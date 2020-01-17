2020 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Brabec kazandı, KTM'nin 18 yıllık serisi bitti!

Beşinci kez Dakar Rallisi'ne katılan ve geçen yıl motor sorunu nedeniyle yarış dışı kalan Brabec, üçüncü etabı kazanarak genel klasmanda liderliğe yükseldi ve geri kalan etapların sadece biri hariç hepsinde ilk beşte yer aldı.

Bu sayede de liderliğini hiç kaybetmedi.

Tek istisna, sondan önceki etaptı ve onda da Pablo Quintanilla ile aradaki fark 25 dakikadan 13 dakikaya indi.

Brabec, son güne rahat şekilde lider girse de, takım arkadaşı Jose Ignacio Cornejo'nun kazandığı son etapta rahatlamadı ve etap zaferi için mücadele etti.

Sonunda etabı ikinci sırada tamamladı ve bu sayede genel klasmanda 16 dakika 26 saniye fark yakaladı.

Bu sonuçların ardından 2020 Dakar Rallisi'ni kazandı ve Honda'ya 1989 yılından bu yana ilk zaferini getirdi.

KTM ise 2001 yılından bu yana yapılan her Dakar Rallisi'ni kazanmıştı ve bu seri de 2019 yılında sona ermiş oldu.

Husqvarna'da Quintinalla, son etapta geride kalmasının ardından Brabec'in 16 dakika 26 saniye gerisinde ralliyi ikinci sırada tamamlamış oldu.

En iyi KTM sürücüsü 2019 Dakar Rallisi galibi Toby Price oldu. Avustralyalı sürücü, lider Brabec'in 24 dakika 6 saniye gerisinde üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Brabec'in takım arkadaşı Cornejo, 31 dakika 43 saniye geride dördüncü sırada yer alırken, ilk altıyı KTM sürücüleri Matthias Walkner ile Luciano Benavides tamamladı.

Honda'dan Joan Barreda yedinci olurken, en iyi Yamaha sürücüsü Franco Caimi sekizinci ve Skyler Howes dokuzuncu oldu.

İlk onu tamamlayan Andrew Short oldu.

2020 Dakar Rallisi sonuçları: