Jamie Klein

Çok Okunanlar Bugün

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

Toyota, GR010 hiper aracını resmen tanıttı!
WEC WEC / Son dakika

Toyota, GR010 hiper aracını resmen tanıttı!

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

Verstappen: "Araçlar daha hafif olmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Araçlar daha hafif olmalı"

Ferrari'nin 2019'da en güçlü motora sahip olması, Mercedes'i "sinirlendirmiş"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin 2019'da en güçlü motora sahip olması, Mercedes'i "sinirlendirmiş"

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak

Son Haberler

Pierre Cherpin, Dakar Rallisi'ndeki kazada hayatını kaybetti
Dakar Dakar / Vefat Duyuruları

Pierre Cherpin, Dakar Rallisi'ndeki kazada hayatını kaybetti

2021 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Benavides ve Honda kazandı!
Dakar Dakar / Etap raporu

2021 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Benavides ve Honda kazandı!

Dakar 2021, 11. Etap: Al-Attiyah kazandı, Peterhansel zafere doğru gidiyor
Dakar Dakar / Son dakika

Dakar 2021, 11. Etap: Al-Attiyah kazandı, Peterhansel zafere doğru gidiyor

2021 Dakar Rallisi 11. etap: Sunderland kazandı ve Benavides'le farkı azalttı
Dakar Dakar / Etap raporu

2021 Dakar Rallisi 11. etap: Sunderland kazandı ve Benavides'le farkı azalttı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

14 dk
2
Formula 1

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

1g
3
WEC

Toyota, GR010 hiper aracını resmen tanıttı!

2s
4
Formula 1

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir

18s
5
Formula 1

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

14s

Son Haberler

Pierre Cherpin, Dakar Rallisi'ndeki kazada hayatını kaybetti
Dakar

Pierre Cherpin, Dakar Rallisi'ndeki kazada hayatını kaybetti

2021 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Benavides ve Honda kazandı!
Dakar

2021 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Benavides ve Honda kazandı!

Dakar 2021, 11. Etap: Al-Attiyah kazandı, Peterhansel zafere doğru gidiyor
Dakar

Dakar 2021, 11. Etap: Al-Attiyah kazandı, Peterhansel zafere doğru gidiyor

2021 Dakar Rallisi 11. etap: Sunderland kazandı ve Benavides'le farkı azalttı
Dakar

2021 Dakar Rallisi 11. etap: Sunderland kazandı ve Benavides'le farkı azalttı

Dakar'ın 11. etabında Barreda'nın benzini bitti
Dakar

Dakar'ın 11. etabında Barreda'nın benzini bitti

Son Videolar

Dakar 2021: Stage 8 Highlights - Cars 03:20
Dakar
12 Oca 2021

Dakar 2021: Stage 8 Highlights - Cars

Dakar 2021: Stage 2 Highlights - Cars 03:46
Dakar
5 Oca 2021

Dakar 2021: Stage 2 Highlights - Cars

Dakar 2021: Stage 1 Highlights - Cars 03:30
Dakar
4 Oca 2021

Dakar 2021: Stage 1 Highlights - Cars

Dakar 2021 portrait: Carlos Sainz 02:49
Dakar
3 Oca 2021

Dakar 2021 portrait: Carlos Sainz

Live: Dakar 2021 - Start podium 00:00
Dakar
2 Oca 2021

Live: Dakar 2021 - Start podium

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.