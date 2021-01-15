2021 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Benavides ve Honda kazandı!

Perşembe günü gerçekleştirilen 11. etabın ardından lider Kevin Benavides ve KTM sürücüsü Sam Sunderland arasında 4 dakika 12 saniye vardı. Ancak yarış organizatörleri, GPS ekipmanlarıyla ilgili bir sonundan ötürü bu farkı 5 dakika 7 saniye çıkardı.

Bugün gerçekleştirilen 225 kilometrelik Yanbu - Cidde etabı, sabah 07:30'da başladı ve Sunderland daha ilk bölümde Benavides'e karşı 10 dakikadan fazla zaman kaybetti.

O noktan itibaren mücadele Benavides ve Honda'dan takım arkadaşı Ricky Brabec arasındaydı. Arjantinli sürücü, takım arkadaşıyla giriştiği mücadelede hata yapmadı ve her ne kadar 2 dakika 17 saniye geride kalsa da sorunsuz şekilde bitiş çizgisine ulaşmayı başardı.

Sunderland'in gerilerde kalmasıyla birlikte Benavides, 2021 Dakar Rallisi'nin galibi oldu. Bu, Arjantinli sürücünün kariyerindeki ilk Dakar zaferi olurken, Honda arka arkaya ikinci kez Dakar'ı kazanmış oldu.

32 yaşındaki sürücü, Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfında zafere ulaşan ilk Arjantinli sürücü de oldu.

Geçen yılki Dakar Rallisi'ni kazanan ve KTM'in 17 yıllık galibiyet serisini bitiren Honda sürücüsü Ricky Brabec, Sunderland'in kaybettiği zamanın ardından Dakar Rallisi'nin ikinci sırada noktaladı.

Bu sonuçla Honda, 1987'den bu yana ilk kez Dakar Rallisi'ni birinci ve ikinci sıralarda tamamlamış oldu.

Dünün aksine oldukça zorlu bir günü geride bırakan KTM sürücüsü Sunderland, son etapta Brabec'e karşı kaybettiği 13 dakikanın ardından ralliyi 15 dakika 57 sanyie geride üçüncü sırada bitirdi.

Bir başka KTM sürücüsü Daniel Sanders, Dakar Rallisi'ni 38 dakika 52 saniye geride dördüncü bitirdi.

Skyler Howes, bir noktada ralliyi götüren isim olsa da, yaşadığı şanssızlıkların ardından genel klasmanda beşinci oldu.

Lorenzo Santolino, Sherco motosikletiyle ilk altıya girerek iyi bir başarıya imza atarken, Pablo Quintanilla en iyi Husqvarna sürücüsü olarak yedinci oldu.

KTM sürücüsü Stefan Svitko ise 1 saat 43 dakika 7 saniye geride ralliyi sekizinci sırada tamamladı.

2021 Dakar Rallisi sonucu: