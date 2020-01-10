Dakar 2020, 6. etap: Sainz arayı açıyor

Peterhansel, kum tepelerinden oluşan 477 kilometrelik Ha’il-Riyad etabını takım arkadaşı Sainz’ın 1dk21sn önünde etabı kazanmayı başardı.

Son şampiyon Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah, başlarda öndeki ikiliye çok yakın olmasına rağmen, Peterhansel’in yaklaşık 3 dakika gerisinde kalarak üçüncü oldu.

Al-Attiyah bu sonuçla genel klasmanda Sainz’ı 7dk46sn geriden ikinci sırada takip ediyor. Peterhansel ise 16dk18sn geride üçüncü sırada.

Diğer bir Toyota sürücüsü Yazeed Al-Rajhi ise geride kalanların en iyisi konumunda ve Peterhansel’in 36dk46sn gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Mini sürücüsü Orlando Terranova ise neredeyse 15 dakika geride kaldığı etabın ardından genel klasmanda yaklaşık 44 dakika geride beşinci.

Toyota Gazoo sürücüleri Giniel de Villiers ve Bernhard ten Brinke’yi arkasında tutmaya devam eden Century sürücüsü Mathieu Serradori ise ralliye altıncı sırada devam ediyor.

Çifte Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso ise günün büyük bölümünü beşinci götürdü, ancak son 50km’de Serradori’ye geçildi ve günü altıncı tamamladı. İspanyol sürücü genel klasmanda Sainz’ın 3sa18dk gerisinde 16. sırada yer alıyor.

2020 Dakar Rallisi, cumartesi günü dinlenme günü olarak belirlendiği için pazar günü devam edecek. Pazar günü koşulacak olan Riyad-Wadi ad-Dawasri etabı, 546km ile rallinin en uzun etabı olacak.

Genel klasman (ilk 10):

Poz. # Pilot / Co-pilot Araç Zaman Fark 1 305 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini 23h33m5s 2 300 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota 23h40m51s 7m46s 3 302 Stephane Peterhansel

Paulo Fiuza Mini 23h49m23s 16m18s 4 309 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Zhiltsov Toyota 24h9m51s 36m46s 5 311 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 24h16m57s 43m52s 6 315 Mathieu Serradori Fabian Lurquin Century 24h23m24s 50m19s 7 304 Giniel de Villiers Alex Haro Toyota 24h28m44s 55m39s 8 307 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota 24h46m1s 1h12m56s 9 324 Yasir Seaidan Alexy Kuzmich Mini 25h33m14s 2h0m9s 10 335 Benedikt Vanagas Filipe Palmeiro Toyota 26h11m29s 2h38m24s

Kamyon: Nikolaev ralli dışı, ancak kontrol yine Kamaz’da

Dakar’da kamyon sınıfında son üç yılın şampiyonu Kamaz sürücüsü Eduard Nikolaev, kamyonunda devam eden mekanik sorunlar sebebiyle ralliden çekildi.

Ancak diğer bir Kamaz sürücüsü Andrey Karginov, 6. etabı takım arkadaşı Anton Shibalov’un önünde kazandı ve 19 dakika farkla lider durumda.

Maz sürücüsü Siarhei Viazovich ise 36 dakika geride üçüncü sırada yer alıyor.

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