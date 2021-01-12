2021 Dakar Rallisi 9. etap: Benavides kazandı, Price yarış dışı kaldı

Sürücüler, 465 kilometrelik Neom etabıyla güne başladılar. Gözler elbette lider Cornejo ile ikinci sıradaki Price'ın üzerindeydi.

Etap başladıktan kısa bir süre sonra Price, kaza yaparak ralliye veda etti. Kaza oldukça büyük olduğu için Price, daha fazla tetkik yapılması amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Etabın yedinci kısmının ardından liderliğe Honda sürücüsü Kevin Benavides yükseldi. Kalan kısımda hata yapmayan Arjantinli sürücü, Cornejo'nun 1 dakika 34 saniye önünde etabın en hızlısı olmayı başardı.

Şilili Cornejo, bir noktada liderliğe yükselse de, sonrasında 2.5 dakikadan fazla zaman kaybetti. Son bölümde farkı 1 dakika 34 saniyeye kadar inse de etabı ikinci bitirdi.

En iyi Yamaha sürücüsü olan Adrian ven Beveren 13 dakika 52 saniye geride üçüncü olurken, Matthias Walkner 14 dakika 19 saniye geride dördüncü, Joan Barreda 14 dakika 29 saniye geride beşinci ve Lorenzo Santolino 16 dakika 53 saniye geride altıncı oldu.

İlk sekizi Daniel Sander ve Skyler Howes tamamladı.

Price'ın kaza yapmasının ardından hem Ricky Brabec hem de Sam Sunderland durarak Avustralyalı sürücüye yardım ettiler. Her iki sürücü de bundan ötürü 15 dakikadan fazla vakit kaybetti.

Sonuç olarak Brabec 23 dakika 18 saniye geride dokuzuncu, Sunderland ise 26 dakika 11 saniye geride 10. oldu.

Öte yandan Luciano Benavides de yaptığı kaza nedeniyle ralliye veda etti.

Bu sonuçların ardından Cornejo, genel klasmanda Kevin Benavides'in 11 dakika 24 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Barreda 29 dakika geride üçüncü, Sunderland 30 dakika 34 saniye geride dördüncü ve Sanders 38 dakika 23 saniye geride beşinci sırada bulunuyor.

Brabec şu anda 39 dakika 26 saniye geride altıncı sırada yer alıyor. Ancak Dakar yönetiminin Brabec ve Sunderland'e, Price'a yardım etmek amacıyla durdukları için, kaybettikleri yaklaşık 15 dakikayı geri vermesi bekleniyor.

Bu durumda Sunderland üçüncülüğü, Brabec ise dördüncülüğe çıkacak.

Howes, genel klasmanda 40 dakika 25 saniye geride yedinci sırada bulunuyor.

İlk onu Santolino, Van Beveren ve Walkner tamamlıyor.

Dokuzuncu etabın ardından genel klasman: