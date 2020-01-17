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Dakar / Dakar / Etap raporu

2020 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Brabec kazandı, KTM'nin 18 yıllık serisi bitti!

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2020 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Brabec kazandı, KTM'nin 18 yıllık serisi bitti!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Oca 2020 07:26

Ricky Brabec, 2020 Dakar Rallisi'ni kazandı ve Honda'ya 1989'dan beri ilk zaferini getirirken, KTM'nin 18 yıllık galibiyet serisine de son verdi.

Beşinci kez Dakar Rallisi'ne katılan ve geçen yıl motor sorunu nedeniyle yarış dışı kalan Brabec, üçüncü etabı kazanarak genel klasmanda liderliğe yükseldi ve geri kalan etapların sadece biri hariç hepsinde ilk beşte yer aldı.

Bu sayede de liderliğini hiç kaybetmedi.

Tek istisna, sondan önceki etaptı ve onda da Pablo Quintanilla ile aradaki fark 25 dakikadan 13 dakikaya indi.

Brabec, son güne rahat şekilde lider girse de, takım arkadaşı Jose Ignacio Cornejo'nun kazandığı son etapta rahatlamadı ve etap zaferi için mücadele etti.

Sonunda etabı ikinci sırada tamamladı ve bu sayede genel klasmanda 16 dakika 26 saniye fark yakaladı.

Bu sonuçların ardından 2020 Dakar Rallisi'ni kazandı ve Honda'ya 1989 yılından bu yana ilk zaferini getirdi.

KTM ise 2001 yılından bu yana yapılan her Dakar Rallisi'ni kazanmıştı ve bu seri de 2019 yılında sona ermiş oldu.

Husqvarna'da Quintinalla, son etapta geride kalmasının ardından Brabec'in 16 dakika 26 saniye gerisinde ralliyi ikinci sırada tamamlamış oldu.

En iyi KTM sürücüsü 2019 Dakar Rallisi galibi Toby Price oldu. Avustralyalı sürücü, lider Brabec'in 24 dakika 6 saniye gerisinde üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Brabec'in takım arkadaşı Cornejo, 31 dakika 43 saniye geride dördüncü sırada yer alırken, ilk altıyı KTM sürücüleri Matthias Walkner ile Luciano Benavides tamamladı.

Honda'dan Joan Barreda yedinci olurken, en iyi Yamaha sürücüsü Franco Caimi sekizinci ve Skyler Howes dokuzuncu oldu.

İlk onu tamamlayan Andrew Short oldu.

2020 Dakar Rallisi sonuçları:

Poz. Sürücü Motosiklet Zaman/Fark
1

United States Ricky Brabec

 Honda 40h02m36s
2

Chile Pablo Quintanilla

 Husqvarna 16m26s
3

Australia Toby Price

 KTM 24m06s
4

Chile Jose Ignacio Cornejo

 Honda 31m43s
5

Austria Matthias Walkner

 KTM 35m00s
6

Argentina Luciano Benavides

 KTM 37m34s
7

Spain Joan Barreda

 Honda 50m57s
8

Argentina Franco Caimi

 Yamaha 1hr42m35s
9

United States Skyler Howes

 Husqvarna 2hr04m01s
10 United States Andrew Short Husqvarna 2hr10m40s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 12: Haradh - Qiddiya
Pilotlar Ricky Brabec
Takımlar Monster Energy Honda Team
Editör David Gruz

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 12: Haradh - Qiddiya sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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