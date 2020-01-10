Dakar 2020, 6. etap: Sainz arayı açıyor
X-raid Mini sürücüsü Stephane Peterhansel, 2020 Dakar Rallisi’nin 6. etabını kazanırken, Carlos Sainz liderliğini arttırmayı başardı.
Peterhansel, kum tepelerinden oluşan 477 kilometrelik Ha’il-Riyad etabını takım arkadaşı Sainz’ın 1dk21sn önünde etabı kazanmayı başardı.
Son şampiyon Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah, başlarda öndeki ikiliye çok yakın olmasına rağmen, Peterhansel’in yaklaşık 3 dakika gerisinde kalarak üçüncü oldu.
Al-Attiyah bu sonuçla genel klasmanda Sainz’ı 7dk46sn geriden ikinci sırada takip ediyor. Peterhansel ise 16dk18sn geride üçüncü sırada.
Diğer bir Toyota sürücüsü Yazeed Al-Rajhi ise geride kalanların en iyisi konumunda ve Peterhansel’in 36dk46sn gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.
Mini sürücüsü Orlando Terranova ise neredeyse 15 dakika geride kaldığı etabın ardından genel klasmanda yaklaşık 44 dakika geride beşinci.
Toyota Gazoo sürücüleri Giniel de Villiers ve Bernhard ten Brinke’yi arkasında tutmaya devam eden Century sürücüsü Mathieu Serradori ise ralliye altıncı sırada devam ediyor.
Çifte Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso ise günün büyük bölümünü beşinci götürdü, ancak son 50km’de Serradori’ye geçildi ve günü altıncı tamamladı. İspanyol sürücü genel klasmanda Sainz’ın 3sa18dk gerisinde 16. sırada yer alıyor.
2020 Dakar Rallisi, cumartesi günü dinlenme günü olarak belirlendiği için pazar günü devam edecek. Pazar günü koşulacak olan Riyad-Wadi ad-Dawasri etabı, 546km ile rallinin en uzun etabı olacak.
Genel klasman (ilk 10):
|Poz.
|#
|Pilot / Co-pilot
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|305
|
Carlos Sainz
Lucas Cruz
|Mini
|23h33m5s
|2
|300
|
Nasser Al-Attiyah
Mathieu Baumel
|Toyota
|23h40m51s
|7m46s
|3
|302
| Stephane Peterhansel
Paulo Fiuza
|Mini
|23h49m23s
|16m18s
|4
|309
|
Yazeed Al-Rajhi
Konstantin Zhiltsov
|Toyota
|24h9m51s
|36m46s
|5
|311
|
Orlando Terranova
Bernardo Graue
|Mini
|24h16m57s
|43m52s
|6
|315
|
Mathieu Serradori
Fabian Lurquin
|Century
|24h23m24s
|50m19s
|7
|304
|
Giniel de Villiers
Alex Haro
|Toyota
|24h28m44s
|55m39s
|8
|307
|
Bernhard ten Brinke
Tom Colsoul
|Toyota
|24h46m1s
|1h12m56s
|9
|324
|
Yasir Seaidan
Alexy Kuzmich
|Mini
|25h33m14s
|2h0m9s
|10
|335
|
Benedikt Vanagas
Filipe Palmeiro
|Toyota
|26h11m29s
|2h38m24s
Kamyon: Nikolaev ralli dışı, ancak kontrol yine Kamaz’da
Dakar’da kamyon sınıfında son üç yılın şampiyonu Kamaz sürücüsü Eduard Nikolaev, kamyonunda devam eden mekanik sorunlar sebebiyle ralliden çekildi.
Ancak diğer bir Kamaz sürücüsü Andrey Karginov, 6. etabı takım arkadaşı Anton Shibalov’un önünde kazandı ve 19 dakika farkla lider durumda.
Maz sürücüsü Siarhei Viazovich ise 36 dakika geride üçüncü sırada yer alıyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|Pilotlar
|Carlos Sainz , Nasser Al-Attiyah , Stéphane Peterhansel
|Takımlar
|X-Raid
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Dakar 2020, 6. etap: Sainz arayı açıyor
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
13:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
13:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
|
22:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
18:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
19:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
19:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
19:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
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