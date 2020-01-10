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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 6. etap: Sainz arayı açıyor

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Dakar 2020, 6. etap: Sainz arayı açıyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
10 Oca 2020 13:55

X-raid Mini sürücüsü Stephane Peterhansel, 2020 Dakar Rallisi’nin 6. etabını kazanırken, Carlos Sainz liderliğini arttırmayı başardı.

Peterhansel, kum tepelerinden oluşan 477 kilometrelik Ha’il-Riyad etabını takım arkadaşı Sainz’ın 1dk21sn önünde etabı kazanmayı başardı.

Son şampiyon Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah, başlarda öndeki ikiliye çok yakın olmasına rağmen, Peterhansel’in yaklaşık 3 dakika gerisinde kalarak üçüncü oldu.

Al-Attiyah bu sonuçla genel klasmanda Sainz’ı 7dk46sn geriden ikinci sırada takip ediyor. Peterhansel ise 16dk18sn geride üçüncü sırada.

Diğer bir Toyota sürücüsü Yazeed Al-Rajhi ise geride kalanların en iyisi konumunda ve Peterhansel’in 36dk46sn gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Mini sürücüsü Orlando Terranova ise neredeyse 15 dakika geride kaldığı etabın ardından genel klasmanda yaklaşık 44 dakika geride beşinci.

Toyota Gazoo sürücüleri Giniel de Villiers ve Bernhard ten Brinke’yi arkasında tutmaya devam eden Century sürücüsü Mathieu Serradori ise ralliye altıncı sırada devam ediyor.

Çifte Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso ise günün büyük bölümünü beşinci götürdü, ancak son 50km’de Serradori’ye geçildi ve günü altıncı tamamladı. İspanyol sürücü genel klasmanda Sainz’ın 3sa18dk gerisinde 16. sırada yer alıyor.

2020 Dakar Rallisi, cumartesi günü dinlenme günü olarak belirlendiği için pazar günü devam edecek. Pazar günü koşulacak olan Riyad-Wadi ad-Dawasri etabı, 546km ile rallinin en uzun etabı olacak.

Genel klasman (ilk 10):

Poz. # Pilot / Co-pilot Araç Zaman Fark
1 305

Spain Carlos Sainz

Spain Lucas Cruz

 Mini 23h33m5s  
2 300

Qatar Nasser Al-Attiyah

France Mathieu Baumel

 Toyota 23h40m51s 7m46s
3 302 France Stephane Peterhansel
Portugal Paulo Fiuza		 Mini 23h49m23s 16m18s
4 309

Saudi Arabia Yazeed Al-Rajhi

Russian Federation Konstantin Zhiltsov

 Toyota 24h9m51s 36m46s
5 311

Argentina Orlando Terranova

Argentina Bernardo Graue

 Mini 24h16m57s 43m52s
6 315

France Mathieu Serradori

Belgium Fabian Lurquin

 Century 24h23m24s 50m19s
7 304

South Africa Giniel de Villiers

Spain Alex Haro

 Toyota 24h28m44s 55m39s
8 307

Netherlands Bernhard ten Brinke

Belgium Tom Colsoul

 Toyota 24h46m1s 1h12m56s
9 324

Saudi Arabia Yasir Seaidan

Russian Federation Alexy Kuzmich

 Mini 25h33m14s 2h0m9s
10 335

Lithuania Benedikt Vanagas

Portugal Filipe Palmeiro

 Toyota 26h11m29s 2h38m24s

Kamyon: Nikolaev ralli dışı, ancak kontrol yine Kamaz’da

Dakar’da kamyon sınıfında son üç yılın şampiyonu Kamaz sürücüsü Eduard Nikolaev, kamyonunda devam eden mekanik sorunlar sebebiyle ralliden çekildi.

Ancak diğer bir Kamaz sürücüsü Andrey Karginov, 6. etabı takım arkadaşı Anton Shibalov’un önünde kazandı ve 19 dakika farkla lider durumda.

Maz sürücüsü Siarhei Viazovich ise 36 dakika geride üçüncü sırada yer alıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 6: Ha'il - Riyadh
Pilotlar Carlos Sainz , Nasser Al-Attiyah , Stéphane Peterhansel
Takımlar X-Raid
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 6: Ha'il - Riyadh sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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